Трансферные планы «Ман Сити» на лето могут сорваться из-за обвинений от АПЛ. Беллингем и Чилуэлл были главными целями
Трансферные планы «Манчестер Сити» на лето могут сорваться из-за угрозы санкций.
В понедельник АПЛ обвинила клуб в 115 нарушениях финансовых правил. Источники сообщили The Times, что эти обвинения и их возможные последствия вызвали сомнения у потенциальных новичков «Ман Сити».
Этим летом «Манчестер Сити» хочет усилить полузащиту и левый фланг обороны. Главные цели клуба на эти позиции – Джуд Беллингем («Боруссия») и Бен Чилуэлл («Челси»). Также «Ман Сити» проявляет интерес к опорнику «Вест Хэма» Деклану Райсу и вингеру «Милана» Рафаэлу Леау.
Летом Беллингем станет одним из самых востребованных игроков Европы. Пока неизвестно, где он будет выступать в следующем сезоне, но, как сообщается, «Реал», «Ливерпуль» и «Ман Сити» лидируют в борьбе за него. Отмечается, что Джуд может остаться в Германии еще на сезон.
Что ждет ваши любимые команды в 2023-м? Рассказываем судьбу даже небольших клубов!
Пхахаха