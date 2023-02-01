«Ман Сити» хочет купить игрока в атаку летом – есть интерес к Хвиче и Леау. Клуб может вновь попробовать взять Чилуэлла

Теги Милан Челси Манчестер Сити премьер-лига Англия серия А Италия возможные трансферы Наполи Бен Чилуэлл Рафаэл Леау Хвича Кварацхелия Футбол

«Манчестер Сити» хочет усилить атаку и оборону летом.

Как пишет Daily Mail, клуб намерен подписать еще одного футболиста в атаку. «Ман Сити» внимательно следит за Рафаэлу Леау из «Милана» и Хвичей Кварацхелия из «Наполи». Отмечается, что к грузинскому футболисту высок интерес со стороны европейских клубов.

Кроме того, «Манчестер Сити» интересен левый защитник Бен Чилуэлл, сейчас выступающий за «Челси». В 2020 году, когда он выступал за «Лестер», «горожане» не стали активировать пункт об отступных в 42 млн фунтов. После отказа от покупки Марка Кукурельи у «Брайтона» прошлым летом «Ман Сити» может вновь попытаться подписать Чилуэлла.

Ранее стало известно, что «Манчестер Сити» также собирается обновить полузащиту.

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34 комментария

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nugoboss
Хвича просто красавчик, но наверняка Наполи его не продаст.
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KMR
Хвича было бы круто. Леао так себе вариант
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Сэйлор Мун
Ответ ta-tosha
и все вами перечисленные, и даже лавочник из подвала таблицы АПЛ Ангисса - да, все они звезды в сериале, как бы лично вы к ним не относились
звезды? это слишком громкое слово ))) особенно стало смешно с того что Абрахам звезда )))
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ta-tosha
Ответ Сэйлор Мун
и кто же из АПЛ играет на серьезном уровне сейчас? Всякие дырки из Ромы вроде Смоллинга или полено деревянное Абрахам который по мячу попасть не может? Может быть клоун косяпор Томори или мумия Жиру? Хотя бы одну фамилию назови? )))
и все вами перечисленные, и даже лавочник из подвала таблицы АПЛ Ангисса - да, все они звезды в сериале, как бы лично вы к ним не относились
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Falsegoalkeeper
Ответ Милан.фан
Хвича очень скоростной, и прессингует очень круто, он подойдёт под стиль игры Гвардиолы, я так думаю ...
Леао еще быстрее Хвичи и имеет самый высокий процент успешных обводок в Европе. Больше 70 процентов. Леао попал в топ 5 самых быстрых игроков группового этапа в ЛЧ
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Сэйлор Мун
Ответ ta-tosha
и с чего вы взяли, что Хвича лучше Грилиша? по 5 месяцам отличной игры в сериале? Сколько игроков с Сериала заиграло в АПЛ на топ уровне в последние 5 лет? А теперь посмотрим наоборот - практически все с АПЛ в сериале играют на серьезном уровне. Это раз. Во вторых - Наполи его никуда не отпустит после чемпионства, там будет очень большая ставка на следующую ЛЧ. Это же Наполи. Они заломят такую цену, что даже у шейхов сдадут нервы и включиться мозг.
и кто же из АПЛ играет на серьезном уровне сейчас? Всякие дырки из Ромы вроде Смоллинга или полено деревянное Абрахам который по мячу попасть не может? Может быть клоун косяпор Томори или мумия Жиру? Хотя бы одну фамилию назови? )))
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ta-tosha
и с чего вы взяли, что Хвича лучше Грилиша? по 5 месяцам отличной игры в сериале? Сколько игроков с Сериала заиграло в АПЛ на топ уровне в последние 5 лет? А теперь посмотрим наоборот - практически все с АПЛ в сериале играют на серьезном уровне. Это раз.
Во вторых - Наполи его никуда не отпустит после чемпионства, там будет очень большая ставка на следующую ЛЧ. Это же Наполи. Они заломят такую цену, что даже у шейхов сдадут нервы и включиться мозг.
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Сэйлор Мун
Да не продаст Де Лаурентис Хвичу. Если и выставит ценник в миллионов 200 то тупо чтобы отпугнуть покупателей.
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whereissuso
Вряд ли Наполи Хвичу скинет уже через год, только если за Осимхена никтобольших денег не предложит
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Мужанов Дмитрий Александрович
После ухода Канселу - Сити обязательно нужен будет сильный игрок на фланг защиты в первую очередь. Ну а в атаку видимо в место возрастного Мареза будет искать(так же как и в полузащиту на место уходящего Гюндогана)
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ubAA
Хвиче надо в Барсу, там он заиграет еще лучше и станет чудовищем, для сопенников
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ubAA
Ответ Любезный Коссутий
а Грилиша-Фоддена куда?)) или Пеп уже 4-й состав формирует, для завоевания ЛЧ?
Грилиш будет выходить на 70 минуте, как Элмас в Наполи 😁
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ubAA
Ответ Адепт Суперлиги
Так Наполи уже почти выиграли
До лета игр еще много.
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Адепт Суперлиги
Ответ Любезный Коссутий
а Грилиша-Фоддена куда?)) или Пеп уже 4-й состав формирует, для завоевания ЛЧ?
Из Хвичи будет лепить защитника, взамен Канселу
+3
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+3
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Адепт Суперлиги
Ответ Владимир Георгия
Пока Наполи не выиграют в чемпионате , никуда Хвичу не отпустят. Далее, его цена вырастет.
Так Наполи уже почти выиграли
+1
0
+1
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Владимир Георгия
Пока Наполи не выиграют в чемпионате , никуда Хвичу не отпустят. Далее, его цена вырастет.
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Любезный Коссутий
а Грилиша-Фоддена куда?))
или Пеп уже 4-й состав формирует, для завоевания ЛЧ?
+1
-1
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Тимур Таубаев
Ответ deadjoker
Ну Зинченко в целом также попал в апл
Это понятно , тот сразу попал , но заиграл через год аренды
Мудрик вот хороший пример )
+2
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deadjoker
Ответ Тимур Таубаев
Хвича ещё год назад бился с условной Уфой , летом может играть у Гвардиолы в Сити , очень крутая история👍🏻
Ну Зинченко в целом также попал в апл
+11
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Пирс Морган
Судя по комментариям, эксперты со sports.ru не могут решить, подходит ли Хвича под футбол Гвардиолы или нет
+3
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Fan of Sport
Хвича стилистически идеально подходит Гвардиоле, но в Сити есть Грилиш, который играет в схожей манере и на том же фланге, плюс Фоден, его Гвардиола тоже использует слева.
Приоритетом Сити летом будет полузащита, так как почти точно уйдут Бернарду и Гюндоган, также я считаю, что Гвардиола будет менять схему и играть с 3 ЦЗ и парой нападающих в лице Холланда и Альвареза, в этом сезоне он уже пробовал играть так.
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Amalfitano
Зачем Пепу Хвича если он играет в совсем другой футбол?
+1
0
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Fan of Sport
Учитывая сколько Челси заплатил за Мудрика и Энцо, Наполи может смело просить за Хвичу 140-150 миллионов, а с учётом того, что они ещё и Серию А скорее всего возьмут, плюс есть ЛЧ, то думаю ещё больше, тоже самое будет и с Осимхеном.
+23
-3
+20
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Милан.фан
Ответ Ivan Ganchev
Почему вы так думаете?
Хвича очень скоростной, и прессингует очень круто, он подойдёт под стиль игры Гвардиолы, я так думаю ...
+5
-1
+4
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Ivan Ganchev
Ответ Милан.фан
Хвича в Сити это будет очень круто, Леао не подойдёт Гвардиола по стилю игры ...
Почему вы так думаете?
0
0
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