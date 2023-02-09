Трансферные планы «Ман Сити» на лето могут сорваться из-за обвинений от АПЛ. Беллингем и Чилуэлл были главными целями

Трансферные планы «Манчестер Сити» на лето могут сорваться из-за угрозы санкций.

В понедельник обвинила клуб в 115 нарушениях финансовых правил. Источники сообщили The Times, что эти обвинения и их возможные последствия вызвали сомнения у потенциальных новичков «Ман Сити».

Этим летом « » хочет усилить полузащиту и левый фланг обороны. Главные цели клуба на эти позиции – Джуд Беллингем (« ») и Бен Чилуэлл (« »). Также «Ман Сити» проявляет интерес к опорнику « » Деклану Райсу и вингеру «Милана» Рафаэлу Леау.

Летом Беллингем станет одним из самых востребованных игроков Европы. Пока неизвестно, где он будет выступать в следующем сезоне, но, как сообщается, «Реал», «Ливерпуль» и «Ман Сити» лидируют в борьбе за него. Отмечается, что Джуд может остаться в Германии еще на сезон.

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