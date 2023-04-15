«ПСЖ» поддержал Гальтье после обвинений в расизме: «Правду должен установить суд. Мы против нетерпимости»

«ПСЖ» выступил с заявлением в поддержку главного тренера Кристофа Гальтье.

Ранее появилась информация, что во времена работы в «Ницце» французский специалист сказал спортивному директору, что в команде «не может быть так много чернокожих и мусульман». Из-за угроз убийством Гальтье и его семья находятся под охраной.

«Клуб поддерживает Кристофера Гальтье после полученных им многочисленных и неприемлемых угроз. Правду должен установить суд.

« », руководство клуба, игроки и все сотрудники выступают против нетерпимости как на поле, так и за его пределами. Борьба против расизма и всех форм дискриминации – фундаментальная обязанность клуба», – говорится в заявлении парижан.

Гальтье обвиняют в расизме. Похоже, его злило, что в «Ницце» много чернокожих и мусульман