В «Барселоне» обсуждают подписание Фирмино, но Месси, Гюндоган и Иньиго в приоритете

Теги ПСЖ Ливерпуль Манчестер Сити премьер-лига Англия Барселона Атлетик Лионель Месси лига 1 Франция Ла Лига Илкай Гюндоган Роберто Фирмино Иньиго Мартинес Фабрицио Романо Футбол

«Барселона» интересуется форвардом «Ливерпуля» Роберто Фирмино.

Контракт бразильца истекает по окончании сезона, он становится свободным агентом.

По данным инсайдера Фабрицио Романо, в «блаугране» обсуждают возможность подписания нападающего. При этом с Фирмино нет ни каких-либо договоренностей, ни даже переговоров.

В приоритете у «Барселоны» защитник Иньиго МартинесАтлетик»), хавбек Илкай Гюндоган («Манчестер Сити») и форвард Лионель Месси («ПСЖ»).

В текущем сезоне за 23 игры в АПЛ Фирмино забил 9 голов. Подробно со статистикой 31-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.

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33 комментария

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Фарид Харисов
Ответ Almaz KENZHEBEKOV
Фирминьо будет полезенее намного чем Месси
Да вообще все будут полезнее этого пешехода бездаря, сколько он там за сезон настрелял в 35 лет, всего 50 г+п?

factos братишка! кстати будешь сегодня смотреть матч Аль-Насра за Кубок имени собаки шейха?
+61
-13
+48
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Данил Луговский
Ответ DolJun
месси еще не принес обещанные маркетинговые миллиарды, а фк мем уже обсуждает как потратить эти деньги) лапорта-стайл)
Нагель отказал пенсам в пользу шпор, думаю ты должен скрыться на долгое время
+31
-7
+24
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Parce
Ответ lovec23
Мне кажется нужно сначала почистить состав , возвращение Лео очень мощный ход . Но я думаю барсе пара делать ставку на молодых .
Кунде, Гави, Педри, Дембеле, Рафинья, Араухо, Торрес, Бальде, Торре - я так понимаю ты про них забыл?
+15
-2
+13
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Heisenberg
Ответ DolJun
месси еще не принес обещанные маркетинговые миллиарды, а фк мем уже обсуждает как потратить эти деньги) лапорта-стайл)
А что насчёт боэли-стайл?
+11
-3
+8
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lovec23
Мне кажется нужно сначала почистить состав , возвращение Лео очень мощный ход . Но я думаю барсе пара делать ставку на молодых .
+6
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Ниджат Абиев
Думаю что Фирмино будет лишний в Барсе, тем более ему нужна игровая практика, а в Барсе не факт что он будет основным
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ljolik888
Все очень молодые и перспективные игроки . Хотя молодёжи хватает ,может как раз опыта и надо , чтобы побеждать в евро кубках . Ждём лета , ну а там нас ждёт много интересного .
+3
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Павел Сурков
Ответ Almaz KENZHEBEKOV
Фирминьо будет полезенее намного чем Месси
да хватит уже хейтить.пора признать уже эту гениальность ,минимум тренировок и пользы приносит больше трудяги
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Barcelona For Life83
Гюндо и Месси! Защита то, что надо сейчас
+3
-2
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Мастер снижения зарплат в Барселоне
Ответ Syndycate
У МЮ хоть финансовых проблем не было)
это главная проблема - Месси за еду не будет играть, а с деньгами у Лапоры и вправду не густо, в отличие от Юнайтеда
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Игорь М.
Ответ Parce
Кунде, Гави, Педри, Дембеле, Рафинья, Араухо, Торрес, Бальде, Торре - я так понимаю ты про них забыл?
Дембеле и Рафинья разве молодые?
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MonkeyMeister
Ответ Dexter Dallas
нравиться как местные почитатели лянеля тут да и в других новостях о нем упражняются в темах о том, что он машина и столько делает в чемпионате сарая и бани. и при этом, когда ибра играл в этом же псж и в этой же лиге 1 и так же клепал голы - все ржали и говорили, что это колхоз в отличии от ла лиги и апл.
Нравится, как местные клованы всех под одну гребенку метут.
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Мадрид наказывает!
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Syndycate
Ответ Мастер снижения зарплат в Барселоне
возвращение Месси в Барсу будет = возвращению Роналду в МЮ. полная катастрофа
У МЮ хоть финансовых проблем не было)
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Parce
Ответ Екн Лор
Реалу надо летом покупать Горецку, тогда у Барсы в Классико будет минус один игрок на поле
Ла Лига рекордсмен по карточкам, так что такие борцовские приемы не сработают
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Parce
Ответ Игорь М.
Дембеле и Рафинья разве молодые?
Одному 25, другому 26, уж точно не старые
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Blaumerc
Ответ DolJun
тебе легко отказать когда ты не первый кандидат) данька, не дождешься) буду писать правду про фк мем и дальше)
у каждого своя правда, но в этом случае, как и в большинстве в твоём, ты одинок с своим мнением
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Макс 1911
Ответ DolJun
месси еще не принес обещанные маркетинговые миллиарды, а фк мем уже обсуждает как потратить эти деньги) лапорта-стайл)
Что ты такое?!
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rigobersong
Ответ DolJun
месси еще не принес обещанные маркетинговые миллиарды, а фк мем уже обсуждает как потратить эти деньги) лапорта-стайл)
11 место:)
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Parce
Ответ Фарид Харисов
Да вообще все будут полезнее этого пешехода бездаря, сколько он там за сезон настрелял в 35 лет, всего 50 г+п? factos братишка! кстати будешь сегодня смотреть матч Аль-Насра за Кубок имени собаки шейха?
60 уже брат, ну и полено этот Месси, всего в тройке лучших по статистике
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барБИлона в сегунде
Эти футболисты не захотят играть в сегунде
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Игорь Поляков
Про---фирмино(моё сугубое мнение)если-один из вариантов-бесплатного приобретения--- годится, но мне хотелось бы, возвращения-Аубы!!!, у них -хорошая взаимосвязь с Дембеле!,-да и прикипел он(Ауба)-к ,, барсе"!!! Каталонец однажды---каталонец-навсегда💪!!!понимаю-, приобретение Аубы-зависит от покупки В. Роке, а за него нужно платить-30-35 миллионов,-и учитывая возможные приобретения-И. Гюндогана, Л. Месси-(деньги нужно экономить, для них.) и наши финансовые проблемы---бесплатные трансферы-нападающих, и защитников в том числе(И. Мартинес)имеют место быть- по определению!!!
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langoth
А где взять денег, чтобы хотя бы рассчитаться с игроками, которых только что подписали, и не клянчить снижение зарплаты в Барселоне, случайно, не рассматривают?
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Аталанта расправила плечи
Не подписывать игроков в возрасте 30+, которые отыграют нормально максимум один сезон, на гигантские контракты в Барселоне не рассматривают?
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