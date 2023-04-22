Быстров не согласен с пенальти в пользу «Зенита»: «Малком сам начал цепляться ногой, после чего упал»

Теги Зенит Владимир Быстров премьер-лига Россия судьи Динамо Москва Виталий Мешков Малком Матч ТВ Муми Нгамале Футбол

Владимир Быстров не согласен с назначением пенальти в ворота «Динамо» в игре с «Зенитом».

«Зенит» победил «Динамо» со счетом 3:1 в 24‑м туре Мир РПЛ. На 45‑й минуте встречи судья Виталий Мешков назначил пенальти в ворота «Динамо» после контакта полузащитника Муми Нгамале и вингера «Зенита» Малкома.

«Небольшое касание есть, но Малком не падает от того, что ему наступили на правую ногу. Он сам начал цепляться ногой, после чего упал.

То есть Малком не падает от наступа, посмотрите, он сам цепляется левой ногой. Ну он же сам цепляется, нога защитника стоит на земле, за нее можно только зацепиться! 

Здесь же видно, что ничего такого сверхъестественного нет», – сказал Быстров в эфире «Матч ТВ».

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38 комментариев

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Катя СПб
Господи помилуй, Вовчик и здесь сумел обкакаться. Как это у него получается?
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vladosthebest
«Я все эти приемы знаю наизусть»-добавил Быстров
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Kapitelman Abram
Отпусти меня, тарасовский борщ!-заорал Володько, и выбежал из студии...)))
+18
-4
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Александр Смирнов
Вовка все мерзотнее и мерзотнее становится.... Это видимо от безделия...
+13
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Злодей Спб
Студи МатчТВ пробивают дно, а Быстров просто хайпует и троллит всех :) Реально же студия скатилась к обсуждению пенальти, а не разбору матча в целом.
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Mixet.spb
Естественно, а еще он сам третью ногу под себя постелил. Молчал бы, балабол
+12
-1
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форест
Ответ vladosthebest
«Я все эти приемы знаю наизусть»-добавил Быстров
Так он так и сказал.Клоун студийный
+8
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Парагвайчик
Дурной что-ли
+6
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mahurat
Вовку Санек Панов укусил.
+6
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Олег Сагайдачный
Несогласие ради комфорта в Москве. Мол я болел за динамо. Я играл за спартак и расстроен результатом.Не дают судьи шансов догнать Питерских.
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MyGerodot
Вова: "ручки вперёд, наклон вперёд" - тоже мне аргументы. Был рывок Малкома к мячу, а значит неизбежна именно такая инерция, когда тормозят. Вова в школе физику не проходил.
+4
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St. Jimmy
Вы не поверите, но на повторе со спины всё действительно выглядит так, как описывает Быстров. И Нгамале действительно наступил Малкому на правую ногу, а схватился Малком за левую. Но всё это, разумеется, не отменяет пенальти, может идти просто в качестве наблюдения.
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Катя СПб
Ответ St. Jimmy
Вы не поверите, но на повторе со спины всё действительно выглядит так, как описывает Быстров. И Нгамале действительно наступил Малкому на правую ногу, а схватился Малком за левую. Но всё это, разумеется, не отменяет пенальти, может идти просто в качестве наблюдения.
Так вот именно: не отменяет. Вовка же отменяет его.
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Abriel
у вовы вместо мозгов пиво
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Abriel
Ответ Otto Kretschmer
Наступ на ногу это не нарушение, нырки Соболева это другое дело, да Вольдемар?
вовочка и сам любил поднырнуть за С, когда бегал.
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igls54
Володька, поскольку Думская и Ломоносова закрыты, двигай сразу на Рубинштейна - там тебе расскажут про пенальти
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ZenitFan
Ответ vladosthebest
«Я все эти приемы знаю наизусть»-добавил Быстров
Вова был шедеврален, когда играя за спратак, оттопырил левую ногу , зацепился за Малофеева ,и рухнул, будто пулю в него всадили.
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Дмитрий9779
Тут и обсуждать нечего,сначала игра в ногу,потом Малком может хоть брейк нижний танцевать.
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Наталья Ларионова
Защитник Динамо не сыграл в мяч, а наступил на ногу Малкому в своей штрафной. Наступ чётко видно на всех повторах. Какие могут быть отмазки?
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Nick Crosier
Уж из всех пенальти которые умудрялись ставить этот пожалуй один из самых очевидных.
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Abriel
Ответ Наталья Ларионова
Защитник Динамо не сыграл в мяч, а наступил на ногу Малкому в своей штрафной. Наступ чётко видно на всех повторах. Какие могут быть отмазки?
вова просто скажет я дурачёк, я так вижу и норм
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wlad wasew
баба Яга против
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Александр Васильевич
Быстров хайтер ждать правдынельзя
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arspurs9
При всем моем справедливо отвратном отношении к этой государственной игрушке, какие тут вопросы могут быть к пенальти - загадка. У Володи что то явно не так. В прочем, как и у большинства закончивших карьеру экспертов.
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Otto Kretschmer
Наступ на ногу это не нарушение, нырки Соболева это другое дело, да Вольдемар?
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