«Ман Сити» предложит Леау 12 млн евро в год. «Милан» не будет платить больше 7 млн (TMW)

Теги Милан Манчестер Сити премьер-лига Англия серия А Италия возможные трансферы Рафаэл Леау Футбол

«Манчестер Сити» заинтересован в подписании нападающего «Милана» Рафаэла Леау.

По данным TuttoMercatoWeb, «горожане» собираются предложить португальцу 12 миллионов евро в год. Представители клуба контактируют с отцом игрока.

«Россонери» сохраняют надежду на продление контракта, истекающего в 2024 году, но не готовы платить больше 7 миллионов.

В текущем сезоне Леау забил 6 голов за 14 матчей в Серии А. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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20 комментариев

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Febos_
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Ответ Сэйлор Мун
Он не то что бы не компетентен, хотя последняя покупка Нежного за 35 млн и подписание мертвого Ориджи на 4.5 млн ставит под сомнение его профессионализм, он скорее немножко дурачок, который застрял в прошлом поколении футболистов. Он до последнего верил Кессье что тот после Олимпиады продлит, надеется что все футболисты как Тео и Тонали пойдут на сокращение зарплаты ради футболки Милана, с Беней торгуется до последнего хотя это ключевой персонаж в центре поля, до сих пор не определился с Леавой и походу реально верит что он останется. Вообще странный человек этот Мальдини.
Он некомпетентен на данный момент! в связи с отсутствием опыта и скилла возможно , может со временем он научиться расставаться со игроками вовремя, а возможно нет
Для меня была понятна что Леау не останется в Милане на долго, потому что
а) Милан не собирается покрыт его долги , и б) у него есть огромный спрос от топ клубов которые готовы дать ему огромный гонорар и главное он не итальянец который выберет свою родину .
Я могу ошибиться, но честно Леау не похож на игрока который выберет Милан
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Усатая Козляра
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Ответ d.xoxlov
Они их там солить собрались, что ли?
кого их?
у Сити самая короткая скамейка в топ 5 АПЛ
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Мохнатый55
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Ответ Александр Рагулин
Куда им столько фланговых напов? На его позиции Грилиш за 100 лямов сидит на скамейке, а тут ещё Леау. Может агенты разводят Милан на больший оклад
Марезу почти 32, а Грилиш это вообще несерьезно.
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Сэйлор Мун
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Ответ Febos_
Леау не останется в Милане и Мальдини не получит тех денег на который он рассчитывает. Слишком некомпетентный тех директор который упускает возможности заработать от неизбежных трансферов
Он не то что бы не компетентен, хотя последняя покупка Нежного за 35 млн и подписание мертвого Ориджи на 4.5 млн ставит под сомнение его профессионализм, он скорее немножко дурачок, который застрял в прошлом поколении футболистов. Он до последнего верил Кессье что тот после Олимпиады продлит, надеется что все футболисты как Тео и Тонали пойдут на сокращение зарплаты ради футболки Милана, с Беней торгуется до последнего хотя это ключевой персонаж в центре поля, до сих пор не определился с Леавой и походу реально верит что он останется. Вообще странный человек этот Мальдини.
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Спортик161
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Ответ Юрий Поляков
Аля Сане , не факт что АПЛ его лига , возможно ему стоит ещё поиграть в сериале , так как возраст позволят !!!
А что не так было с Сане? Он топово играл в АПЛ
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Сэйлор Мун
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Сливать не думая этот пешехода, покупать вместо него Окафора и еще игрока в центр, пока не остался год по контракту и он не начал валять дурака. А там и до очередного свободного агента не далеко. Вот если бы ушли Тео или Беня с Тональным, я бы загрустил, а этого португальского ленивого манекена даже не жалко.
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Febos_
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Леау не останется в Милане и Мальдини не получит тех денег на который он рассчитывает. Слишком некомпетентный тех директор который упускает возможности заработать от неизбежных трансферов
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Кукич
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Леау и Холланд несовместимы. Возможно при другом тренере они бы играли вместе, но при системе Пепа это невозможно. А так Леау перерос уровень Милана, ему нужен другой вызов
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Тотто
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Суперлига-единственный выход. По сути, суперлига уже давно существует-АПЛ. Туда же влезли арабы с их нефтедолларами и бороться с этим невозможно.
Что делать итальянцам, испанцам, французам, остальнои европе? Ведь нельзя перебить арабов по деньгам.
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Кокич
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https://www.youtube.com/watch?v=VQmfqYavW5A
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d.xoxlov
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Ответ Max Semenik
Это будет через полтора года. За это время может много чего случиться - например, в 33 года Марез сдаст или Грилиш так и не приживётся. Думаю, к тому моменту им ещё один фланговый нап вполне так пригодится.
Тогда немного странно предлагать что-то сейчас, если нет планов выкупать контракт. За полтора года и с самим Леау может много чего случиться.
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Александр Рагулин
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Куда им столько фланговых напов? На его позиции Грилиш за 100 лямов сидит на скамейке, а тут ещё Леау. Может агенты разводят Милан на больший оклад
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Max Semenik
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Ответ d.xoxlov
Они их там солить собрались, что ли?
Это будет через полтора года. За это время может много чего случиться - например, в 33 года Марез сдаст или Грилиш так и не приживётся. Думаю, к тому моменту им ещё один фланговый нап вполне так пригодится.
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Алексей Гусев
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Если я правильно понимаю, учитывая разницу налогообложения в странах +- сумма равная, но 12 выглядит красивее.
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rigobersong
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Эстонец уже готовит огнетушитель🤣🤣🤣
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здоровяк
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Пеп решил продолжить курс на упрощение и более прямолинейный стиль игры?
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rigobersong
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Кстати 12 млн вообще копейки в АПЛ, Марсьяль больше получает:)
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rigobersong
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Офигеть, у Пепа вообще бы пушка была:) Можно Чемпионство МС на весь контракт Леау ставить:))
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d.xoxlov
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Они их там солить собрались, что ли?
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Юрий Поляков
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Аля Сане , не факт что АПЛ его лига , возможно ему стоит ещё поиграть в сериале , так как возраст позволят !!!
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