В «Барселоне» обсуждают подписание Фирмино, но Месси, Гюндоган и Иньиго в приоритете

«Барселона» интересуется форвардом «Ливерпуля» Роберто Фирмино.

Контракт бразильца истекает по окончании сезона, он становится свободным агентом.

По данным инсайдера , в «блаугране» обсуждают возможность подписания нападающего. При этом с Фирмино нет ни каких-либо договоренностей, ни даже переговоров.

В приоритете у «Барселоны» защитник (« »), хавбек Илкай Гюндоган (« ») и форвард («ПСЖ»).

В текущем сезоне за 23 игры в АПЛ Фирмино забил 9 голов. Подробно со статистикой 31-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.

👀 Где начинали топ-игроки РПЛ? Вспомните карьеры наших звезд в игре про российский футбол