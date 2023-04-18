Валерий Кечинов: «Спартак» заслуживает серебро. «Ростов» хорошо играет, но не выдержит борьбы»

Валерий Кечинов уверен, что «Спартак» займет второе место в текущем сезоне Мир РПЛ.

«Промес – ключевая фигура в «Спартаке», он лидер в атаке, бомбардир. Но я вам честно скажу, что и без него игра смотрится.

До 75-й минуты с «Торпедо» я бы и не сказал, что его не хватает. «Спартак» запорол большое количество голевых моментов, не забил два пенальти. Когда Промес вернется, красно-белые заиграют еще креативнее. Если брать весь сезон, то по игре и составу «Спартак» заслуживает серебро.

Одно очко – это ерунда. «Спартак» по игре 100% будет вторым. « » хорошо играет, но не выдержит борьбы», – сказал экс-игрок « ».

После 23 проведенных туров «Ростов» занимает 2-е место в турнирной таблице, набрав 46 очков. «Спартак отстает на один балл и идет третьим.