Карпин о 3:1 с «Уралом»: «Выиграли, и слава богу. Минут 70 был доволен и игрой, и результатом»

Теги Ростов премьер-лига Россия Урал Валерий Карпин Николай Комличенко Матч ТВ Футбол

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин подвел итоги игры с «Уралом».

Ростовчане выиграли матч 24-го тура Мир РПЛ со счетом 3:1. 

– Какие итоги матча? Выиграли, и слава богу. Понятно, что в конце сезона всем нужны очки и на игру уже меньше внимания уделяется, но минут 70 был доволен и игрой, и результатом. Хотя думаю, что в первом тайме могли решать все вопросы.

– Фактор Комличенко сегодня стал ключевым?

– Нет (смеется).

– А какой?

– Фактор был один – вся команда «Ростова».

– Причина замены Комличенко? Он сам сказал, что не ожидал ее.

– Он подустал, не прессинговал и не возвращался в оборону так, как надо было при счете 2:0. От нападающего тогда уже хотелось других функций. Понятно, что он хотел забить третий мяч, но все должно делаться ради команды и результата, поэтому все нормально.

– За счет чего удалось отодвинуть игру от своих ворот в концовке?

– Да, «Урал» подприжал нас, но у всех футболистов «Ростова» были мысли не находиться в своей штрафной, выбивая мяч на трибуну и обороняясь, а пытаться прессинговать на чужой половине поля, – сказал Карпин

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20 комментариев

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Алексеич (Ростов-Дон)
Ростов силён не "звёздами’ (их у нас просто нет), а именно как команда. Вперёд, Ростов!!!
+36
-2
+34
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Ростовский
Хорошая победа и хорошее судейство. Наконец-то Ростов с этого сезона начали нормально судить. ВАР классная штука.

Ростов топ!
+40
-8
+32
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Марадона курильщика
А мы продолжаем валерить!
+16
0
+16
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Onyx Li
Поздравляю всех с заслуженной победой
+14
-1
+13
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Гельмут Стой
Игру не смотрел, но счастлив результату ))) с победой Ростов!!!
+10
-1
+9
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Alexander Baskakov
Ответ Спартак сила
хахаха
Вот тебе и хаха , в отличие от некоторых красных клоунов в Ростове нет легионеров , что Спартак ,что Цска просто ссыканули без них играть , вот и смейся дальше
+9
-1
+8
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Alexander Baskakov
Ответ magentrumen
у Ростова главная звезда - пенальти
А что против имеешь пенальти и Ростова ? Если жаба подслушивает так и скажи
+6
-1
+5
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Ростовский
Ответ Алексеич (Ростов-Дон)
Ростов силён не "звёздами’ (их у нас просто нет), а именно как команда. Вперёд, Ростов!!!
У Ростова пол команды звезды по меркам РПЛ. Особенно такие как Байрамян, Полоз, Комличенко.
+8
-5
+3
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Алексеич (Ростов-Дон)
Ответ Alexander Baskakov
Вот тебе и хаха , в отличие от некоторых красных клоунов в Ростове нет легионеров , что Спартак ,что Цска просто ссыканули без них играть , вот и смейся дальше
Увы, Тошевски в прошлом туре испортил нам статистику. 😁
+3
0
+3
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Спартак сила
Ответ Ростовский
У Ростова пол команды звезды по меркам РПЛ. Особенно такие как Байрамян, Полоз, Комличенко.
хахаха
+4
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+2
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Андрей Кононов
Ответ Спартак сила
хахаха
твой ответ уже звучит,как анекдот.Расскажу всем.Не опускайте голову,вы сможете.
+2
0
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Алексеич (Ростов-Дон)
Ответ magentrumen
у Ростова главная звезда - пенальти
Сегодня пенальти не было?
+1
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Андрей Кононов
Ответ magentrumen
у Ростова главная звезда - пенальти
Чушь не неси,пожалуйста
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ФК РОСТОВ.
Ответ dmitry.tchidakin
Карпин пожалуй лучший тренер рпл. Без легионеров держит вторую строчку. Интересно, где был бы травоядный Семачок без легионеров....
Они бы купили Всё что можно в РПЛ! Так уже было, пример серебряный Ростов. Поэтому пускай Зеня играет с легами чем разваливает команды.
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dmitry.tchidakin
Карпин пожалуй лучший тренер рпл. Без легионеров держит вторую строчку. Интересно, где был бы травоядный Семачок без легионеров....
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