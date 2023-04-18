Валерий Кечинов: «Спартак» заслуживает серебро. «Ростов» хорошо играет, но не выдержит борьбы»

Теги Спартак Ростов премьер-лига Россия Валерий Кечинов Квинси Промес Футбол

Валерий Кечинов уверен, что «Спартак» займет второе место в текущем сезоне Мир РПЛ.

«Промес – ключевая фигура в «Спартаке», он лидер в атаке, бомбардир. Но я вам честно скажу, что и без него игра смотрится. 

До 75-й минуты с «Торпедо» я бы и не сказал, что его не хватает. «Спартак» запорол большое количество голевых моментов, не забил два пенальти. Когда Промес вернется, красно-белые заиграют еще креативнее. Если брать весь сезон, то по игре и составу «Спартак» заслуживает серебро. 

Одно очко – это ерунда. «Спартак» по игре 100% будет вторым. «Ростов» хорошо играет, но не выдержит борьбы», – сказал экс-игрок «Спартака».

После 23 проведенных туров «Ростов» занимает 2-е место в турнирной таблице, набрав 46 очков. «Спартак отстает на один балл и идет третьим.

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58 комментариев

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Caniball
Вот это все: заслуживает, не заслуживает, разговоры в пользу бедных.
После 30-ти Туров будем смотреть кто какое занял и кто чего заслужил.
В текущей ситуации, второй сезон подряд - победа в кубке России важнее второго, третьего и так далее места.
Лучше выиграть кубок России и стать условно четвертыми, чем стать вторыми и проиграть в финале кубка.
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Партизанен
Ростов со своим бюджетом и игроками, они действительно заслуживают серебро, а не газ и нефть клубы
+19
-10
+9
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Юрий Кечко
Ответ Токосо Томимо
В чем ценность 2-го места сейчас?
Ну вообще теперь лапки сложить и не играть ?
+8
-3
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юра георгиевский
Наш спартачок заслуживает 4-5 места в таблице РПЛ. Три непонятных пенальти самой слабой команде РПЛ Торпедо, в первом тайме - точно подтверждают уровень нашего спартачка. Стыдно за такой «футбол». Болельщики Торпедо простите наш спартачок за такое. Ф/К Ростову - серебро, однозначно.
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Hong Kil
Спартаку насуживают серебро.
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Ростовский
Ответ Токосо Томимо
В чем ценность 2-го места сейчас?
Медали серебрянные и строчка в истории клуба/лиги. Плюс призовые высокие.
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SMART789
Ответ Spartakus1984
Так то да,если бы не 14 пенальти
Вы по 3 за матч бьете и что еще смеете говорить про Ростов
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Полуэктов Пётр
Честно говоря, пока такое ощущение, что Спартаку бы в топ-5 удержаться...
+7
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AIBOLIT66
6 мая 2012 года на Петровском Зенит подарил Спартаку второе место, проиграв 2-3, выигрывая по ходу 2-1.
В этом году, 7 мая 2023, история повторяется, игра со Спартаком и возможно за досрочное чемпионство.
И возможно за второе место Спартака.
А возможно и за третье...
или четвертое...
а может уже и пофиг за какое
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Zenith forever
Второе место похоже будет разыграно только в последнем туре в матче ЦСКА - Ростов.
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Balt
Что значит заслуживает? Кто займёт 2-е место тот и заслужил. Это не премия за заслуги, это СОРЕВНОВАНИЕ!
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KOTOV71
А как определить " заслуженно" или нет? В спорте ,кто победил ,тот и заслужил.главный кретерий - место в таблице,а не то,что кто-то" Велик", или у кого-то" форма красивше "
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schwein
Чем заслуживает, если не секрет?
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Knight-XIV
удивительно, как с такой игрой Спартак идет вторым. только общим снижением уровня лиги можно это объяснить. защиты нет. без Джикии и Промеса игра вообще развалилась.
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Юрий Кечко
Если бы это было сказано в первом круге базару ноль , но сейчас Спартак плывёт , он может играть лучше соперника как с Динамо , но запаса прочности нет от слова совсем и проходной двор в защите
+4
-2
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Магомед Саид Амирханов
Ответ Caniball
Вот это все: заслуживает, не заслуживает, разговоры в пользу бедных. После 30-ти Туров будем смотреть кто какое занял и кто чего заслужил. В текущей ситуации, второй сезон подряд - победа в кубке России важнее второго, третьего и так далее места. Лучше выиграть кубок России и стать условно четвертыми, чем стать вторыми и проиграть в финале кубка.
🤝+
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МИХАЛЫЧ
Заслужил тот кто займёт второе место , Спартаку на поднажать , команда молодая это будет подспорьем в будущем
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Михаил Хромаков
А я бы на ЦСКА поставил, они на ходу, даже Зенит обыграли, да и в прошлом году Федотов затащил в концовке
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Valentin Kompaneytsev
Кечинов не учёл возможности ЦСКА. А также сложный график игр у Спартака - Краснодар, Ростов, Зенит, ЦСКА.
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Knight-XIV
Ответ Spartakus1984
Удивительно как с такой игрой Спартак по ХG -созданным моментам,столько не забил голов,соответственно кучу очков упустил.И Спартак сейчас не вторым идет а 3.
ну если в матче с безнадежным аутсайдером не забивать 2 пенальти из 3 и со скрипом в итоге набирать 3 очка, то, конечно, странно, что Спартак идет третьим, а не опережает Зенит.
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Caniball
Ответ Михаил Хромаков
так кубок еще выиграть надо, это не так уж и просто... А медалисты останутся в истории турнира. От 4-5 мест действительно сейчас толку никакого
Так медали тоже надо завоевать.
Естественно медалисты остаются в истории.
Только обладатель кубка - остается в истории на более почетном месте, чем обладатель серебра или бронзы чемпионата.
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Виталик Украинский
Ответ Balt
Что значит заслуживает? Кто займёт 2-е место тот и заслужил. Это не премия за заслуги, это СОРЕВНОВАНИЕ!
Это вы так думаете. Кечинов же расценки знает...
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Павел Светлов
Ответ Spartakus1984
зенит заслуживает быть в пердиве
но опять, с**а, выиграет чемпионат... Несправедливость!
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Павел Светлов
Ответ rodjer22
Реально по уровню, по эстетике игры Спартак смотрится лучше любой другой команды. Где то не повезло, где-то гол не засчитали, недобрали несколько очков.
где-то на дельфине пендаль не свистнули, гады
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Дмитрий Тараканов
с таким судейством может и чемпионом стать
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