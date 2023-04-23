Карпин о 3:1 с «Уралом»: «Выиграли, и слава богу. Минут 70 был доволен и игрой, и результатом»
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин подвел итоги игры с «Уралом».
Ростовчане выиграли матч 24-го тура Мир РПЛ со счетом 3:1.
– Какие итоги матча? Выиграли, и слава богу. Понятно, что в конце сезона всем нужны очки и на игру уже меньше внимания уделяется, но минут 70 был доволен и игрой, и результатом. Хотя думаю, что в первом тайме могли решать все вопросы.
– Фактор Комличенко сегодня стал ключевым?
– Нет (смеется).
– А какой?
– Фактор был один – вся команда «Ростова».
– Причина замены Комличенко? Он сам сказал, что не ожидал ее.
– Он подустал, не прессинговал и не возвращался в оборону так, как надо было при счете 2:0. От нападающего тогда уже хотелось других функций. Понятно, что он хотел забить третий мяч, но все должно делаться ради команды и результата, поэтому все нормально.
– За счет чего удалось отодвинуть игру от своих ворот в концовке?
– Да, «Урал» подприжал нас, но у всех футболистов «Ростова» были мысли не находиться в своей штрафной, выбивая мяч на трибуну и обороняясь, а пытаться прессинговать на чужой половине поля, – сказал Карпин.
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