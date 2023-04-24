Кечинов о «Спартаке»: «Временный спад. Рассчитываю, что обыграют «Краснодар» и займут 2-е место»

Валерий Кечинов считает, что у «Спартака» временный спад.

Экс-форвард красно-белых высказался в преддверии сегодняшнего матча москвичей с « » в 24-м туре Мир РПЛ.

— После ощутимого поражения от «Акрона» « », думаю, все-таки должен собраться. Пусть сейчас не все получается так, как получалось до этого. Мы видим, что проблемы есть, в обороне прямо существенные, серьезные проблемы с реализацией.

Но тем не менее я буду повторяться, что вижу ту игру, на которую приятно смотреть. Мне «Спартак» Абаскаля нравится, я вижу, за счет чего они могут давать результат. Просто сейчас временный спад.

Надеюсь, с «Краснодаром» команда соберется, как мужики, потому что после поражения от «Акрона» они не имеют права выйти и провести так себе игру. Надеюсь, сыграют Соболев и Джикия, так что молодые в обороне будут чувствовать плечо партнера и опытного товарища. И играть немного увереннее, чем в последних матчах.

То же самое и Соболев должен дать впереди — и с реализацией все будет нормально. В общем, рассчитываю, что «Спартак» обыграет «Краснодар». Разгрома, конечно, не будет. Но победа в один-два мяча — вполне.

— Спартаковцы сумеют сохранить место в тройке?

— Я рассчитываю, что «Спартак» будет в тройке, причем не просто в тройке, а займет второе место.

— Даже так?

— Да, несмотря на победу «Ростова» над «Уралом», я все равно в это верю, – сказал .

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