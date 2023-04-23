Гончаренко после 1:3 от «Ростова»: «У «Урала» есть душа, характер. Но пока не можем найти резервы, чтобы справиться с третьей игрой за 6-8 дней»

Теги Ростов премьер-лига Россия Урал Виктор Гончаренко Футбол

Главный тренер «Урала» Виктор Гончаренко высказался о поражении от «Ростова».

Клуб из Екатеринбурга проиграл матч 24-го тура Мир РПЛ со счетом 1:3. 

«Надо отметить, что, наверное, сегодня у нас нет равнодушных, потому что те люди, которые приходят на стадион, понимают, что команда будет сражаться до конца. Мне нравится, что независимо от того, как развивается игра, команда с характером идет вперед, у нее есть душа. Все играют на максимуме.

Но мы пока не можем найти внутренние резервы, чтобы справиться с третьей игрой за 6-8 дней. Эмоционально немного съезжаем, не можем втянуться с первых минут», – сказал Гончаренко

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14 комментариев

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Pucheslav
Ответ T622222
В АПЛ заржали 🤣
Так какте ресурсы у Урала и какие в АПЛ
+6
0
+6
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The_Omen
Ответ Alestern
Урал только со Спартаком упирается, остальным исправно сливает
Урал в первом круге в Ростове выиграл, если что
+5
-1
+4
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Злодей Спб
Урал с начала апреля играет в режиме два матча в неделю, что не лучшим образом сказывается на свежести команды.

А если посмотреть календарь, то за последних два месяца Уралу пришлось три раза играть с Ростовом, по два раза со спартаком и ЦСКА, а так же непростые матчи с Зенитом и Динамо.

Понятно, что на два фронта играть сил уже нет и Уралу надо делать ставку на Кубок.
+3
0
+3
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fregat96
Михалыч, это всё понятно. Игра пропала ваще и не находится,полсостава либо в больничке либо дисква. Вопрос - вот 3 мая игра на кубок с ЦСКА, а 7 мая в НН за пердив, что будем делать? А если проиграем ЦСКА, то опять на кубок с наверное Акроном, а потом опять за пердив с КС, и?
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-3
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Злобный Конь
Узнаю ВитькА
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Бухгалтер2021
еще бы выбить цска
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Евгениц Леушин
Ответ Злодей Спб
Урал с начала апреля играет в режиме два матча в неделю, что не лучшим образом сказывается на свежести команды. А если посмотреть календарь, то за последних два месяца Уралу пришлось три раза играть с Ростовом, по два раза со спартаком и ЦСКА, а так же непростые матчи с Зенитом и Динамо. Понятно, что на два фронта играть сил уже нет и Уралу надо делать ставку на Кубок.
Это точно
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Евгениц Леушин
Ответ Злодей Спб
Урал с начала апреля играет в режиме два матча в неделю, что не лучшим образом сказывается на свежести команды. А если посмотреть календарь, то за последних два месяца Уралу пришлось три раза играть с Ростовом, по два раза со спартаком и ЦСКА, а так же непростые матчи с Зенитом и Динамо. Понятно, что на два фронта играть сил уже нет и Уралу надо делать ставку на Кубок.
Зенит чемпион хоть сам и с Екб
Две столицы одно сердце
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