Валерий Кечинов: «Спартак» заслуживает серебро. «Ростов» хорошо играет, но не выдержит борьбы»
Валерий Кечинов уверен, что «Спартак» займет второе место в текущем сезоне Мир РПЛ.
«Промес – ключевая фигура в «Спартаке», он лидер в атаке, бомбардир. Но я вам честно скажу, что и без него игра смотрится.
До 75-й минуты с «Торпедо» я бы и не сказал, что его не хватает. «Спартак» запорол большое количество голевых моментов, не забил два пенальти. Когда Промес вернется, красно-белые заиграют еще креативнее. Если брать весь сезон, то по игре и составу «Спартак» заслуживает серебро.
Одно очко – это ерунда. «Спартак» по игре 100% будет вторым. «Ростов» хорошо играет, но не выдержит борьбы», – сказал экс-игрок «Спартака».
После 23 проведенных туров «Ростов» занимает 2-е место в турнирной таблице, набрав 46 очков. «Спартак отстает на один балл и идет третьим.
После 30-ти Туров будем смотреть кто какое занял и кто чего заслужил.
В текущей ситуации, второй сезон подряд - победа в кубке России важнее второго, третьего и так далее места.
Лучше выиграть кубок России и стать условно четвертыми, чем стать вторыми и проиграть в финале кубка.
В этом году, 7 мая 2023, история повторяется, игра со Спартаком и возможно за досрочное чемпионство.
И возможно за второе место Спартака.
А возможно и за третье...
или четвертое...
а может уже и пофиг за какое
Естественно медалисты остаются в истории.
Только обладатель кубка - остается в истории на более почетном месте, чем обладатель серебра или бронзы чемпионата.