Быстров о матче «Спартак» – «Краснодар»: «Бомба! Опять будут спорные решения, нытье. Все будет!»

Владимир Быстров ожидает спорных судейских решений в матче Мир РПЛ «Спартак» – «Краснодар».

— В следующем туре три суперматча: « » — « », ЦСКА — « ив» и « » — « ». Какой самый интересный?

— «Зенит» — «Динамо». В Кубке «Динамо» прошло дальше — нужно мстить. «Динамо» же столетие празднует? Они отлично вообще отметили: из Кубка вылетели, идут на непонятно каком месте в РПЛ. Так бы хоть за Кубок боролись.

Еще ЦСКА — «Локомотив» хороший матч. Посмотрим на то, как «Локо» будет действовать против крепкой команды.

— А «Спартак» — «Краснодар»?

— Это тоже бомба! Учитывая то, как последние матчи проводит «Спартак», для меня фаворит — «Краснодар». Интересно, кто судит — опять будут спорные решения, нытье. Все будет! – сказал экс-игрок сборной России.

Матч 24-го тура «Спартак» – «Краснодар» пройдет в понедельник. Игру обслужит арбитр Владислав Безбородов.

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