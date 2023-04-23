9 пенальти назначили за 5 матчей 24-го тура РПЛ – это повторение рекорда чемпионатов России
В чемпионате России повторили рекорд по количеству назначенных пенальти за один тур.
В 24-м туре Мир РПЛ судьи назначили 9 пенальти за 5 матчей: 3 в матче «Химки» – «Торпедо» (4:2), 3 в игре «Факел» – «Оренбург» (1:3), по одному – в матчах «Зенит» – «Динамо» (3:1), «Урал» – «Ростов» (1:3) и «Пари НН» – «Крылья Советов» (1:1, перерыв).
9 пенальти за один тур – повторение рекорда чемпионата России. В 21-м туре сезона-2005 футболисты тоже нанесли 9 ударов с точки.
Три пенальти назначили в РПЛ в 2 матчах за день и 8 раз за сезон. Столько же было во всех лигах топ-5
👀 Где начинали топ-игроки РПЛ? Вспомните карьеры наших звезд в игре про российский футбол
5 комментариев