Кечинов о «Спартаке»: «Временный спад. Рассчитываю, что обыграют «Краснодар» и займут 2-е место»

Теги Спартак премьер-лига Россия Валерий Кечинов Краснодар Футбол

Валерий Кечинов считает, что у «Спартака» временный спад.

Экс-форвард красно-белых высказался в преддверии сегодняшнего матча москвичей с «Краснодаром» в 24-м туре Мир РПЛ.

— После ощутимого поражения от «Акрона» «Спартак», думаю, все-таки должен собраться. Пусть сейчас не все получается так, как получалось до этого. Мы видим, что проблемы есть, в обороне прямо существенные, серьезные проблемы с реализацией.

Но тем не менее я буду повторяться, что вижу ту игру, на которую приятно смотреть. Мне «Спартак» Абаскаля нравится, я вижу, за счет чего они могут давать результат. Просто сейчас временный спад.

Надеюсь, с «Краснодаром» команда соберется, как мужики, потому что после поражения от «Акрона» они не имеют права выйти и провести так себе игру. Надеюсь, сыграют Соболев и Джикия, так что молодые в обороне будут чувствовать плечо партнера и опытного товарища. И играть немного увереннее, чем в последних матчах.

То же самое и Соболев должен дать впереди — и с реализацией все будет нормально. В общем, рассчитываю, что «Спартак» обыграет «Краснодар». Разгрома, конечно, не будет. Но победа в один-два мяча — вполне.

— Спартаковцы сумеют сохранить место в тройке?

— Я рассчитываю, что «Спартак» будет в тройке, причем не просто в тройке, а займет второе место.

— Даже так?

— Да, несмотря на победу «Ростова» над «Уралом», я все равно в это верю, – сказал Кечинов.

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4 комментария

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antiginer
Вспомнилась одна известная диаграмма,цикл которой близок к завершению)))
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fil_spb
Или наоборот, нахождение Спартака в тройке в первые 2/3 чемпионата это временный взлёт. Сейчас, когда ЦСКА и тот же Краснодар +- успешно проходят перестройку и улучшают игру, поползут кб вниз. А в следующем году ещё и заигравший Локо поднимется вверх таблицы. А в чем может прибавить Спартак пока совсем непонятно. Особенное если продолжат усиляться Зиньковскими, взамен Глушенкова и Дуартами, который у Чернова конкуренцию выиграть не может. Как бы не пришлось кб с Оренбургом и Ахматом за 6-7 место бороться под пафосные речи ветеранов.
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WelcomeBackPURE
Чем хуже играет КБ шапито, тем выше займет место в таблице по мнению бромантанных ветеранов
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