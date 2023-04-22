Семак о 3:1 с «Динамо»: «Зениту» после 1-го гола было приятнее играть, болельщикам – смотреть игру на встречных курсах. Уверенная победа»

Сергей Семак отметил, что первый гол «Зенита» в ворота «Динамо» (3:1) повлиял на ход матча.

– Первый гол не предопределил, а скорее раскрыл игру. « » нужно было атаковать большими силами. В первом тайме они пытались прессинговать, мы хорошо выходили из‑под прессинга. Они садились за линию мяча почти всей командой, свободных зон было не так много до перерыва.

После гола появились зоны, игра пошла повеселее, во втором тайме были хорошие моменты. Забили, могли еще забить. Нам было приятнее играть, болельщикам – смотреть на игру на встречных курсах. Хороший трудовой матч, поздравляю с заслуженной уверенной победой.

– С чем связан выход Кругового?

– Он был посвежее, [а у «Динамо»] вышел свеженький. Дугласа перевели в центр, чтобы два игрока находились в центральной зоне, много было длинных передач от «Динамо», подборов, в помощь Барриосу. Круговой посвежее, против вышедших на замену игроков ему было играть проще.

был очень полезен, заслуженно забил благодаря своей работе, помогает команде, как и Бакаев, который отметился хорошими действиями. Все отрабатывают с первой до последнее минуты.

– Почему пенальти бил Малком?

– Мы всегда обозначаем тех людей, кто будет исполнять пенальти, это был Малком, – сказал главный тренер « ».

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