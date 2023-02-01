«Ман Сити» хочет купить игрока в атаку летом – есть интерес к Хвиче и Леау. Клуб может вновь попробовать взять Чилуэлла
«Манчестер Сити» хочет усилить атаку и оборону летом.
Как пишет Daily Mail, клуб намерен подписать еще одного футболиста в атаку. «Ман Сити» внимательно следит за Рафаэлу Леау из «Милана» и Хвичей Кварацхелия из «Наполи». Отмечается, что к грузинскому футболисту высок интерес со стороны европейских клубов.
Кроме того, «Манчестер Сити» интересен левый защитник Бен Чилуэлл, сейчас выступающий за «Челси». В 2020 году, когда он выступал за «Лестер», «горожане» не стали активировать пункт об отступных в 42 млн фунтов. После отказа от покупки Марка Кукурельи у «Брайтона» прошлым летом «Ман Сити» может вновь попытаться подписать Чилуэлла.
Ранее стало известно, что «Манчестер Сити» также собирается обновить полузащиту.
Во вторых - Наполи его никуда не отпустит после чемпионства, там будет очень большая ставка на следующую ЛЧ. Это же Наполи. Они заломят такую цену, что даже у шейхов сдадут нервы и включиться мозг.
или Пеп уже 4-й состав формирует, для завоевания ЛЧ?
Мудрик вот хороший пример )
Приоритетом Сити летом будет полузащита, так как почти точно уйдут Бернарду и Гюндоган, также я считаю, что Гвардиола будет менять схему и играть с 3 ЦЗ и парой нападающих в лице Холланда и Альвареза, в этом сезоне он уже пробовал играть так.