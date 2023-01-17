Черышев интересен «Сочи» и «Торпедо». «Венеция» хочет продать хавбека из-за травм (Sport24)

Теги премьер-лига Россия возможные трансферы Торпедо Денис Черышев Д2 Италия Венеция Сочи Футбол

Стало известно, какие российские клубы интересуются Денисом Черышевым

Вчера спортивный директор «Венеции» Филиппо Антонелли сказал, что у полузащитника есть предложения от клубов Мир РПЛ.

«Черышев снова получил повреждение, чем расстроил руководство «Венеции» и тренерский штаб. В клубе ищут пути решения, исходя из времени восстановления игрока.

Одним из вариантов является продажа травматичного футболиста в клуб РПЛ, где игроком интересуются «Торпедо» и «Сочи», – сообщил источник, знакомый с ситуацией.

В текущем сезоне Черышев провел 10 матчей в Серии B и забил 3 гола. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь

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26 комментариев

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corazón blanco
Ответ Белые штаны Хави
А когда покупали чем думали? Вся карьера в травмах
Так его никто не покупал, он пришел в команду будучи свободным агентом.
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corazón blanco
Жаль, что травмы не позволили ему в полной мере раскрыться и показать все, на что он способен. Воспитанник Мадрида, шикарно играл на домашнем Мундиале. Были у него яркие вспышки в карьере, победитель Лиги Чемпионов и Лиги Европы.
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Ярик01
Ответ dreamstep
Денису уже по возрасту пора в РПЛ, так что в любой клуб пусть переходит )
10 минут на морозе побегает - 10 месяцев в лазарете.
Романтика
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Peter Parker
Посмотрел я состав Венеции, удивительно для меня, как мало там итальянцев, почти одни иностранцы. А Черышев там со своими 10 матчами так вполне не последний, да и статистика 3+1 вполне себе на фоне других
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локо чемпик
Ответ Нил Робертсон
Мальчик, ты не понял... Водочки нам принеси, мы домой летим
его дом Испания
как же вы надоели…
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LLiriKK
Филигранный игрок, но, увы, с погубленной из-за травм карьерой.
+2
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Novak
Если действительно недовольны его травмами, то тут уже к самой Венеции вопрос, зачем тогда с большим риском хрустального игрока покупали.
А Черышеву надо уже подумать о завершении карьеры, пока совсем здоровье не растерял.
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Белые штаны Хави
А когда покупали чем думали? Вся карьера в травмах
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градус ненависти
как будто в Венеции не знали что подписывают почетного члена клуба Вермалена и Диаби
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Фут.Боль
Ответ Alex Legend
Это не пик формы, а 3 матча со средними командами
Хорваты тоже средняя команда. Угу.
+2
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Ashan Sorokin
В Шинник после Венеции не нужно будет адаптация после города на реке (это отсылка к местным дорогам и таянью снега)
0
-1
-1
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Recreated
Вот скажите, зачем Сочи и Торпедо 100%ный хрусталь!??
+3
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Брэд Либил
Хотелось бы ещё увидеть из связку с Дзюбой. Не хотелось бы её увидеть в педе.
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ВладимирНеПутин
И зачем этот хрусталь брать? Не нужен он в РПЛ
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pvh-82
С его травмами ему на комиссию в больницу надо идти и группу инвалидности получать а не в команды переходить...
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инок
Денис хороший и порядочный парень, но уж больно травматичен. Здоровья ему и всего самого хорошего,
но вряд-ли его подпишут наши команды.
+3
0
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Alex Legend
Ответ Фут.Боль
На ЧМ 2018г.он был супер как хорош.Наверное это был его пик формы.Травмы серьезно испортили карьеру.
Это не пик формы, а 3 матча со средними командами
+8
-9
-1
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Фут.Боль
Ответ Alex Legend
Странный футболист. В России о нём разговоров многовато, но по той же Валенсии могу сказать ну сыграет он три матча с условными Хетафе, Кадисом и Леганесом, может ассист отдать, потом на два месяца в больничку и ещё месяц на лавке. И так за все 4 года фантастической карьеры.
На ЧМ 2018г.он был супер как хорош.Наверное это был его пик формы.Травмы серьезно испортили карьеру.
+27
0
+27
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Spartakus1984
Травматичного бесплатно нужно отдавать а не продавать
+6
0
+6
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Alex Legend
Странный футболист. В России о нём разговоров многовато, но по той же Валенсии могу сказать ну сыграет он три матча с условными Хетафе, Кадисом и Леганесом, может ассист отдать, потом на два месяца в больничку и ещё месяц на лавке. И так за все 4 года фантастической карьеры.
+5
-2
+3
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Пако
"Мы уходим" (c)
0
0
0
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Нил Робертсон
Мальчик, ты не понял... Водочки нам принеси, мы домой летим
+13
-2
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Александр Мельников
Ответ dreamstep
Денису уже по возрасту пора в РПЛ, так что в любой клуб пусть переходит )
Навряд ли )ему бы закончить нужно!)
+2
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Барыга блинами
Как же хорошо, что Спартак не подписал этого хрусталя)
+3
-4
-1
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dreamstep
Денису уже по возрасту пора в РПЛ, так что в любой клуб пусть переходит )
+13
-1
+12
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