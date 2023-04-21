Быстров о матче «Спартак» – «Краснодар»: «Бомба! Опять будут спорные решения, нытье. Все будет!»
Владимир Быстров ожидает спорных судейских решений в матче Мир РПЛ «Спартак» – «Краснодар».
— В следующем туре три суперматча: «Зенит» — «Динамо», ЦСКА — «Локомотив» и «Спартак» — «Краснодар». Какой самый интересный?
— «Зенит» — «Динамо». В Кубке «Динамо» прошло дальше — нужно мстить. «Динамо» же столетие празднует? Они отлично вообще отметили: из Кубка вылетели, идут на непонятно каком месте в РПЛ. Так бы хоть за Кубок боролись.
Еще ЦСКА — «Локомотив» хороший матч. Посмотрим на то, как «Локо» будет действовать против крепкой команды.
— А «Спартак» — «Краснодар»?
— Это тоже бомба! Учитывая то, как последние матчи проводит «Спартак», для меня фаворит — «Краснодар». Интересно, кто судит — опять будут спорные решения, нытье. Все будет! – сказал экс-игрок сборной России.
Матч 24-го тура «Спартак» – «Краснодар» пройдет в понедельник. Игру обслужит арбитр Владислав Безбородов.
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Всего выигрывали 5 раз:1944,1999,2010,2016,2020.
https://m.sports.ru/tribuna/blogs/redwhitetv/2848692.html
Т,е по твоему выходит,что спартаковцы глупости не говорят?
Мостовой,Аленичев,Ловчев,Кавазашвили ..всегда правы?🤣Ну ок😁