Карпин о 3:1 с «Уралом»: «Выиграли, и слава богу. Минут 70 был доволен и игрой, и результатом»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин подвел итоги игры с «Уралом».

Ростовчане выиграли матч 24-го тура Мир РПЛ со счетом 3:1.

– Какие итоги матча? Выиграли, и слава богу. Понятно, что в конце сезона всем нужны очки и на игру уже меньше внимания уделяется, но минут 70 был доволен и игрой, и результатом. Хотя думаю, что в первом тайме могли решать все вопросы.

– Фактор Комличенко сегодня стал ключевым?

– Нет (смеется).

– А какой?

– Фактор был один – вся команда « ».

– Причина замены Комличенко? Он сам сказал, что не ожидал ее.

– Он подустал, не прессинговал и не возвращался в оборону так, как надо было при счете 2:0. От нападающего тогда уже хотелось других функций. Понятно, что он хотел забить третий мяч, но все должно делаться ради команды и результата, поэтому все нормально.

– За счет чего удалось отодвинуть игру от своих ворот в концовке?

– Да, « » подприжал нас, но у всех футболистов «Ростова» были мысли не находиться в своей штрафной, выбивая мяч на трибуну и обороняясь, а пытаться прессинговать на чужой половине поля, – сказал .

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