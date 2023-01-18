Тухель открыт к работе с «Тоттенхэмом» в случае ухода Конте, несмотря на любовь к «Челси»
Томас Тухель может возглавить «Тоттенхэм» в случае, если Антонио Конте покинет пост тренера.
Как пишет журналист Низаар Кинселла для Evening Standard, на фоне серии неудачных результатов будущее итальянца, контракт которого с лондонским клубом рассчитан до лета 2023 года, остается неопределенным.
После увольнения из «Челси» в сентябре Тухель нигде не работал, однако он готов выслушать предложения от заинтересованных клубов. Томас будет открыт к предложению из «Тоттенхэма», несмотря на любовь к «Челси». На данный момент у немца нет переговоров ни с одним клубом.
Тухелю нравилось жить в Лондоне. Он был заинтересован в работе со сборной Англии до того, как Гарет Саутгейт продлил контракт.
Кроме того, Томас учит испанский язык – работа с топ-клубом Ла Лиги ему тоже была бы интересна.
Если Конте уйдет из «Тоттенхэма», претендентом на пост тренера также станет Маурисио Почеттино, ранее работавший с клубом. Аргентинец поддерживает общение с Дэниэлом Леви.
Под руководством Тухеля «Челси» выиграл Лигу чемпионов в 2021 году.
К слову говоря, Сити в том финале кое как один воткнул, так что хз, выходить на матч под руководством 30-летнего Райана Мэйсона и под руководством Моуриньо вещи как бы кардинально разные
Моуриньо выиграл много финалов, в каждой стране и в каждом клубе, для меня его увольнение прямо перед финалом выглядело как очень плохая шутка, но Тотнэм есть Тотнэм