Трансферные планы «Ман Сити» на лето могут сорваться из-за обвинений от АПЛ. Беллингем и Чилуэлл были главными целями

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Трансферные планы «Манчестер Сити» на лето могут сорваться из-за угрозы санкций.

В понедельник АПЛ обвинила клуб в 115 нарушениях финансовых правил. Источники сообщили The Times, что эти обвинения и их возможные последствия вызвали сомнения у потенциальных новичков «Ман Сити».

Этим летом «Манчестер Сити» хочет усилить полузащиту и левый фланг обороны. Главные цели клуба на эти позиции – Джуд Беллингем («Боруссия») и Бен Чилуэлл («Челси»). Также «Ман Сити» проявляет интерес к опорнику «Вест Хэма» Деклану Райсу и вингеру «Милана» Рафаэлу Леау.

Летом Беллингем станет одним из самых востребованных игроков Европы. Пока неизвестно, где он будет выступать в следующем сезоне, но, как сообщается, «Реал», «Ливерпуль» и «Ман Сити» лидируют в борьбе за него. Отмечается, что Джуд может остаться в Германии еще на сезон.

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25 комментариев

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Акира_1
А зачем Чиллуэлу переходить сейчас в Сити, где идут судебные разбирательства и нет чёткого будущего, тут даже Поттер выглядит лучше. С другой стороны при очень хорошей сумме можно отпускать, учитывая, что он половину сезона стабильно лечится.
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kustarnik555@gmail.com
Ответ fall_of_troy
Райс засиделся в Вест Хэме. Пора в гранд.
в Арсенал летом
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А.В. Бубнов
Ответ Фёдор Кузнецов
Они могут сколько угодно говорить что Сити чисты, но у игроков будут сомнения
Маловеры...
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Фёдор Кузнецов
Ответ А.В. Бубнов
Но у них же всё чисто... Или схвачено. Не понятно)
Они могут сколько угодно говорить что Сити чисты, но у игроков будут сомнения
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
А.В. Бубнов
Ответ Фёдор Кузнецов
А захотят ли игроки переходить в клуб который под следствием?
Но у них же всё чисто... Или схвачено. Не понятно)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Фёдор Кузнецов
Ответ А.В. Бубнов
Покупайте, чего боитесь? У вас же, по вашим словам - всё чисто)
А захотят ли игроки переходить в клуб который под следствием?
0
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George-CFC
Ответ edward_freeman
Чилуэлла вполне Челси мог бы продать, учитывая очень талантливого Матсена в аренде. Бен крутой, когда в форме, но увы слишком травматичен.
Верно, ещё же Матсен. + Холла продлевают.
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sacha2
Ответ edward_freeman
Чилуэлла вполне Челси мог бы продать, учитывая очень талантливого Матсена в аренде. Бен крутой, когда в форме, но увы слишком травматичен.
Думаю договорятся, Чилуэлла можно и в аренду с обязоном
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0
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А.В. Бубнов
Ответ Ебздрогыч
В настоящее время основными трансферными целями Мансити являются юристы Ювентуса. Англичане активно следят за выступлениями итальянцев и, в случае достижения определенных результатов, готовы предложить солидные контракты и организовать полноценные трансферы.
🤣👍👍👍
0
-1
-1
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А.В. Бубнов
Ответ Миша 51
Игроки из-за этого могут отказать Ман Сити
А 0ЛЧ143ГОДА значит их не отпугивала?
Пхахаха
+5
-4
+1
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edward_freeman
Чилуэлла вполне Челси мог бы продать, учитывая очень талантливого Матсена в аренде. Бен крутой, когда в форме, но увы слишком травматичен.
+2
-1
+1
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Миша 51
Ответ А.В. Бубнов
Покупайте, чего боитесь? У вас же, по вашим словам - всё чисто)
Игроки из-за этого могут отказать Ман Сити
+4
0
+4
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galymmus
Ответ Ебздрогыч
В настоящее время основными трансферными целями Мансити являются юристы Ювентуса. Англичане активно следят за выступлениями итальянцев и, в случае достижения определенных результатов, готовы предложить солидные контракты и организовать полноценные трансферы.
Юристы ювентуса не самый лучший способ. С них уже сняли 15 очков без боя. 😆
0
-1
-1
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Apol
Чилуэлла захотели, а проснуться с сухими штанами забыли
0
-1
-1
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George-CFC
Не хотелось бы, но нельзя исключать трансфер Бена в Сити. Есть Кукурелья, продлевают Холла. Если Сити придет с 50-60-70 млн., Челси не устоит.
0
0
0
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luurluur96@gmail.com
Размечтались насчёт Чилвела
+6
-1
+5
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fall_of_troy
Райс засиделся в Вест Хэме. Пора в гранд.
+2
0
+2
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charly_54
Чилуэлл топ
0
0
0
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rigobersong
Ответ Ебздрогыч
В настоящее время основными трансферными целями Мансити являются юристы Ювентуса. Англичане активно следят за выступлениями итальянцев и, в случае достижения определенных результатов, готовы предложить солидные контракты и организовать полноценные трансферы.
юристы ювинтуса это верная дорога в чемпионшип:))
+5
-9
-4
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DolJun
у компани в английском подвале с сити будет другая задача - развивать молодежь. благо академия у сити вторая на острове после челсийской.
+3
-5
-2
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Alexander Tryapyshko
Ответ Ебздрогыч
В настоящее время основными трансферными целями Мансити являются юристы Ювентуса. Англичане активно следят за выступлениями итальянцев и, в случае достижения определенных результатов, готовы предложить солидные контракты и организовать полноценные трансферы.
ну такие себе там юристы, раз персонал побанили и очки сняли
+1
0
+1
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QWertY
У МЮ конкурентов по Беллингему из АПЛ даже и не остается. Нужно забирать парня)
0
-5
-5
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Ебздрогыч
В настоящее время основными трансферными целями Мансити являются юристы Ювентуса. Англичане активно следят за выступлениями итальянцев и, в случае достижения определенных результатов, готовы предложить солидные контракты и организовать полноценные трансферы.
+42
-3
+39
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А.В. Бубнов
Покупайте, чего боитесь? У вас же, по вашим словам - всё чисто)
+16
-10
+6
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DolJun
чилвел и беллингем бы и так сорвались, так что все ок.
+1
-4
-3
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