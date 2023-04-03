Почеттино впечатлил боссов «Челси», Боули его уважает. Экс-тренер «Тоттенхэма» – в шорт-листе

Теги Челси премьер-лига Англия Тоттенхэм Маурисио Почеттино Грэм Поттер Тодд Боули Футбол

Маурисио Почеттино заслужил уважение руководства «Челси»

Как утверждает Sky Sports, еще в сентябре, перед назначением Грэма Поттера, владельцы «Челси» рассматривали кандидатуру экс-тренера «Тоттенхэма» и остались под впечатлением. Отмечается, что Тодд Боули и его партнеры относятся к аргентинцу с огромным уважением.

Почеттино находится без работы после увольнения из «ПСЖ» летом 2022 года. Сообщалось, что он один из ведущих кандидатов на должность тренера «Челси».

«Челси» уволил Поттера. Кто его заменит и какой будет компенсация?

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28 комментариев

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The Best
Ответ Акира_1
Тогда бы Поттера оставляли. Для чего новый психологически слабый Челси в команду, которая и так в яме во всем? К тому же Почеттино тоже будет нужна куча времени.
Любому тренеру который прийдёт в Челси нужно будет время,а как можно строить какую-то команду и стратегию если тебя могут уволить через пол года.Боули уволил двух тренеров за сезон,даже Абрамович такой херни не делал.
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Женя Григорьев
Будет забавно , если окажется что Почеттино ещё на контракте с ПСЖ .
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Блуждающий странник
Почеттино классный тренер, не так все плохо у него в Париже было. В ЛЧ местами не хватало фарта, но фарт и страсть для ПСЖ не сможет привить ни один тренер мира. Думаю в Челси у него все получится так что не плюйтесь раньше времени
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Любезный Коссутий
будем откровенны - это не самый плохой вариант для нашего Челси. может, обратно в топ-6 удастся попасть 🤷‍♂️
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Yerbo
Ответ AmanEsen
на Сиссоко не гнать, недооценный топарь был.
как и Дембеле помню хорошо зажигал в центре
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Любезный Коссутий
Ответ D-oh!
Почему тогда не назначили его сразу?
Поттера тогда уважали больше
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Иван Иванов
Ребят, а что если снова вернуть Конте главным тренером в Челси? Ведь Конте же увольнял Ромка, а в Челси сейчас совершенно другое руководство. Денег у клуба море, судя по тому, как они тратятся. Ведь Конте всегда нужно было, чтобы деньгами сорили на новых игроков. Что скажете? Вроде крутой вариант, не? 🤔
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Любезный Коссутий
Ответ Tiger Goose
Сегодня была новость о том, что у российских пользователей Epic Games Store отбирают первый Fallout, который бесплатно раздавали в декабре прошлого года. Кто-то уже сталкивался с этой ситуацией?
нет. Fallout не получал, а остальные все на месте
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alexis2020
Ответ AmanEsen
на Сиссоко не гнать, недооценный топарь был.
в Ньюкасле он был лидером, одним из лучших полузащитников АПЛ, да и в сборную вызывался, но в Тоттенхэме чуть сдал
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Андрюха с района
Норм) Нового физрука возьмут) Заодно у местных болел другого лондонского середняка, ттх, тут полыхнет лишний раз)
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Sergeev55
Круговорот тренеров в АПЛ
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Евгений Громов 22
Ответ Екн Лор
Боули на собеседовании с Почеттино: вот скажи, ты меня уважаешь? Я тебя да!
Почеттино: да я тобой горжусь!!!
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AmanEsen
Ответ alexis2020
Ну не каждый способен выйти в финал ЛЧ с Дэнни Роузом и Сиссоко в основе
на Сиссоко не гнать, недооценный топарь был.
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Bayern_Norway
Боули просто уничтожает Челси окончательно.Поч отличный тренер нет слов. Но Боули это не Абрамович.С ним вряд-ли сработается
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alexis2020
Ответ Константин Федяев
Я не выдержу смотреть его футбол каждые выходные
Ну не каждый способен выйти в финал ЛЧ с Дэнни Роузом и Сиссоко в основе
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Николай Коровин
боули пьяным голосом: поч,я тя уважаю.
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Mr@k
пффф, Поттера ж Боули тоже уважал...
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AmanEsen
Ответ Константин Федяев
Я не выдержу смотреть его футбол каждые выходные
А че там выдерживать, если ТТХ и Саут играли в вертикальный и интенсивный футбол?
+25
-1
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Tiger Goose
Сегодня была новость о том, что у российских пользователей Epic Games Store отбирают первый Fallout, который бесплатно раздавали в декабре прошлого года. Кто-то уже сталкивался с этой ситуацией?
0
-1
-1
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Акира_1
Тогда бы Поттера оставляли. Для чего новый психологически слабый Челси в команду, которая и так в яме во всем? К тому же Почеттино тоже будет нужна куча времени.
+2
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Футбол, хоккей итд
Пусть боссы Челси снимут свои розовые очки, эти впечатления от Поча могут выйти боком.)
+3
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Никита Самарин
Тоттенхэм напрягся 😏😉
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Alexander p.
Будет уважать до первого разгрома челси от какого-нибудь середняка))
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los merengues
Ответ Константин Федяев
Я не выдержу смотреть его футбол каждые выходные
Выкинешь абонемент на Стэмфорд Бридж?
+9
-2
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Екн Лор
Боули на собеседовании с Почеттино: вот скажи, ты меня уважаешь? Я тебя да!
+31
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