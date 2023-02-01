«Ман Сити» хочет купить игрока в атаку летом – есть интерес к Хвиче и Леау. Клуб может вновь попробовать взять Чилуэлла

«Манчестер Сити» хочет усилить атаку и оборону летом.

Как пишет Daily Mail, клуб намерен подписать еще одного футболиста в атаку. «Ман Сити» внимательно следит за из « » и Хвичей Кварацхелия из « ». Отмечается, что к грузинскому футболисту высок интерес со стороны европейских клубов.

Кроме того, «Манчестер Сити» интересен левый защитник , сейчас выступающий за « ». В 2020 году, когда он выступал за «Лестер», «горожане» не стали активировать пункт об отступных в 42 млн фунтов. После отказа от покупки Марка Кукурельи у «Брайтона» прошлым летом «Ман Сити» может вновь попытаться подписать Чилуэлла.

Ранее стало известно, что «Манчестер Сити» также собирается обновить полузащиту.