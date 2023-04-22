Депутат Терюшков о Клаудиньо: «Раздача паспортов РФ – путь к стагнации футбола. Руководители клубов ставят шлагбаум на пути наших молодых ребят»
Депутат Роман Терюшков осудил нежелание хавбека «Зенита» Клаудиньо играть за Россию.
Бразильский полузащитник, получивший паспорт РФ, ранее заявил: «Цель – игра за Бразилию. По какой причине меня вызовут в российскую сборную? Есть много талантливых и качественных футболистов».
«Веерная раздача паспортов – это механизм ухода от лимита, путь к стагнации и увяданию нашего футбола.
Руководители клубов в погоне за очками чемпионата, а агенты за большим рублем открывают дорогу иностранным игрокам, ставя шлагбаум на пути наших молодых ребят, которые не смогут конкурировать с хорошо подготовленными профессионалами.
По окончании контракта натурализованный футболист, коим является Клаудиньо, с такой же легкостью откажется от российского паспорта и вернется к себе на родину или в другой чемпионат.
Гражданином можно стать только тогда, когда ты разделяешь взгляды, уважаешь историю, традиции, быт той страны, с которой ты хочешь связать свою оставшуюся жизнь. Большинство футболистов, в том числе и бразилец Клаудиньо, по моему мнению, об этом не задумываются», – сказал депутат Госдумы РФ.
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Ты что не видел, что "Химки" единственное клуб РПЛ у которого на груди спонсоров нет, только флаг страны!
Получается наши футболисты не профессионалы и в наших футбольных школах их плохо готовят
Попу лизмом товарищ занимается