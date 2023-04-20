«Барса» отправит предложение о переходе Месси Ла Лиге на согласование. Лео хотят подписать на 2 года

Теги ПСЖ Барселона Лионель Месси лига 1 Франция Ла Лига возможные трансферы Футбол

«Барселона» согласует возвращение Лионеля Месси с Ла Лигой.

По информации Mundo Deportivo, «блауграна» завершает работу над предложением, которое представит форварду «ПСЖ». Прежде чем отправить его Хорхе Месси, отцу аргентинца, каталонцы представят проект Ла Лиге на согласование. Ожидается, что это не займет много времени.

«Барса» хочет предложить контракт на один или два года. Второй вариант в приоритете, так как позволит увеличить доход от возвращения Лионеля и позволит задействовать в мероприятиях, посвященных 125-летию клуба, которое будет отмечаться в сезоне-2024/25.

Месси могут зарегистрировать в Ла Лиге с зарплатой 25 млн евро в год. Это четверть его прежнего оклада в «Барсе»

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43 комментария

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кто-то
Хорошое, хоть и не дешевое приобретение. Буду рад возвращению короля
+19
-7
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Василий Петров
Рекорд по голам ЛЧ волнуется раз
+22
-13
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ЦСКА1960
Барселона идёт на популистские шаги. Все это не поможет Барсе. Нужно подписывать игроков на перспективу, создавать новую команду. А популярность Месси даст только сиюминутную пользу.
+14
-6
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Almaz KENZHEBEKOV
Ответ Василий Петров
Рекорд по голам ЛЧ волнуется раз
вряд ли в группе больше пару голов забьет
+13
-8
+5
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Flavius
Ответ ЦСКА1960
Барселона идёт на популистские шаги. Все это не поможет Барсе. Нужно подписывать игроков на перспективу, создавать новую команду. А популярность Месси даст только сиюминутную пользу.
Факт: без Месси единственные клубы в ЛЧ, которых Барселона смогла обыграть - это Динамо Киев и Виктория Пльзень. И никаких плей-офф.

Вы же не будете спорить с тем, что Ибра помог Милану? Почему MVP чемпионата мира, у которого 26+21 в этом сезоне по-вашему будет бесполезен?
+6
-3
+3
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mg-3
Здорово конечно, но как это поможет строительству новой команды? Похоже что чисто маркетинговый ход. Разбирать завалы опять потом)
+5
-2
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Fan of Sport
Ла Лига должна поддержать Барселону, так как возвращение Месси это также огромный плюс для Ла Лиги. Да и в целом руководство должно поддерживать все клубы в Ла Лиге, а они (Тебас) как будто специально вставляют палки в колеса, уже который раз пишу об этом, прошлогодний полуфиналист ЛЧ и победитель ЛЕ в сезоне 2020/21 Вилльяреал, вместо того, чтобы усилить состав, с трудом регистрирует игроков, не говоря про дорогие трансферы, по сути команда такого уровня после успешного сезона конечно же продаёт своих лидеров, но обязательно должны восполнить их место игроками такого же уровня, это относится не только к Вилльяреалу, но и Севилье, Бетису и т.д.
В Ла Лиге уже давно должен был быть свой топ 6 как в АПЛ (в АПЛ уже скоро будет не топ 6, а топ 10 или 15), а сейчас в Ла Лиге лишь топ 3 и каждым сезон появляется по 2 крепкие команды, а потом снова спад.
+10
-7
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pit4er
Ответ Экспертное мнение
Учитывая, во что превратилась Баварка, в новом сезоне ЛЧ у Барсы соперников кроме Ман Сити не будет. Месси должен ехать и спокойно забирать свою пятую чашку.
Пока что-то в ЛЕ не смогли даже другой Манчестер пройти 😂
+5
-3
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Жанибек Аймешов
Ответ Экспертное мнение
Учитывая, во что превратилась Баварка, в новом сезоне ЛЧ у Барсы соперников кроме Ман Сити не будет. Месси должен ехать и спокойно забирать свою пятую чашку.
А где Реал?
+4
-3
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AnMe
Ответ Экспертное мнение
Учитывая, во что превратилась Баварка, в новом сезоне ЛЧ у Барсы соперников кроме Ман Сити не будет. Месси должен ехать и спокойно забирать свою пятую чашку.
Так и Барселона не сильна, как Бавария. У Баварии хотя бы тренера поставили с большим опытом, также есть скамейка. У Барсы выпадает один из педри/дейонга и уже разваливаются. Также Хави, который совсем зеленый еще. По факту Барса все еще вылезает из кризиса. Спасибо хоть не так все плохо, как было в 20-22 гг
+2
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Flavius
Ответ mg-3
Здорово конечно, но как это поможет строительству новой команды? Похоже что чисто маркетинговый ход. Разбирать завалы опять потом)
А кто по-вашему поможет строительству новой команды?
+1
0
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MK
Жерар Ромеро (🌕):
«Барселона» планирует подписать 4 игроков, одним из которых является Лионель Месси.
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blaugrano
Месси должен вновь выходить на поле в футболке Барселоны. Это даже не обсуждается.
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Хулио Тебенадо
Родное к родному.
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Василий Леонов
Перспективный трансфер
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Мохнатый55
Ответ DolJun
два года - это просто унизительное предложение для лучшего игрока поколения и сильнейшего игрока в истории барсы. надеюсь лео их пошлет и поедет доигрывать к роналду в команду. 5 лет контракт и гарантии лично от чави на место в старте - такие должны быть условия.
Как там у Лэмпарда дела? До конца сезона доработает? Или 4-го тренера за сезон назначат?
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Kirkoroff
Ответ DolJun
два года - это просто унизительное предложение для лучшего игрока поколения и сильнейшего игрока в истории барсы. надеюсь лео их пошлет и поедет доигрывать к роналду в команду. 5 лет контракт и гарантии лично от чави на место в старте - такие должны быть условия.
🤣🤣🤣
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SWS
Пусть продают игроков, срезают зарплаты, они же не готовы еще подписывать новых игроков
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Блуждающий странник
Ответ Almaz KENZHEBEKOV
вряд ли в группе больше пару голов забьет
За два сезона забьет. У Барсы такой стиль, что аутсайдеров громить могут. Тут если с групповой повезет и за один сезон сможет
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Dexter Dallas
Ответ Fan of Sport
Ла Лига должна поддержать Барселону, так как возвращение Месси это также огромный плюс для Ла Лиги. Да и в целом руководство должно поддерживать все клубы в Ла Лиге, а они (Тебас) как будто специально вставляют палки в колеса, уже который раз пишу об этом, прошлогодний полуфиналист ЛЧ и победитель ЛЕ в сезоне 2020/21 Вилльяреал, вместо того, чтобы усилить состав, с трудом регистрирует игроков, не говоря про дорогие трансферы, по сути команда такого уровня после успешного сезона конечно же продаёт своих лидеров, но обязательно должны восполнить их место игроками такого же уровня, это относится не только к Вилльяреалу, но и Севилье, Бетису и т.д. В Ла Лиге уже давно должен был быть свой топ 6 как в АПЛ (в АПЛ уже скоро будет не топ 6, а топ 10 или 15), а сейчас в Ла Лиге лишь топ 3 и каждым сезон появляется по 2 крепкие команды, а потом снова спад.
Конечно должны позволить. И конечно бармаллей виноват в том, что приходится распродовать барсу и снижать зп игрокам. Хотя нет. Виноват во всем этом Тебас
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