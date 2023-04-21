«Барса» хочет подписать Месси до старта предсезонного турне по США 19 июля
«Барселона» хочет подписать Лионеля Месси до старта летнего предсезонного турне.
По данным Diario Sport, каталонский клуб намерен завершить подписание аргентинца до того, как клуб начнет предсезонный тур по США, который пройдет с 19 по 30 июля.
Хави хотел бы, чтобы весь состав готовился к сезону в Америке. Тренеру придется вписать Месси в систему игры «Барсы».
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P. S. А Дембеле разве успешен в сборной?
Сугубо, оценочное суждение.
Ps: Дембеле вроде вице-чемпион мира, как я слышал.
В финансовом плане от этого, ла лига может и заработает, но результаты барсы наврядли станут лучше при таком раскладе...
Но будет интересно глянуть, способен ли Месси ещё что то показать.
Из ПСЖ он уходит под свист трибуны.
Будем верить на каждый вброс???))
Нам верить тому что рюналду ночевал у Бадра много раз??? Или всетаки это фейк??))))