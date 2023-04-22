Мерсон о «Челси»: «Нового тренера нужно назначить сейчас. Лэмпарда брали ради ЛЧ, но вылетели. Теперь надо избавиться от лишних игроков»
Пол Мерсон призвал «Челси» не оставлять Фрэнка Лэмпарда до конца сезона.
«Можно было позвать Фрэнка ради Лиги чемпионов, только ее еще были шансы выиграть, но теперь клуб оттуда вылетел.
Не в обиду Фрэнку, но нужно пригласить нового тренера прямо сейчас, чтобы он успел провести 4-5 недель с этой командой, посмотрел, кто лишний, кто ему не нужен.
Новый тренер приедет 1 июля или где-то в тех числах, и времени будет недостаточно. Ему нужно со всем разобраться и начать предсезонку с 22-23 игроками. Нужно сказать Боули избавиться от тех, кто не нужен, любой ценой, что вот есть 22 человека, дайте форварда и вратаря – и мы готовы.
Что-то нужно сделать прямо сейчас, и это не в обиду Фрэнку. Его пригласили ради ЛЧ. Но нужно избавиться от лишних игроков.
Я слышал про вариант с Почеттино. Мне он нравится, но он из «Тоттенхэма». Владелец должен это понять, он же американец. Это как если бы кто-то из «Янкис» собрался играть за «Метс». Такого не должно быть», – сказал бывший форвард «Арсенала» в эфире Sky Sports.
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Игроков уже хватает на несколько составов, как раз для каждого тренера)
p.s. это автору заметки