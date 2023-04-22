«Челси» хочет продать ряд игроков до 30 июня, чтобы вписаться в ФФП. Уйти могут Лукаку, Кулибали, Обамеянг, Маунт и другие
«Челси» хочет продать Ромелу Лукаку и еще ряд игроков до 30 июня, чтобы вписаться в ФФП.
Лондонцы планируют провести чистку состава до завершения финансового года, чтобы соответствовать правилам финансового фэйр-плей.
После покупки футболистов более чем на 600 миллионов фунтов в сезоне-2022/23 «синим» нужно сбалансировать отчетность.
«Челси» может продать Кристиана Пулишича, Хакима Зиеш, Калиду Кулибали, Рубена Лофтус-Чика, Конора Галлахера, Ромелу Лукаку и Пьера-Эмерика Обамеянга.
Также уйти может Мэйсон Маунт, на которого претендуют «Ливерпуль», «Манчестер Юнайтед» и «Ньюкасл».
«Челси» вынужден продавать игроков до 30 июня, чтобы продажи можно было включить в их финансовый отчет за сезон-2022/23. Конкуренты знают об этой проблеме и могут использовать ее в качестве рычага воздействия, сбивая цену игроков по мере приближения дедлайна.
Клуб из Лондона занимает 11-е место в таблице АПЛ, набрав 39 очков за 31 матч.
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На деле в отчёт ФФП будут три сезона, а не один. Продать желательно, но не обязательно.
Но разбираться никто не будет.
Паника!!! Распродажа!!!!