Маурисио Почеттино заслужил уважение руководства «Челси»

Как утверждает Sky Sports, еще в сентябре, перед назначением , владельцы «Челси» рассматривали кандидатуру экс-тренера « » и остались под впечатлением. Отмечается, что и его партнеры относятся к аргентинцу с огромным уважением.

находится без работы после увольнения из «ПСЖ» летом 2022 года. Сообщалось, что он один из ведущих кандидатов на должность тренера « ».

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