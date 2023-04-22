В «Барселоне» обсуждают подписание Фирмино, но Месси, Гюндоган и Иньиго в приоритете
«Барселона» интересуется форвардом «Ливерпуля» Роберто Фирмино.
Контракт бразильца истекает по окончании сезона, он становится свободным агентом.
По данным инсайдера Фабрицио Романо, в «блаугране» обсуждают возможность подписания нападающего. При этом с Фирмино нет ни каких-либо договоренностей, ни даже переговоров.
В приоритете у «Барселоны» защитник Иньиго Мартинес («Атлетик»), хавбек Илкай Гюндоган («Манчестер Сити») и форвард Лионель Месси («ПСЖ»).
В текущем сезоне за 23 игры в АПЛ Фирмино забил 9 голов. Подробно со статистикой 31-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.
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