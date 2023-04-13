Гальтье после обвинений в расизме подаст в суд за клевету на журналистов и директора «Ниццы»

Кристоф Гальтье подаст в суд после появившихся обвинений в расизме.

Ранее появилась информация, что во времена работы в «Ницце» французский специалист сказал спортивному директору, что в команде «не может быть так много чернокожих и мусульман». Из-за угроз убийством Гальтье и его семья находятся под охраной.

Адвокат тренера Оливье Мартен рассказал, что сначала иск будет подан против спортивного директора «Ниццы» Жюльена Фурнье, а также против журналистов Даниэля Риоло и Ромена Молину за клевету.

Жалоба будет подана из-за клеветы и нанесенного ущерба.

Гальтье обвиняют в расизме. Похоже, его злило, что в «Ницце» много чернокожих и мусульман

