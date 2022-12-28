«Ман Сити» предложит Леау 12 млн евро в год. «Милан» не будет платить больше 7 млн (TMW)

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По данным TuttoMercatoWeb, «горожане» собираются предложить португальцу 12 миллионов евро в год. Представители клуба контактируют с отцом игрока.

«Россонери» сохраняют надежду на продление контракта, истекающего в 2024 году, но не готовы платить больше 7 миллионов.

В текущем сезоне Леау забил 6 голов за 14 матчей в Серии А. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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