Месси прилетел в Барселону вместе с семьей и помощниками. Футболист вышел из аэропорта через потайную дверь

Лионель Месси прилетел в Барселону.

Форвард « » посетил столицу Каталонии на фоне слухов о возвращении в «Барселону», сообщает журналист Жерар Ромеро. По его словам, Месси прилетел в Барселону вместе с семьей и своими помощниками.

Утверждается, что футболист и его семья покинули аэропорт через потайную дверь, потому что не хотели, чтобы их видели представители СМИ.

Контракт Месси с «ПСЖ» рассчитан до конца этого сезона. Сообщалось, что «Барселону» работает над возвращением игрока.

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