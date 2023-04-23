Черышев забил за «Венецию» впервые за полгода. У него 6 (4+2) очков в 20 матчах Серии B

Теги премьер-лига Россия Денис Черышев Д2 Италия Венеция Тернана Футбол

Денис Черышев забил за «Венецию» впервые за полгода.

32-летний российский полузащитник забил в матче 34-го тура Серии B «Тернана» – «Венеция» (1:4).

Это первый гол Черышева с 14 октября 2022 года – тогда он поразил ворота «Фрозиноне» (3:1).

Серия без голов у Дениса составляла 14 матчей.

Всего в этом сезоне Черышев забил 4 гола и отдал 2 результативные передачи в 20 матчах второго итальянского дивизиона. Его статистика – здесь.

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4 комментария

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Жека Першингов
совсем сдал Денис
+12
-4
+8
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alexsem69
Он что, ещё играет??
я уж забыл про него 😂
+7
-3
+4
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Артём Амирджанян
Ответ Жека Першингов
совсем сдал Денис
эхххххх, были времена🥲
+2
0
+2
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AminO2
Венеция... Кстати.По какому каналу показывают?
+1
-1
0
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