«Барселона» хочет подписать Лионеля Месси до старта летнего предсезонного турне.

По данным Diario Sport, каталонский клуб намерен завершить подписание аргентинца до того, как клуб начнет предсезонный тур по США, который пройдет с 19 по 30 июля.

Хави хотел бы, чтобы весь состав готовился к сезону в Америке. Тренеру придется вписать Месси в систему игры «Барсы».

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