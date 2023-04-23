Гончаренко после 1:3 от «Ростова»: «У «Урала» есть душа, характер. Но пока не можем найти резервы, чтобы справиться с третьей игрой за 6-8 дней»

Главный тренер «Урала» Виктор Гончаренко высказался о поражении от «Ростова».

Клуб из Екатеринбурга проиграл матч 24-го тура Мир РПЛ со счетом 1:3.

«Надо отметить, что, наверное, сегодня у нас нет равнодушных, потому что те люди, которые приходят на стадион, понимают, что команда будет сражаться до конца. Мне нравится, что независимо от того, как развивается игра, команда с характером идет вперед, у нее есть душа. Все играют на максимуме.

Но мы пока не можем найти внутренние резервы, чтобы справиться с третьей игрой за 6-8 дней. Эмоционально немного съезжаем, не можем втянуться с первых минут», – сказал .

👀 Где начинали топ-игроки РПЛ? Вспомните карьеры наших звезд в игре про российский футбол