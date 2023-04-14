Гальтье об обвинениях в расизме: «Глубоко шокирован, это ранит меня. Подам в суд на всех, кто порочит мою честь»

Кристоф Гальтье ответил на обвинения в расизме.

Ранее появилась информация, что во времена работы в «Ницце» французский специалист сказал спортивному директору, что в команде «не может быть так много чернокожих и мусульман». Из-за угроз убийством Гальтье и его семья находятся под охраной.

«Как и многие из вас, я глубоко шокирован высказываниями, которые мне приписывают. Их передали безответственным образом. Это ранит меня до глубины души. Я вырос в мультикультурной среде с уважением к другим, независимо от их происхождения, цвета кожи или религии.

Вся моя взрослая жизнь была проникнута чувством сопричастности и заботой о благополучии других. Не могу смириться с тем, что мое имя и моя семья запятнаны таким образом.

В связи с этим я решил подать в суд на всех, кто порочит мою честь. Я уверен в системе правосудия моей страны. Чтобы позволить представителям правосудия спокойно работать, я не буду давать никаких дальнейших комментариев по этому поводу», – сказал главный тренер « ».

Гальтье обвиняют в расизме. Похоже, его злило, что в «Ницце» много чернокожих и мусульман