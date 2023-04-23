Игроки «Челси» положительно относятся к возможному назначению Почеттино. В команде признают его тренерские навыки и репутацию мотиватора

Игроки «Челси» положительно относятся к возможному назначению Маурисио Почеттино.

Ранее стало известно, что бывший тренер « » и «ПСЖ» стал главным претендентом на пост главного тренера «Челси».

Как сообщает The Telegraph, игроки «синих» встретили с одобрением новости о возможном приглашении аргентинского специалиста. Они настроены позитивно и воодушевлены его возможным назначением.

В команде признают тренерские навыки Почеттино, а также его репутацию тренера, который хорошо управляет составом и мотивирует игроков.

« » опасался, что интерес «Тоттенхэма» к возвращению может усложнить ситуацию, однако «шпоры» еще не связывались с тренером. Считается, что ничто не должно помешать тренеру принять предложение от «Челси», если оно поступит.

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