9 пенальти назначили за 5 матчей 24-го тура РПЛ – это повторение рекорда чемпионатов России

В чемпионате России повторили рекорд по количеству назначенных пенальти за один тур.

В 24-м туре Мир РПЛ судьи назначили 9 пенальти за 5 матчей: 3 в матче « » – « » (4:2), 3 в игре « » – « » (1:3), по одному – в матчах « » – «Динамо» (3:1), «Урал» – «Ростов» (1:3) и «Пари НН» – «Крылья Советов» (1:1, перерыв).

9 пенальти за один тур – повторение рекорда чемпионата России. В 21-м туре сезона-2005 футболисты тоже нанесли 9 ударов с точки.

Три пенальти назначили в РПЛ в 2 матчах за день и 8 раз за сезон. Столько же было во всех лигах топ-5

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