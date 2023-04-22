Быстров не согласен с пенальти в пользу «Зенита»: «Малком сам начал цепляться ногой, после чего упал»

Владимир Быстров не согласен с назначением пенальти в ворота «Динамо» в игре с «Зенитом».

«Зенит» победил «Динамо» со счетом 3:1 в 24‑м туре Мир РПЛ. На 45‑й минуте встречи судья Виталий Мешков назначил пенальти в ворота «Динамо» после контакта полузащитника Муми Нгамале и вингера «Зенита» Малкома.

«Небольшое касание есть, но Малком не падает от того, что ему наступили на правую ногу. Он сам начал цепляться ногой, после чего упал.

То есть Малком не падает от наступа, посмотрите, он сам цепляется левой ногой. Ну он же сам цепляется, нога защитника стоит на земле, за нее можно только зацепиться!

Здесь же видно, что ничего такого сверхъестественного нет», – сказал Быстров в эфире «Матч ТВ».

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