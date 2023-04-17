«Тоттенхэм» предпримет попытку назначить Луиса Энрике главным тренером.

По данным The Telegraph, лондонцы намерены связаться с испанским специалистом и готовы к борьбе за него с « ».

Сообщалось, что «синие» уже провели переговоры с бывшим главным тренером «Барселоны». « » хочет сделать то же самое в ближайшее время, возможно, что на этой неделе.

При этом пока нет никаких оснований говорить о том, что – основная цель «шпор».

Также отмечается, что у руководства нет твердой уверенности, что стоит пытаться вернуть в команду .