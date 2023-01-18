Тухель открыт к работе с «Тоттенхэмом» в случае ухода Конте, несмотря на любовь к «Челси»

Теги Челси Гарет Саутгейт Сборная Англии по футболу премьер-лига Англия Тоттенхэм Антонио Конте Дэниэл Леви Маурисио Почеттино Томас Тухель Футбол

Томас Тухель может возглавить «Тоттенхэм» в случае, если Антонио Конте покинет пост тренера.

Как пишет журналист Низаар Кинселла для Evening Standard, на фоне серии неудачных результатов будущее итальянца, контракт которого с лондонским клубом рассчитан до лета 2023 года, остается неопределенным.

После увольнения из «Челси» в сентябре Тухель нигде не работал, однако он готов выслушать предложения от заинтересованных клубов. Томас будет открыт к предложению из «Тоттенхэма», несмотря на любовь к «Челси». На данный момент у немца нет переговоров ни с одним клубом.

Тухелю нравилось жить в Лондоне. Он был заинтересован в работе со сборной Англии до того, как Гарет Саутгейт продлил контракт.

Кроме того, Томас учит испанский язык – работа с топ-клубом Ла Лиги ему тоже была бы интересна.

Если Конте уйдет из «Тоттенхэма», претендентом на пост тренера также станет Маурисио Почеттино, ранее работавший с клубом. Аргентинец поддерживает общение с Дэниэлом Леви.

Под руководством Тухеля «Челси» выиграл Лигу чемпионов в 2021 году.

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54 комментария

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krealpmoney
Ответ AF007
Эта дворовая чашка не перекрыла бы провалы в ЛЧ и АПЛ, и жозика все равно бы попёрли. Тем более против Сити у автобусника не было ни единого шанса
Да дело не в том, поперли бы или нет

К слову говоря, Сити в том финале кое как один воткнул, так что хз, выходить на матч под руководством 30-летнего Райана Мэйсона и под руководством Моуриньо вещи как бы кардинально разные

Моуриньо выиграл много финалов, в каждой стране и в каждом клубе, для меня его увольнение прямо перед финалом выглядело как очень плохая шутка, но Тотнэм есть Тотнэм
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Макс Y-O-Y
Ответ Денис Мартин
Томас, сдалась тебе эта АПЛ, давай в Италию, в Ювентус, очень ждём!:)
Нафига ему серия Б)
+1
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Andy93
Тоттенхэм приют для бывших тренеров Челси))
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forzzza juve
Любовь любовью, как говорится, а деньги нужнее!
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АРТУР АЛИЕВ
Ответ Игорь Замаруев
Недооценённый комментарий)
)Оскар Уайльд тоже получил свою известность только после смерти))
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окечуква
Слух, причём бредовый. Ну если лысый заморыш Леви не может поладить с Конте и уже мечтает сбагрить его из клубы из-за того, что Антоха оказывает на него публичное давление, то что же будет с Тухелем, который известен своей требовательностью и конфликтностью? Нет, рано Шпорам пока замахиваться на таких спецов, это только после продажи Льюисом клуба и исхода лысого уродца оттуда.
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Рим Мухаметшин
Ответ Игорь Замаруев
Недооценённый комментарий)
Комментарий шикарный, да ветка непопулярная. Будь это ветка с Роналду, то плюсов 200 собрал бы
+2
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Mercucio
Ответ Экспертное мнение
Отличное место для мести, какая еще любовь неблагодарные вышвырнули тупо человека, который впервые за 100 лет поставил в Челси красивый футбол. Хотя Тухель может не успеть отомстить, если Челси убежит от него в шип.
Красивый футбол, месть, чемпионшип???? Какие таблетки ты пьёшь
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Okaka
Конте в Вест Хэм, Тухеля в Тотхэм - будет огненное дерби как в начале сезона )))
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borasco
Ответ Karra
папу карлу сам перец скоро попросит, игры нет, результатов тоже.
Папу карло в прошлом сезоне, после 4-0 от Барселоны тоже многие отправляли на отдых
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Денис Мартин
Томас, сдалась тебе эта АПЛ, давай в Италию, в Ювентус, очень ждём!:)
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Ice Cold
Ну если щас придет, то возьмёт с ними ЛЧ
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Born is the King
Не стоит Тухелю спешить это тренер для реалу, Баварии,Юве а не для Тоттенхэма
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Игорь Замаруев
Ответ АРТУР АЛИЕВ
Говорят сейчас Тухель вместе с Шакирой какой-то трек записывают. там будут слова - "променяли волшебника на мальчика, который выжил», "мужчины не плачут, мужчины выигрывают ЛЧ". Также в песне упомянут новый владелец Челси –Тодд Боэли: «У него имя хорошего человека, но он им не является».
Недооценённый комментарий)
+1
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Любезный Коссутий
Ответ Karra
папу карлу сам перец скоро попросит, игры нет, результатов тоже.
но этот сезон он доработает наверняка
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Karra
Ответ Любезный Коссутий
да там вариант с Реалом вполне вероятен, если папа Карло захочет уйти на пенсию.
папу карлу сам перец скоро попросит, игры нет, результатов тоже.
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Алексей Петров
Санта- Барбара!!!
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Жека Мамелюк
Ответ Экспертное мнение
Отличное место для мести, какая еще любовь неблагодарные вышвырнули тупо человека, который впервые за 100 лет поставил в Челси красивый футбол. Хотя Тухель может не успеть отомстить, если Челси убежит от него в шип.
Красивый футбол .🙃
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frog19
Какая любовь ))) Обычный наёмный рабочий ничем от других не отличающийся
+1
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Диер Ташкент
Тоттенхэм это же болото. Очень плохой выбор для Тухеля
+1
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АРТУР АЛИЕВ
Ответ Экспертное мнение
Отличное место для мести, какая еще любовь неблагодарные вышвырнули тупо человека, который впервые за 100 лет поставил в Челси красивый футбол. Хотя Тухель может не успеть отомстить, если Челси убежит от него в шип.
Говорят сейчас Тухель вместе с Шакирой какой-то трек записывают. там будут слова - "променяли волшебника на мальчика, который выжил», "мужчины не плачут, мужчины выигрывают ЛЧ". Также в песне упомянут новый владелец Челси –Тодд Боэли: «У него имя хорошего человека, но он им не является».
+11
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Подкат Пенальтьевич
Тухель - Конте #2. Такой же токсичный нытик . Который испортит отношение с командой и руководством за полгода.
+3
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qiqe
ребзя, а что за шашлык в браварах?
0
0
0
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Экспертное мнение
Ответ KeriLLo
Очень конечно красивый футбол был последние месяцев так 8-9, хоть 1 матч то видел?
Не забывай, в Челси для тренера большим достижением будет считаться, если умудрится хотя бы в одном матче поставить красивый футбол. А тут Тухель сломал систему и на поток поставил такие игры, это нонсенс. Теперь мы видим настоящий брусковый Челси, как и обычно.
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-7
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*MVP*
Ответ Евгений Квасников
Кто бы что не говорил, но Томас топ тренер. Имхо. !!!
надо быть идиотом, чтобы утверждать обратное.
+3
-1
+2
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