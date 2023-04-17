«Тоттенхэм» поборется с «Челси» за Энрике. Переговоры с Луисом могут пройти на этой неделе

Теги Челси премьер-лига Англия Тоттенхэм Луис Энрике Маурисио Почеттино Футбол

«Тоттенхэм» предпримет попытку назначить Луиса Энрике главным тренером.

По данным The Telegraph, лондонцы намерены связаться с испанским специалистом и готовы к борьбе за него с «Челси».

Сообщалось, что «синие» уже провели переговоры с бывшим главным тренером «Барселоны». «Тоттенхэм» хочет сделать то же самое в ближайшее время, возможно, что на этой неделе.

При этом пока нет никаких оснований говорить о том, что Энрике – основная цель «шпор».

Также отмечается, что у руководства нет твердой уверенности, что стоит пытаться вернуть в команду Маурисио Почеттино.

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34 комментария

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Акира_1
Ответ Андрей Хенто
Энрике точно не стоит идти в Тоттенхэм, гиблое место.
Тоттенхэму из пары Нагильсманн - Энрике и так достанется тот, кто не получит место в Челси.
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CriminalJoint62
Ответ Vvild
Скорее всего для Нагельсманна "Челси" действительно куда более привлекательный вариант, но, на мой взгляд, это не тот клуб, который готов строить системную команду под тренера на долгую перспективу, а вот "Тоттенхэм" как раз подходит для такого проекта.
Единственная перспектива в Тоттенхэме - 0 трофеев
+33
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Blaumerc
Ответ Андрей Хенто
Энрике точно не стоит идти в Тоттенхэм, гиблое место.
Думаю у Энрике и так особо выбор не велик. Энрике до Барселоны и после Барселоны особо ничего и не показал как тренер. Поэтому, если с Челси не срастётся, в Тоттенхэм согласится. других предложений от топ клубов может придётся ждать очень долго.
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Vvild
Ответ CriminalJoint62
Челси берет Нагельсманна. Поэтому, никто не будет против Энрике в Тоттенхэме
Скорее всего для Нагельсманна "Челси" действительно куда более привлекательный вариант, но, на мой взгляд, это не тот клуб, который готов строить системную команду под тренера на долгую перспективу, а вот "Тоттенхэм" как раз подходит для такого проекта.
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CriminalJoint62
Челси берет Нагельсманна. Поэтому, никто не будет против Энрике в Тоттенхэме
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AmanEsen
Ответ Савченко Андрей
правильно говорил Конте пока сами владельцы не начнут работать толку от Тоттенхэма не будет даже новые тренеры не помогут
владельцы у ТТХ как раз хорошо работают, то что Конте с таким составом не смог пройти Милан это сугубо проблема самого Конте
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Vvild
Ответ Савченко Андрей
правильно говорил Конте пока сами владельцы не начнут работать толку от Тоттенхэма не будет даже новые тренеры не помогут
А они не работают? Материальная база клуба существенно возросла - построен огромный стадион, тренировочная база по отзывам одна из лучших в мире, даже деньги на трансферы начали давать. Осталось только перестать покупать всяких удоджий, и звать на работу токсичных или унылых менеджеров.
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Савченко Андрей
Ответ Vvild
Скорее всего для Нагельсманна "Челси" действительно куда более привлекательный вариант, но, на мой взгляд, это не тот клуб, который готов строить системную команду под тренера на долгую перспективу, а вот "Тоттенхэм" как раз подходит для такого проекта.
правильно говорил Конте пока сами владельцы не начнут работать толку от Тоттенхэма не будет даже новые тренеры не помогут
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romaroman26
Ответ _Amelina_ Landau
В таком случае - согласен с тобой... но тут нашелся умалишенный, который определил топ-клубами все команды из "большой шестерки" АПЛ ) Значит все же Тоттенхем силен )))
ттх давно уже топ клуб
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rej1sta
Ответ AmanEsen
то самое Евро, где он победил только Словакию и Хорватию в доп время? Пфф, слабое достижение. C треблом тоже такое, там троица в центре и без всякого Энрике до этого брали требл + ЕВРО и ЧМ. Короче крайне переоценный тренер, провалов у него больше.
Не знаю, мне кажется, что с нынешним поколением испанцев, очень хороший результат(а еще ведь финал Лиги Наций был). Когда Мората лучший нападающий в стране(а с недавних пор еще и капитан), то тут уж извините.
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AmanEsen
Ответ rej1sta
Физрук с треблом и полуфиналом Евро? Ну пусть берут немца, который взял чемпионат одной команды)
то самое Евро, где он победил только Словакию и Хорватию в доп время? Пфф, слабое достижение. C треблом тоже такое, там троица в центре и без всякого Энрике до этого брали требл + ЕВРО и ЧМ.

Короче крайне переоценный тренер, провалов у него больше.
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Yerbo
Ответ хавбек+
хороший вариант, в отличии от распиаренных немцев испанский доминатор не изменяет себе
поэтому и ничего не выигрывает , потому что играет в старый тошнотворный ватокат , который и результата уже не даёт давно . либо меняешься и подстраиваешьсяя под современный футбол либо остаёшься не у дел , поэтому немецкие тренеры более успешные . Вон Пеп тоже не изменял раньше своим принципам , но сейчас перестраивается , играет и с классической девяткой , и с 3 защитниками и тп .
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Савченко Андрей
Ответ Vvild
С Энрике, думаю, ничего хорошего. Нагельсман, если ему создадут нужные условия, думаю действительно бы мог построить свою команду и проработать не менее пяти лет, а может и больше, но это всё гадания, как на самом деле будет, не знает никто.
я думаю будет повторение как с Конте когда он просил одних игроков а ему покупали других
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Vvild
Ответ Савченко Андрей
Конте не плохой тренер, ну хорошо допустим прийдёт либо Энрике либо Нагельсман что будет с ними ?
С Энрике, думаю, ничего хорошего. Нагельсман, если ему создадут нужные условия, думаю действительно бы мог построить свою команду и проработать не менее пяти лет, а может и больше, но это всё гадания, как на самом деле будет, не знает никто.
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Савченко Андрей
Ответ Vvild
А они не работают? Материальная база клуба существенно возросла - построен огромный стадион, тренировочная база по отзывам одна из лучших в мире, даже деньги на трансферы начали давать. Осталось только перестать покупать всяких удоджий, и звать на работу токсичных или унылых менеджеров.
Конте не плохой тренер, ну хорошо допустим прийдёт либо Энрике либо Нагельсман что будет с ними ?
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_Amelina_ Landau
Ответ romaroman26
ттх давно уже топ клуб
Животных запретили в зоопарке, вот бы вас и от людей изолировали.
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_Amelina_ Landau
Ответ Astella Guccio
Кхм, ты сама-то хоть поняла ,что написала ? Тогда , как бл, они попали в ТОП 6,если они не* Топ? Просто признайся ,что не фанатка АПЛ.
Я прекрасно понимаю то, о чем пишу - в отличии от некоторых. При чем тут пристрастия к чемпионатам? )) Я симпатизирую МЮ, Челси в отдельных отрезках , прекрасной историей Ливерпуля и т.д. Но твое примитивное мышление о топ -6 просто поражает..."Большая шестерка"! ) Курам на смех. Ты почитай...тут речь шла о топ-клубе, и если клуб локально вошел в твою систему топ-6 - разве это означает, что данный клуб является топом? )) Лестер вообще был чемпионом! По твоей логике они вообще легендарный клуб? )) Запомни, что топ клуб определяется историей, титулами, инфраструктурой... Локальный успех и уж тем-более топ-6 это система классификации в отдельно взятой больной голове. Тоттенхем однозначно не является топ-клубом!
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Astella Guccio
Ответ _Amelina_ Landau
В большой шестерке??? ) Ты давно с цирка сбежал? )) Топ клубом нынче считают команды с "большой шестерки"? )) Ты болен...) Обратись к врачу.
Кхм, ты сама-то хоть поняла ,что написала ?
Тогда , как бл, они попали в ТОП 6,если они не* Топ?
Просто признайся ,что не фанатка АПЛ.
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_Amelina_ Landau
Ответ Blaumerc
ну я не имел ввиду что шпоры топ клуб. я хотел сказать что если не Тоттенхэм, то других предложений от топ клубов придётся ждать долго
В таком случае - согласен с тобой... но тут нашелся умалишенный, который определил топ-клубами все команды из "большой шестерки" АПЛ ) Значит все же Тоттенхем силен )))
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_Amelina_ Landau
Ответ Astella Guccio
Проснись и пой! ТОТТЕНХЭМ уже мно́го в Большой шесторке АПЛ. Ну или молчи, если не фанат футбола
В большой шестерке??? ) Ты давно с цирка сбежал? ))
Топ клубом нынче считают команды с "большой шестерки"? )) Ты болен...) Обратись к врачу.
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Astella Guccio
Ответ _Amelina_ Landau
В принципе согласен...но с каких пор Тоттенхем стал топ-клубом? Что я пропустил? Они по составу топы? Может по титулам?
Проснись и пой! ТОТТЕНХЭМ уже мно́го в Большой шесторке АПЛ.
Ну или молчи, если не фанат футбола
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Maxim Naumov
Недавно узнал, что Энрике — это не фамилия, а вторая часть его имени.
Луис Энрике Мартинес Гарсия.
Так что его имя всегда надо писать полностью — Луис Энрике.
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Тюменец
Бгг... бороться за Энрике. С Челси. ))
Есть ощущение, что ни в Тоттенхэме, ни в Челси, даже не в курсе за это))
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GaasJT
Да нафиг он нужен в Челси.
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Astella Guccio
Ещё и этого напыщенного не хватало в Тоттенхэм
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