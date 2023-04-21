«Барса» хочет подписать Месси до старта предсезонного турне по США 19 июля

Теги ПСЖ Барселона Хави Лионель Месси лига 1 Франция Ла Лига возможные трансферы Футбол

«Барселона» хочет подписать Лионеля Месси до старта летнего предсезонного турне.

По данным Diario Sport, каталонский клуб намерен завершить подписание аргентинца до того, как клуб начнет предсезонный тур по США, который пройдет с 19 по 30 июля.

Хави хотел бы, чтобы весь состав готовился к сезону в Америке. Тренеру придется вписать Месси в систему игры «Барсы».

👀 Где начинали топ-игроки РПЛ? Вспомните карьеры наших звезд в игре про российский футбол

Материалы по теме

74 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Хитровский О
Ответ Мадрид наказывает!
УЕФА хочет отстранить Барсу из еврокубков до начала сезона.
Угомонис
+29
-6
+23
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Peter Parker
Конечно, Барса с Месси и без это совершенно два разных ценника для такого коммерческого турне, как Америка. Кроме самого бренда Барса, разве что МАТШ, Лева, да Бускетс какие-то реальные мировые звезды, на которых можно продавать билеты. Ну может Дембеле с натяжкой, да и то, благодаря игре за сборную больше.
+19
-6
+13
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Хитровский О
Ответ Мадрид наказывает!
УЕФА хочет отстранить Барсу из еврокубков до начала сезона.
Расслабься. Не нервничать когда гений Месси перейдёт в Барселону и опять начнёт наказывать Реал
+24
-14
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Раиль Гайнетдинов
Месси должен завершить красиво карьеру в Барселоне с прощальным матчем… Заслужил как никто 🔥⚽️
+13
-8
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Lionel Andres Messi 10
Ответ Peter Parker
Конечно, Барса с Месси и без это совершенно два разных ценника для такого коммерческого турне, как Америка. Кроме самого бренда Барса, разве что МАТШ, Лева, да Бускетс какие-то реальные мировые звезды, на которых можно продавать билеты. Ну может Дембеле с натяжкой, да и то, благодаря игре за сборную больше.
Педри, Араухо, Френки, Гави. В Барселоне их футболки среди лидеров по продажам.

P. S. А Дембеле разве успешен в сборной?
+8
-5
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
МГЕР
Ответ Сгущенное Молочко
В сегудочке
Мечтать не вредно
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Greatest Of All Time
Ждём Короля футбола в Барсе.
+9
-7
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Рэд Уайт
с лучшим футболистом в истории в США можно будет сорвать куш
+5
-4
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
VERBLYUD
Ответ Манучер Орзуев
Да не они просто хотели немножко пошутить ну конечно серьёзно 🤦🤦
Просто у персофанов Кришти траур. Они боятся, что Лео снова будет играть в Барсе)
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Манучер Орзуев
Ответ kunaguero
Навряд ли это хорошо. Не надо было уходить, не надо было такие бабки хапать в родном клубе. Или он большего заслуживает? Ну в ПСЖ он больше заработал, но зато в Барселоне болельщики ему аплодировали, а во Франции свистели, в Барселоне выиграл все трофеи, а там Лигу 1. А сейчас клубу надо двигаться дальше.
Умник Барса разарился потому что потратили много денег на трансфере а не зарплата Месси тем более что он последние 2 года перед уходом получал 50%своей зарплаты а не 100%
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Итачи Учиха
Ответ Peter Parker
Конечно, Барса с Месси и без это совершенно два разных ценника для такого коммерческого турне, как Америка. Кроме самого бренда Барса, разве что МАТШ, Лева, да Бускетс какие-то реальные мировые звезды, на которых можно продавать билеты. Ну может Дембеле с натяжкой, да и то, благодаря игре за сборную больше.
Педри, Френки, Араухо?
+4
-3
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Peter Parker
Ответ Lionel Andres Messi 10
Педри, Араухо, Френки, Гави. В Барселоне их футболки среди лидеров по продажам. P. S. А Дембеле разве успешен в сборной?
В Барселоне как в городе или вообще? Я же беру в более широком смысле, молодые таланты все же более интересны болельщикам клуба. К тому же, вышеперечисленные игроки пока все же скорее европейские звезды, чем мировые. Меньше узнаваемости, они уже рядом, но еще чуть-чуть не хватает, чтобы сравниться с теми, кого я перечислял.
Сугубо, оценочное суждение.

Ps: Дембеле вроде вице-чемпион мира, как я слышал.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Хитровский О
Ответ Vova0105
Вот только есть одно но, он туда не перейдет
Перейдёт не нервничай
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Мадрид наказывает!
Ответ Хитровский О
Расслабься. Не нервничать когда гений Месси перейдёт в Барселону и опять начнёт наказывать Реал
Комментарий удален модератором
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
SRvR
Ответ Геннадий Тимченко
«Как старик корову продавал» — советский кукольный мультфильм по стихотворению Сергея Михалкова все же смотрели❓🤣🤣🤣 - пешеχοдные "инсайдеры" пытаются развести владельцев ПCЖ в надежде выдоиτь побольше баблишка для грозы Кюросау... Барса Гави зарегистрировать не может (финансовые ограничения) + скандал с судейством, создающий неопределенность на следующий сезон (снятие очков, вылет из ЛаЛиги и тому подобное)... какое может быть на этом фоне подписание Мεсси🤦
ясно, а с лицом что?
+4
-4
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Хитровский О
Ответ Мадрид наказывает!
Комментарий удален модератором
Были ассисты!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Хитровский О
Ответ Vova0105
Это больше ты переживаешь, какие-то надежды из года в год. Вам доступным языком объяснили, что нет у Барселоны возможностей подписать Месси, а вы, наивные, все в сказки верите
Не оправдывайся!! И не нервничать
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
mqh9pzrxgf
Ответ Lionel Andres Messi 10
Педри, Араухо, Френки, Гави. В Барселоне их футболки среди лидеров по продажам. P. S. А Дембеле разве успешен в сборной?
Ну те ребята выиграли почти все) а это молодое поколение и им предстоит это
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Максим Черкашин
Ответ Peter Parker
Конечно, Барса с Месси и без это совершенно два разных ценника для такого коммерческого турне, как Америка. Кроме самого бренда Барса, разве что МАТШ, Лева, да Бускетс какие-то реальные мировые звезды, на которых можно продавать билеты. Ну может Дембеле с натяжкой, да и то, благодаря игре за сборную больше.
А Умтити.😎
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Vinnipukh Vinni
Ответ &_Bishep_&
Я что то не понял...Так они на полном серьезе чтоль про возвращение??
Они просто не читали рекомендации экспертов спорца о том, что Месси их разорит.
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Aleksej
Если Месси и вернётся в барсу, то играть он там будет один, так как с его непомерными апетитами по зарплате, больше не на кого денег и не останеться...
В финансовом плане от этого, ла лига может и заработает, но результаты барсы наврядли станут лучше при таком раскладе...
Но будет интересно глянуть, способен ли Месси ещё что то показать.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Роман
Слезы, возвращение в Барсу это для сентиментальных его фанатиков.
Из ПСЖ он уходит под свист трибуны.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Хитровский О
Месси как минимум будет играть за клуб и за сборную 2 года,это как минимум. Месси с его умом чтением много не надо.
+5
-5
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Хитровский О
Так и будет.
+4
-4
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Greatest Of All Time
Ответ Фёдор Кузнецов
Как можно выйти на такую мысль? Я написал что не очень представляю себе переход ради которого руководство клуба просит у лиги сделать исключение из правил
Тебе это Барса так сказал или Лапорта???
Будем верить на каждый вброс???))
Нам верить тому что рюналду ночевал у Бадра много раз??? Или всетаки это фейк??))))
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий