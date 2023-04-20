«Барса» отправит предложение о переходе Месси Ла Лиге на согласование. Лео хотят подписать на 2 года
«Барселона» согласует возвращение Лионеля Месси с Ла Лигой.
По информации Mundo Deportivo, «блауграна» завершает работу над предложением, которое представит форварду «ПСЖ». Прежде чем отправить его Хорхе Месси, отцу аргентинца, каталонцы представят проект Ла Лиге на согласование. Ожидается, что это не займет много времени.
«Барса» хочет предложить контракт на один или два года. Второй вариант в приоритете, так как позволит увеличить доход от возвращения Лионеля и позволит задействовать в мероприятиях, посвященных 125-летию клуба, которое будет отмечаться в сезоне-2024/25.
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В Ла Лиге уже давно должен был быть свой топ 6 как в АПЛ (в АПЛ уже скоро будет не топ 6, а топ 10 или 15), а сейчас в Ла Лиге лишь топ 3 и каждым сезон появляется по 2 крепкие команды, а потом снова спад.
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