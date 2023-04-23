Игроки «Челси» положительно относятся к возможному назначению Почеттино. В команде признают его тренерские навыки и репутацию мотиватора

Теги Челси премьер-лига Англия Тоттенхэм Маурисио Почеттино Футбол

Игроки «Челси» положительно относятся к возможному назначению Маурисио Почеттино.

Ранее стало известно, что бывший тренер «Тоттенхэма» и «ПСЖ» стал главным претендентом на пост главного тренера «Челси». 

Как сообщает The Telegraph, игроки «синих» встретили с одобрением новости о возможном приглашении аргентинского специалиста. Они настроены позитивно и воодушевлены его возможным назначением.

В команде признают тренерские навыки Почеттино, а также его репутацию тренера, который хорошо управляет составом и мотивирует игроков.

«Челси» опасался, что интерес «Тоттенхэма» к возвращению Почеттино может усложнить ситуацию, однако «шпоры» еще не связывались с тренером. Считается, что  ничто не должно помешать тренеру принять предложение от «Челси», если оно поступит.

👀 Где начинали топ-игроки РПЛ? Вспомните карьеры наших звезд в игре про российский футбол

Материалы по теме

19 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Jack Stifferson
Ответ Отец Абду
Это правда, я был в раздевалке Челси:)
туда даже Мудрик не влез, а ты был...
+18
-1
+17
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
DolJun
Ответ The Best
Да по факту это лучший вариант из имеющихся сейчас,он имеет опыт работы в АПЛ и весьма успешно тренировал Саутгемптон с Тоттенхэмом.На Лэмпарда я уже не могу смотреть,ему нужно было начинать с чемпионата попроще чем АПЛ.
так он и начинал с чемпионата попроще, ты бы об этом знал если бы интересовался)
+15
-2
+13
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Акира_1
Из всего списка, кем интересуется Челси, Почеттино действительно самый опытный и оптимальный вариант, если уж Нагильсманн и Эрике не подошли.
+12
-4
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
The Best
Да по факту это лучший вариант из имеющихся сейчас,он имеет опыт работы в АПЛ и весьма успешно тренировал Саутгемптон с Тоттенхэмом.На Лэмпарда я уже не могу смотреть,ему нужно было начинать с чемпионата попроще чем АПЛ.
+10
-3
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Экспертное мнение
Ответ DolJun
очевидно, что после того как с нагелем не срослось поч - лучший из оставшихся доступных кандидатов для такой работы. главное чтобы боули сейчас не делал сейчас никаких опрометчивых шагов, типа назначения какого-нить компани или чави, ведь с таким успехом будет дешевле оставит лэмпса у руля.
В принципе, Челси неплохой трамплин для Поча чтобы показать себя и потом возглавить более топовые Брентфорд или Брайтон
+7
-2
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
AmanEsen
Ну в ТТХ он хороший коллектив построил, учитывая что там были игроки с тяжелым характером типа Ламелы, Роуза и Алли.
+6
-2
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Доктор Броманталь
Ответ The Best
Да по факту это лучший вариант из имеющихся сейчас,он имеет опыт работы в АПЛ и весьма успешно тренировал Саутгемптон с Тоттенхэмом.На Лэмпарда я уже не могу смотреть,ему нужно было начинать с чемпионата попроще чем АПЛ.
Лэмпард просто физрук. Есть хорошие игроки за их счет выезжает. Если нет то будет провал.
+5
-2
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Алекс Мелкумян
Отличный вариант для всех, Поч и в тоттенхэмовском бардаке после Боаша умудрился чето построить, многие из его команды до сих пор играют и приносят пользу. Самому тренеру повышение по сравнению с ТТХ (бОльший бюджет, разнообразнее состав) и не будет завышенных ожиданий как в ПСЖ. Лишь бы Боули реально в его дела не лез.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
DolJun
очевидно, что после того как с нагелем не срослось поч - лучший из оставшихся доступных кандидатов для такой работы. главное чтобы боули сейчас не делал сейчас никаких опрометчивых шагов, типа назначения какого-нить компани или чави, ведь с таким успехом будет дешевле оставит лэмпса у руля.
+5
-5
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Кирилл Куминский
Ответ AmanEsen
Ну в ТТХ он хороший коллектив построил, учитывая что там были игроки с тяжелым характером типа Ламелы, Роуза и Алли.
Боюсь, что в Челси таких игроков гораздо больше (летом так точно еще прибавятся) и уместнее сравнивать с ПСЖ, где у него как раз не получилось поладить с такими игроками
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
AmanEsen
Ответ Кирилл Куминский
Боюсь, что в Челси таких игроков гораздо больше (летом так точно еще прибавятся) и уместнее сравнивать с ПСЖ, где у него как раз не получилось поладить с такими игроками
а у кого получилось в ПСЖ?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Я всех их сделал
Ответ Доктор Броманталь
Почеттино реально очень сильный тренер. Вывести Тоттенхем в финал ЛЧ дорогого стоит.
Там был дикий отскок и с Сити, и с Аяксом, проходили за счёт гостевых голов и в финал заскочили благодаря шальному удару буквально за секунды до конца добавленного времени, по игре их возили, а в финале просто сложили руки в самом начале матча и даже не пытались что-то создать, один из худших финалов в истории ЛЧ, где вторая команда была абсолютная мёртвая. А так и Топмёллер выводил Байер в финал в 2002 и вообще на требл шёл до самого конца, но как оказалось это была просто разовая вспышка, во многом благодаря игрокам типа ушедшего потом Баллака. А Поч просто лузер, который в 2016 гнался за Лестером и не то что их не обогнал, а даже вторую строчку уступил в конце, и с ПСЖ слил чемпионство Лиллю. Впрочем для нынешнего Челси аргентинец сойдёт, в этих авгиевых конюшнях копаться желающих всё равно немного, и особой репутации у Почеттино нет, чтоб он боялся её потерять неудачной работой в стане пенсионеров, а так глядишь что-то получится и может даже впервые в карьере он что-то выигрывает в Англии, может кубок лиги хоть какой-то если очень повезёт.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий