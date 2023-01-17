Черышев интересен «Сочи» и «Торпедо». «Венеция» хочет продать хавбека из-за травм (Sport24)

Стало известно, какие российские клубы интересуются .

Вчера спортивный директор «Венеции» Филиппо Антонелли сказал, что у полузащитника есть предложения от клубов Мир .

«Черышев снова получил повреждение, чем расстроил руководство «Венеции» и тренерский штаб. В клубе ищут пути решения, исходя из времени восстановления игрока.

Одним из вариантов является продажа травматичного футболиста в клуб РПЛ, где игроком интересуются « » и « », – сообщил источник, знакомый с ситуацией.

В текущем сезоне Черышев провел 10 матчей в и забил 3 гола. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.