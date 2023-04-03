Почеттино впечатлил боссов «Челси», Боули его уважает. Экс-тренер «Тоттенхэма» – в шорт-листе
Маурисио Почеттино заслужил уважение руководства «Челси»
Как утверждает Sky Sports, еще в сентябре, перед назначением Грэма Поттера, владельцы «Челси» рассматривали кандидатуру экс-тренера «Тоттенхэма» и остались под впечатлением. Отмечается, что Тодд Боули и его партнеры относятся к аргентинцу с огромным уважением.
Почеттино находится без работы после увольнения из «ПСЖ» летом 2022 года. Сообщалось, что он один из ведущих кандидатов на должность тренера «Челси».
«Челси» уволил Поттера. Кто его заменит и какой будет компенсация?
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