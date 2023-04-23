9 пенальти назначили за 5 матчей 24-го тура РПЛ – это повторение рекорда чемпионатов России

Теги Зенит Крылья Советов Ростов Химки премьер-лига Россия судьи Торпедо Динамо Москва Урал Факел рекорды Оренбург Пари НН Футбол

В чемпионате России повторили рекорд по количеству назначенных пенальти за один тур.

В 24-м туре Мир РПЛ судьи назначили 9 пенальти за 5 матчей: 3 в матче «Химки» – «Торпедо» (4:2), 3 в игре «Факел» – «Оренбург» (1:3), по одному – в матчах «Зенит» – «Динамо» (3:1), «Урал» – «Ростов» (1:3) и «Пари НН» – «Крылья Советов» (1:1, перерыв).

9 пенальти за один тур – повторение рекорда чемпионата России. В 21-м туре сезона-2005 футболисты тоже нанесли 9 ударов с точки. 

Три пенальти назначили в РПЛ в 2 матчах за день и 8 раз за сезон. Столько же было во всех лигах топ-5

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5 комментариев

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Zenith forever
Количество пенальти в нашем чемпионате превратилось в полное сумасшествие со стороны судейского корпуса. Здесь мы впереди ЛЮБОГО чемпионата в Европе. И кивание на правила не работает- правила в любой стране одинаковы.
+10
-3
+7
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Roman
Ещё не вечер. Вечером ручной карасик дополнит статистику)
+7
-4
+3
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Екн Лор
Мир РПЛ берет пример с Чемпионата Мира
+3
0
+3
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kokakoka
Будет рекорд!
+2
0
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Удар Кержакова
Ответ Zenith forever
Количество пенальти в нашем чемпионате превратилось в полное сумасшествие со стороны судейского корпуса. Здесь мы впереди ЛЮБОГО чемпионата в Европе. И кивание на правила не работает- правила в любой стране одинаковы.
это правда. Ставят за любую ерунду. А если судья не поставил, посчитав что контакт недостаточный для пенальти, то он улетает в пердив.
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