Тухель открыт к работе с «Тоттенхэмом» в случае ухода Конте, несмотря на любовь к «Челси»

может возглавить «Тоттенхэм» в случае, если покинет пост тренера.

Как пишет журналист Низаар Кинселла для Evening Standard, на фоне серии неудачных результатов будущее итальянца, контракт которого с лондонским клубом рассчитан до лета 2023 года, остается неопределенным.

После увольнения из «Челси» в сентябре Тухель нигде не работал, однако он готов выслушать предложения от заинтересованных клубов. Томас будет открыт к предложению из «Тоттенхэма», несмотря на любовь к «Челси». На данный момент у немца нет переговоров ни с одним клубом.

Тухелю нравилось жить в Лондоне. Он был заинтересован в работе со сборной Англии до того, как Гарет Саутгейт продлил контракт.

Кроме того, Томас учит испанский язык – работа с топ-клубом Ла Лиги ему тоже была бы интересна.

Если Конте уйдет из « », претендентом на пост тренера также станет , ранее работавший с клубом. Аргентинец поддерживает общение с Дэниэлом Леви.

Под руководством Тухеля « » выиграл Лигу чемпионов в 2021 году.