«Ман Сити» предложит Леау 12 млн евро в год. «Милан» не будет платить больше 7 млн (TMW)
«Манчестер Сити» заинтересован в подписании нападающего «Милана» Рафаэла Леау.
По данным TuttoMercatoWeb, «горожане» собираются предложить португальцу 12 миллионов евро в год. Представители клуба контактируют с отцом игрока.
«Россонери» сохраняют надежду на продление контракта, истекающего в 2024 году, но не готовы платить больше 7 миллионов.
В текущем сезоне Леау забил 6 голов за 14 матчей в Серии А. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
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Для меня была понятна что Леау не останется в Милане на долго, потому что
а) Милан не собирается покрыт его долги , и б) у него есть огромный спрос от топ клубов которые готовы дать ему огромный гонорар и главное он не итальянец который выберет свою родину .
Я могу ошибиться, но честно Леау не похож на игрока который выберет Милан
у Сити самая короткая скамейка в топ 5 АПЛ
Что делать итальянцам, испанцам, французам, остальнои европе? Ведь нельзя перебить арабов по деньгам.