«Тоттенхэм» поборется с «Челси» за Энрике. Переговоры с Луисом могут пройти на этой неделе
«Тоттенхэм» предпримет попытку назначить Луиса Энрике главным тренером.
По данным The Telegraph, лондонцы намерены связаться с испанским специалистом и готовы к борьбе за него с «Челси».
Сообщалось, что «синие» уже провели переговоры с бывшим главным тренером «Барселоны». «Тоттенхэм» хочет сделать то же самое в ближайшее время, возможно, что на этой неделе.
При этом пока нет никаких оснований говорить о том, что Энрике – основная цель «шпор».
Также отмечается, что у руководства нет твердой уверенности, что стоит пытаться вернуть в команду Маурисио Почеттино.
Короче крайне переоценный тренер, провалов у него больше.
Тогда , как бл, они попали в ТОП 6,если они не* Топ?
Просто признайся ,что не фанатка АПЛ.
Топ клубом нынче считают команды с "большой шестерки"? )) Ты болен...) Обратись к врачу.
Ну или молчи, если не фанат футбола
Луис Энрике Мартинес Гарсия.
Так что его имя всегда надо писать полностью — Луис Энрике.
Есть ощущение, что ни в Тоттенхэме, ни в Челси, даже не в курсе за это))