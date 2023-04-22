Депутат Терюшков о Клаудиньо: «Раздача паспортов РФ – путь к стагнации футбола. Руководители клубов ставят шлагбаум на пути наших молодых ребят»

Теги Зенит премьер-лига Россия Сборная России по футболу Государственная дума лимит на легионеров агенты Политика натурализация Роман Терюшков Клаудиньо Футбол

Депутат Роман Терюшков осудил нежелание хавбека «Зенита» Клаудиньо играть за Россию.

Бразильский полузащитник, получивший паспорт РФ, ранее заявил: «Цель – игра за Бразилию. По какой причине меня вызовут в российскую сборную? Есть много талантливых и качественных футболистов».

«Веерная раздача паспортов – это механизм ухода от лимита, путь к стагнации и увяданию нашего футбола.

Руководители клубов в погоне за очками чемпионата, а агенты за большим рублем открывают дорогу иностранным игрокам, ставя шлагбаум на пути наших молодых ребят, которые не смогут конкурировать с хорошо подготовленными профессионалами.

По окончании контракта натурализованный футболист, коим является Клаудиньо, с такой же легкостью откажется от российского паспорта и вернется к себе на родину или в другой чемпионат.

Гражданином можно стать только тогда, когда ты разделяешь взгляды, уважаешь историю, традиции, быт той страны, с которой ты хочешь связать свою оставшуюся жизнь. Большинство футболистов, в том числе и бразилец Клаудиньо, по моему мнению, об этом не задумываются», – сказал депутат Госдумы РФ.

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43 комментария

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Сергей Логинов
Печëтся о молодых, при этом в Химках иностранцев вагон и маленькая тележка
+28
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Алексей Кузнецов
Ответ Сергей Логинов
Печëтся о молодых, при этом в Химках иностранцев вагон и маленькая тележка
Тсс, вы мешаете работать исконно русской пиле. Это другое!
Ты что не видел, что "Химки" единственное клуб РПЛ у которого на груди спонсоров нет, только флаг страны!
+18
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+18
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Tun
Это он решение Путина критикует? Бессмертным себя почувствовал мандатник?
+12
0
+12
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Aleksey Yashin
"...ставя шлагбаум на пути наших молодых ребят, которые не смогут конкурировать с хорошо подготовленными профессионалами"

Получается наши футболисты не профессионалы и в наших футбольных школах их плохо готовят
+9
0
+9
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MstAndreev
Главный шлагбаум на пути наших молодых ребят - это "депутаты терюшковы", дремучее дурачье в пиджаках)
+7
0
+7
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ Юрий Кечко
А надо всего то позвать священника что бы он освятил молодых ребят , и всех рвать будут
Ещё нужно проверить их на сатанизм, антипатриотизм и гомосексуальность © Терюшков
+6
0
+6
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mr kovalsky
Френдли фаер
+6
0
+6
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Юрий Кечко
А надо всего то позвать священника что бы он освятил молодых ребят , и всех рвать будут
+6
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инок
Какую же дурь несёт этот депутат Терюшков, даже стыдно читать.
+4
0
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Макс Голубев
"Лучше бы этот Клаудиньо в Химки перешел"‐, добавил Терюшков
+3
0
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AIBOLIT66
Одемвингие, Идову кому перекрыли дорогу? с рождения играют...а ещё у нас финны Ерёменко играли и дорогу кому-то перекрыли...
Попу лизмом товарищ занимается
+3
0
+3
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<~Inter~>
Как всегда сплошной популизм. По факту же для увеличения количества молодых игроков в высшей лиги нужно в первую очередь развивать детско-юношескую подготовку. Только вот для этого нужна масштабная работы со стороны государства и РФС, а работать чиновники не особо любят
+3
0
+3
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Ковид 07.10.52
Забыл кому прислуживает....могут доступ к корыту перекрыть...
+2
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Samoilov.com.70
Странные рассуждения . Мне же кажется наоборот, молодые получив контракт перестают развиваться и ослабление лимита даст им толчок к развитию , они должны будут быть лучше иностранных игроков !!
+2
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Tun
Ответ OldRedWhite
Вот мой любимый депутат Свищев - никогда не ведет такие безответственные речи !
Выходит Терешков - оппозиционер?
+1
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ARIGAMI ARIGAMI
Терюшков иди в одно место своим экспертным мнением. Лучше бы позаботился о своей деятельности. "Представитель" народа
+1
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Mbest77
Ответ savik-A.M.
Терюшков сам доплачивает за интервью ? Просто нету логики что человек "никто" постоянно на главных в крупнейшем футбольном сайте
Не исключено что даже за госбюджет
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D17*MAD
как же он з.. .. л)
+1
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savik-A.M.
Терюшков сам доплачивает за интервью ? Просто нету логики что человек "никто" постоянно на главных в крупнейшем футбольном сайте
+1
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OldRedWhite
Ответ Tun
Это он решение Путина критикует? Бессмертным себя почувствовал мандатник?
Вот мой любимый депутат Свищев - никогда не ведет такие безответственные речи !
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tony
Уход от какого лимита? Клаудиньо не перестал быть легионером и ближайшие 3 года он им и будет. Да и за сборную России играть он не собирается, так что лимит тут ни при чем.
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Dinamik1
Не судите строго он же депутат.А депутаты приравнены к душевно больным.
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Александр Рыбаков
Ларин
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Hong Kil
Это вариант оптимизации налогообложения. Депутат, а не разбирается в таких вещах, странно.
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Сергей Дерябин
Каждый решает свои задачи...
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