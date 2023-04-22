Семак о 3:1 с «Динамо»: «Зениту» после 1-го гола было приятнее играть, болельщикам – смотреть игру на встречных курсах. Уверенная победа»

Теги Зенит Сергей Семак премьер-лига Россия Динамо Москва Дуглас Сантос Андрей Мостовой Матч ТВ Данил Круговой Ярослав Гладышев Футбол

Сергей Семак отметил, что первый гол «Зенита» в ворота «Динамо» (3:1) повлиял на ход матча.

– Первый гол не предопределил, а скорее раскрыл игру. «Динамо» нужно было атаковать большими силами. В первом тайме они пытались прессинговать, мы хорошо выходили из‑под прессинга. Они садились за линию мяча почти всей командой, свободных зон было не так много до перерыва.

После гола появились зоны, игра пошла повеселее, во втором тайме были хорошие моменты. Забили, могли еще забить. Нам было приятнее играть, болельщикам – смотреть на игру на встречных курсах. Хороший трудовой матч, поздравляю с заслуженной уверенной победой.

– С чем связан выход Кругового?

– Он был посвежее, [а у «Динамо»] Гладышев вышел свеженький. Дугласа перевели в центр, чтобы два игрока находились в центральной зоне, много было длинных передач от «Динамо», подборов, в помощь Барриосу. Круговой посвежее, против вышедших на замену игроков ему было играть проще.

Мостовой был очень полезен, заслуженно забил благодаря своей работе, помогает команде, как и Бакаев, который отметился хорошими действиями. Все отрабатывают с первой до последнее минуты.

– Почему пенальти бил Малком?

– Мы всегда обозначаем тех людей, кто будет исполнять пенальти, это был Малком, – сказал главный тренер «Зенита».

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12 комментариев

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Stas Politik
Кассьерру как будто бы прокляли. Мяч даже в пустые ворота у него не идёт...
+17
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Nick Crosier
Зенит конечно с лихвой наиграл на победу и как минимум 3+ забитых гола.
+16
-1
+15
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Abriel
Ответ Nick Crosier
Зенит конечно с лихвой наиграл на победу и как минимум 3+ забитых гола.
Касьерра, как раз простил
+11
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+11
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KOT_B_yHTAX
Ренан что-то совсем огорчает. Просто какой-то валидол начинается, когда он пытается на технике обвести у своей штрафной кого-то. Чистый тоже вялый совсем. Удивительно что Богданыч сегодня не выпустил грозный дуэт Сутормин-Ерохин на 1 минуту - чем бы просто деморализовал Динамиков) пхахаха
+3
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+3
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инок
С победой Зенит. Первый тайм довольно нервный, но выигрыш вполне достойный.
+2
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Xm.md
Болельщикам?
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Данко Лазович
Мостовой топ. Прибежал в защиту, когда было нужно.
А потом перехватил кривую передачу от защитника Динамо и утвердил Малкома в статусе лучшего игрока матча.
Бакаев как обычно вышел и ничего не показал. Спартаковский уровень одним сезоном не изгнать.
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ЛексЛютый
Ответ Abriel
Касьерра, как раз простил
Да и Шунин подтащил пару раз.
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Abriel
Ответ ЛексЛютый
Да и Шунин подтащил пару раз.
есть такое
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Данко Лазович
Ответ ЛексЛютый
Да и Шунин подтащил пару раз.
Клауд пробил прям идеально. Шунин потащил редиска.
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Данко Лазович
Ответ KOT_B_yHTAX
Ренан что-то совсем огорчает. Просто какой-то валидол начинается, когда он пытается на технике обвести у своей штрафной кого-то. Чистый тоже вялый совсем. Удивительно что Богданыч сегодня не выпустил грозный дуэт Сутормин-Ерохин на 1 минуту - чем бы просто деморализовал Динамиков) пхахаха
ты видимо смотришь футбол не тем местом.
Ренан был очень хорош. А Чистый отдал почти 100% точных пасов, что для российского игрока отличный результат
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