Мерсон о «Челси»: «Нового тренера нужно назначить сейчас. Лэмпарда брали ради ЛЧ, но вылетели. Теперь надо избавиться от лишних игроков»

Теги Челси Фрэнк Лэмпард премьер-лига Англия Лига чемпионов УЕФА Тоттенхэм MLB Пол Мерсон Маурисио Почеттино Янкис Метс Тодд Боули Футбол

Пол Мерсон призвал «Челси» не оставлять Фрэнка Лэмпарда до конца сезона.

«Можно было позвать Фрэнка ради Лиги чемпионов, только ее еще были шансы выиграть, но теперь клуб оттуда вылетел.

Не в обиду Фрэнку, но нужно пригласить нового тренера прямо сейчас, чтобы он успел провести 4-5 недель с этой командой, посмотрел, кто лишний, кто ему не нужен.

Новый тренер приедет 1 июля или где-то в тех числах, и времени будет недостаточно. Ему нужно со всем разобраться и начать предсезонку с 22-23 игроками. Нужно сказать Боули избавиться от тех, кто не нужен, любой ценой, что вот есть 22 человека, дайте форварда и вратаря – и мы готовы.

Что-то нужно сделать прямо сейчас, и это не в обиду Фрэнку. Его пригласили ради ЛЧ. Но нужно избавиться от лишних игроков.

Я слышал про вариант с Почеттино. Мне он нравится, но он из «Тоттенхэма». Владелец должен это понять, он же американец. Это как если бы кто-то из «Янкис» собрался играть за «Метс». Такого не должно быть», – сказал бывший форвард «Арсенала» в эфире Sky Sports.

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8 комментариев

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Артём Сергеев
Лэмпарда брали под ЛЧ, это серьёзно?))
+13
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+13
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marshalericsson1357
Может Боули двух тренеров возьмёт? Одного под ЛЧ, другого под остальные турниры?)
Игроков уже хватает на несколько составов, как раз для каждого тренера)
+3
0
+3
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Тиджани Бабангида
Достойное внимания мнение. Аргументировано и деликатно
+1
0
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U
Логично, а если не пойдёт, можно в мае двух других попробовать.
+1
0
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UrAn
Тэги должны помогать найти интересные тебе новости, а не наоборот. Нафик сюда тэг MLB приплетать? Больше "натэгаешь" - больше заплатят?
p.s. это автору заметки
0
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