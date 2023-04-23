Месси прилетел в Барселону вместе с семьей и помощниками. Футболист вышел из аэропорта через потайную дверь
Лионель Месси прилетел в Барселону.
Форвард «ПСЖ» посетил столицу Каталонии на фоне слухов о возвращении в «Барселону», сообщает журналист Жерар Ромеро. По его словам, Месси прилетел в Барселону вместе с семьей и своими помощниками.
Утверждается, что футболист и его семья покинули аэропорт через потайную дверь, потому что не хотели, чтобы их видели представители СМИ.
Контракт Месси с «ПСЖ» рассчитан до конца этого сезона. Сообщалось, что «Барселону» работает над возвращением игрока.
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Этот твой хейтерский миф морально устарел, придумай что-н новое)
— Совсем никого? Откуда тогда слухи берутся?
Понятно, что имиджевые бабки и тд, но всё же. Молодая команда снова будет зависеть постоянно от одного-двух игроков. Потом они закончат, и всё заново.
Ля таким персонажам реально бы телефон с которого они свою чушь пишут от их котелок разбил ))))
Лео: ну оки, пойду поем.
Что с тобой не так?
Он тоже еще играет