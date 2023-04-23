Гончаренко после 1:3 от «Ростова»: «У «Урала» есть душа, характер. Но пока не можем найти резервы, чтобы справиться с третьей игрой за 6-8 дней»
Главный тренер «Урала» Виктор Гончаренко высказался о поражении от «Ростова».
Клуб из Екатеринбурга проиграл матч 24-го тура Мир РПЛ со счетом 1:3.
«Надо отметить, что, наверное, сегодня у нас нет равнодушных, потому что те люди, которые приходят на стадион, понимают, что команда будет сражаться до конца. Мне нравится, что независимо от того, как развивается игра, команда с характером идет вперед, у нее есть душа. Все играют на максимуме.
Но мы пока не можем найти внутренние резервы, чтобы справиться с третьей игрой за 6-8 дней. Эмоционально немного съезжаем, не можем втянуться с первых минут», – сказал Гончаренко.
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А если посмотреть календарь, то за последних два месяца Уралу пришлось три раза играть с Ростовом, по два раза со спартаком и ЦСКА, а так же непростые матчи с Зенитом и Динамо.
Понятно, что на два фронта играть сил уже нет и Уралу надо делать ставку на Кубок.
Две столицы одно сердце