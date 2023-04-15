«ПСЖ» поддержал Гальтье после обвинений в расизме: «Правду должен установить суд. Мы против нетерпимости»

Теги ПСЖ лига 1 Франция Кристоф Гальтье дискриминация Футбол

«ПСЖ» выступил с заявлением в поддержку главного тренера Кристофа Гальтье.

Ранее появилась информация, что во времена работы в «Ницце» французский специалист сказал спортивному директору, что в команде «не может быть так много чернокожих и мусульман». Из-за угроз убийством Гальтье и его семья находятся под охраной.

«Клуб поддерживает Кристофера Гальтье после полученных им многочисленных и неприемлемых угроз. Правду должен установить суд.

«ПСЖ», руководство клуба, игроки и все сотрудники выступают против нетерпимости как на поле, так и за его пределами. Борьба против расизма и всех форм дискриминации – фундаментальная обязанность клуба», – говорится в заявлении парижан.

Гальтье обвиняют в расизме. Похоже, его злило, что в «Ницце» много чернокожих и мусульман

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3 комментария

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Maga Sapar
ПСЖ респект, что здесь и что с Хакими заявили ждём решения суда.
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Мне, правда, на уровне Франции, хотеть бы, узнать, а куда и кем сливаются наши номера, а за ними и другие данные(а почему нет?).
От кого, как не от местных либералов узнать инфу.
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Мне хотелось бы, чтобы расследование провели и в сторону тех, кто рассылал обвинения и грозил его семье(кстати, а номера в общем доступе, что ли?).
Ммм... У нас мало средств 8( от полиции.
Нормально средств.
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