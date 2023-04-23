Месси прилетел в Барселону вместе с семьей и помощниками. Футболист вышел из аэропорта через потайную дверь

Теги ПСЖ Барселона Лионель Месси лига 1 Франция Ла Лига Футбол

Лионель Месси прилетел в Барселону.

Форвард «ПСЖ» посетил столицу Каталонии на фоне слухов о возвращении в «Барселону», сообщает журналист Жерар Ромеро. По его словам, Месси прилетел в Барселону вместе с семьей и своими помощниками. 

Утверждается, что футболист и его семья покинули аэропорт через потайную дверь, потому что не хотели, чтобы их видели представители СМИ. 

Контракт Месси с «ПСЖ» рассчитан до конца этого сезона. Сообщалось, что «Барселону» работает над возвращением игрока. 

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118 комментариев

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жига
А как узнали, что он через потайную дверь прошел?
+110
-3
+107
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LegrandDadais
Ответ жига
А как узнали, что он через потайную дверь прошел?
потайная дверь вела в комнату к журналистам
+102
-2
+100
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Iamliam
Ответ Кирюшенко
Комментарий удален модератором
Будь он алчным давно подписал бы контракт с шейхами на 400млн в год, а не возвращался бы в Барсу на скромные 13млн в год.
Этот твой хейтерский миф морально устарел, придумай что-н новое)
+82
-19
+63
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ConorNite
Ахах) Просто мед для ушей фанатов Барсы - их легенда возвращается видимо) Все же Лионель и Барселона - это уже неразлучные понятия. Именно вместе они воистину грозная сила. Удачи и ему, и клубу
+51
-20
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MUthebest
Ответ жига
А как узнали, что он через потайную дверь прошел?
видели, но в эпоху фото в телефонах, от удивления забыли заснять это все
+25
-1
+24
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Iuasamotu
О, круто, у Месси есть своя потаённая дверь в аэропорту
+21
-3
+18
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jerry40
УЕФА начало расследование по факту наличия в аэропорту Барселоны потайных дверей
+16
0
+16
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Лицензия Мостового
Дверь не такая уж и потайная, как выяснилось
+15
-1
+14
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Arman FCSM
Ответ жига
А как узнали, что он через потайную дверь прошел?
— Говорят, что они грабят города и не оставляют никого в живых.
— Совсем никого? Откуда тогда слухи берутся?
+14
-3
+11
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Spaten
Ответ жига
А как узнали, что он через потайную дверь прошел?
По надписи potainaya dver
+10
0
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VERBLYUD
Думаю всем уже понятно, что Отец футбола летом вернется в Барселону, и это прекрасно!
+24
-15
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Очки Дани Алвеса
Хотели же строить новую команду, ну что за бред опять начался. Что Левандовски этого старого взяли, что Месси сейчас.
Понятно, что имиджевые бабки и тд, но всё же. Молодая команда снова будет зависеть постоянно от одного-двух игроков. Потом они закончат, и всё заново.
+26
-19
+7
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Юрий Кечко
Ответ Born is the King
"Именно вместе они грозная сила" 2:8, 0:7
4 лиги чемпионов , 6 титулов за календарный год это конечно другое )))
Ля таким персонажам реально бы телефон с которого они свою чушь пишут от их котелок разбил ))))
+9
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Юрий Кечко
Ответ DolJun
я думал в вашей иерархии отец футбола это гвардиола, ведь он же по-вашему изобрел игру в футбол))
Как там Челси , сладкий ?)
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vas1105
Лионель Месси и тайная комната
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marshalericsson1357
Ответ жига
А как узнали, что он через потайную дверь прошел?
Там стоял потайной репортёр
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Alexander Donskoy
Мир наблюдает за возвращением гения Месси в родную Барселону
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Алекс Ну
Добро пожаловать домой!
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Екн Лор
Ответ AF007
А вот моего криштика этим летом в Реал никто не захотел возвращать. На базу пустили 2 дня мячик попинать и н**** отправили. В этом и разница между лучшим игроком в истории и подружкой Бадра
Не комплексуй ты так по отношению к Криштиану)
+5
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qwaza
Потайная дверь в город и лазейка в пригород. Каеф.
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Нейтральный критик
Ответ Алекс Ну
Добро пожаловать домой!
Левый чувак из другой страны такой: Лео, ты дома!
Лео: ну оки, пойду поем.
+3
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Илья Морозов
Ответ Юрий Кечко
4 лиги чемпионов , 6 титулов за календарный год это конечно другое ))) Ля таким персонажам реально бы телефон с которого они свою чушь пишут от их котелок разбил ))))
Ты бы разбил телефон об голову за безобидные шутки в интернете?

Что с тобой не так?
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Антон Кривоногов
Ибру ещё подпишите 😁
Он тоже еще играет
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LIVERPOOL18921503/25052005
А после такого компрометирующего видео, которые я скинул, барселонские будут рассказывать, что я - тупорылая скотина и злобный тролль
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yrok77
Ответ Dexter Dallas
Ты на столько дерево, что даже не угадал с клубом, за который я болею)) но как истинный фанат барсы в допубертатном возрасте нормально написать название команды не можешь))
это мессиботы, мнение и Олег. с ними бесполезно и не нужно вести диалог
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