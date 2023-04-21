Быстров о матче «Спартак» – «Краснодар»: «Бомба! Опять будут спорные решения, нытье. Все будет!»

Теги Спартак ЦСКА Локомотив Зенит Владимир Быстров премьер-лига Россия судьи Динамо Москва Владислав Безбородов Краснодар Футбол

Владимир Быстров ожидает спорных судейских решений в матче Мир РПЛ «Спартак» – «Краснодар».

— В следующем туре три суперматча: «Зенит» — «Динамо», ЦСКА — «Локомотив» и «Спартак» — «Краснодар». Какой самый интересный?

— «Зенит» — «Динамо». В Кубке «Динамо» прошло дальше — нужно мстить. «Динамо» же столетие празднует? Они отлично вообще отметили: из Кубка вылетели, идут на непонятно каком месте в РПЛ. Так бы хоть за Кубок боролись.

Еще ЦСКА — «Локомотив» хороший матч. Посмотрим на то, как «Локо» будет действовать против крепкой команды.

— А «Спартак» — «Краснодар»?

— Это тоже бомба! Учитывая то, как последние матчи проводит «Спартак», для меня фаворит — «Краснодар». Интересно, кто судит — опять будут спорные решения, нытье. Все будет! – сказал экс-игрок сборной России.

Матч 24-го тура «Спартак» – «Краснодар» пройдет в понедельник. Игру обслужит арбитр Владислав Безбородов.

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151 комментарий

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fil_spb
Ну тут Володька по делу на кб оттоптался. Достаточно вспомнить первый круг и матч между командами. Судья обязан был выгонять с поля Соболева, а в итоге удалил Черникова. И так весь сезон. Секрет результатов кб образца 22/23.
+82
-33
+49
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Любовь Мелехова
И не поспоришь! Все верно разложил.
+53
-9
+44
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Dinamik1
Спартак без нытья как Москва без Кремля.
+42
-10
+32
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Juran
Про спартак, так можно говорить перед каждым матчем, не промахнешься))
+42
-12
+30
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Удар Кержакова
Если бы в БК принимали ставки на нытье Спартака, то кэф был бы не больше 1.01
+29
-9
+20
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Zenith forever
Как красочно и почти однозначно народ демонстрирует свою любовь к самой "популярной" и "народной" команде. И ведь все верно пишут.
+24
-11
+13
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Александр Баскаков
Ответ fil_spb
Ну тут Володька по делу на кб оттоптался. Достаточно вспомнить первый круг и матч между командами. Судья обязан был выгонять с поля Соболева, а в итоге удалил Черникова. И так весь сезон. Секрет результатов кб образца 22/23.
100% ,кстати и не только в этом матче надо было Соболева выгонять , а до удаления Краснодар возил Спартак
+26
-14
+12
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тралмейстер
Нытьё - естественное состояния счастливого обладателя Кап Дель Соль.
+12
-1
+11
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FETISH
Ответ Сергей Круглов
Нытьё? Все помнят , как Вова играл, упадёт и валяется ноет, выпрашивает что то, слово то знакомое 🤣
Дайвингом он занялся в Москве. У пана не особо запомнились его нырки на пенальти.)
+13
-3
+10
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Арсений Элин
Володька жжёт...ну кто то должен жечь на матче,отдельных "экспертов" послушаешь,спать хочется,другие двух слов связать не могут,а третие бояться сказать что нибудь лишнего абы не погнали...но есть Володька!)))
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redwhiteteam
Ответ fil_spb
Ну тут Володька по делу на кб оттоптался. Достаточно вспомнить первый круг и матч между командами. Судья обязан был выгонять с поля Соболева, а в итоге удалил Черникова. И так весь сезон. Секрет результатов кб образца 22/23.
Про ошибки не в пользу Спартака тактично умолчим. Вот я лично смотрел матч первого тура Химки - Зенит и смело можно было удалять Вендела, который ни получил ни одной карточки. Ни за срыв атаки на линии штрафной, ни за разговоры и жесты в адрес судьи. Можешь посмотреть еще раз, если сомневаешься. Напиши об этом везде, пожалуйста. Будь справедлив.
+12
-6
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Удар Кержакова
Ответ Spartakus1984
Спартаку бы сыграть хотя бы матч в оптимальном составе,Джикия,Хлусевич(как оказалось остальные ещё хуже чем он),Промес,Мозес,Соболев,Литвинов,а это пол команды между прочим,но мало кто заостряет внимание на состав Спартака,начали хаять тренера,расстраиваясь из-за отсутствия результата, который запасные игроки команды не могут дать.
Ну да, Акрон, Урал и Торпедо это гранды которых без лидеров не обыграть.
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Ебздрогыч
Володька жжет!
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Zenith forever
Легенда Спартака зря не скажет - он же отлично знает спартаковскую кухню изнутри.
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KOTOV71
Я думал скажет -" будет огненный матч,с обилием моментов,и забитых голов,итп.." а оказывается главная " интрига - кто будет судить,какие будут скандалы,и кто больше будет" ныть"!..
+4
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Дмитрий9779
Ответ Petr Denisov
Напомните достижения Зенита в кубке России за последние 3 года, а заодно и за все существование клуба.
В 2020 выиграли кубок.
Всего выигрывали 5 раз:1944,1999,2010,2016,2020.
+7
-3
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Сергей Круглов
Нытьё? Все помнят , как Вова играл, упадёт и валяется ноет, выпрашивает что то, слово то знакомое 🤣
+11
-7
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AIBOLIT66
Алё, Зарему Равилевну хочу!
+4
-1
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Kapitelman Abram
Ответ Zenith forever
Как красочно и почти однозначно народ демонстрирует свою любовь к самой "популярной" и "народной" команде. И ведь все верно пишут.
Если поверить в"народность" и "величие" спартака, которые придумали сами хрюны, то следуя этой логике весь народ воровал тушонку эшелонами, подобно браццам-основателям. А "величие" всего российского футбола заключаецо в завоевании безценной Копадельсоли...)))
+14
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Дмитрий9779
Ответ Дмитрий Смирнов
Глупость городит, но ему простительно, он Зенитовец. Если будут правильно судить и быстро реагировать на все моменты, без часового просмотра, то шума не будет в прессе, да и от Спецов из Зенита тоже.
Ну Быстров тот ещё любитель гей клубов,но вот факты:
https://m.sports.ru/tribuna/blogs/redwhitetv/2848692.html
Т,е по твоему выходит,что спартаковцы глупости не говорят?
Мостовой,Аленичев,Ловчев,Кавазашвили ..всегда правы?🤣Ну ок😁
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Дмитрий9779
Ответ Дмитрий Смирнов
Глупости говорят много, но итог матча будет извести после финального свистка,слишком много глупости говорят.
👍
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RLVedter
Володька все говорит, не стесняется, а после игр на эмоциях-вообще бомба!
+4
-2
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Дмитрий9779
Ответ Spartakus1984
Спартаку бы сыграть хотя бы матч в оптимальном составе,Джикия,Хлусевич(как оказалось остальные ещё хуже чем он),Промес,Мозес,Соболев,Литвинов,а это пол команды между прочим,но мало кто заостряет внимание на состав Спартака,начали хаять тренера,расстраиваясь из-за отсутствия результата, который запасные игроки команды не могут дать.
Вам бы провести чистку состава,как Зенит 5 лет назад и поменять менеджмент,с такими деньгами можно и получше выступать.
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MR Hahn
Ответ fil_spb
Ну тут Володька по делу на кб оттоптался. Достаточно вспомнить первый круг и матч между командами. Судья обязан был выгонять с поля Соболева, а в итоге удалил Черникова. И так весь сезон. Секрет результатов кб образца 22/23.
Типа, Черникова ни за что удалили или что ты пытаешься сказать?)
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Дмитрий9779
Ответ Леонид Романов
Какой партнёр? Какая жена? 🤣🤣🤣😂😂 завязывай
Тот партнёр которому ты поддакиваешь.Он начал с оскорблений,ну теперь терпите,есть конечно ещё один выход-извинитьсч,но это для мужчин,которые умеют признавать ошибки,а не для родителей номер 1 и 2..
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