«Челси» хочет продать ряд игроков до 30 июня, чтобы вписаться в ФФП. Уйти могут Лукаку, Кулибали, Обамеянг, Маунт и другие

«Челси» хочет продать Ромелу Лукаку и еще ряд игроков до 30 июня, чтобы вписаться в ФФП.

Лондонцы планируют провести чистку состава до завершения финансового года, чтобы соответствовать правилам финансового фэйр-плей.

После покупки футболистов более чем на 600 миллионов фунтов в сезоне-2022/23 «синим» нужно сбалансировать отчетность.

«Челси» может продать , , , , , и Пьера-Эмерика Обамеянга.

Также уйти может , на которого претендуют «Ливерпуль», «Манчестер Юнайтед» и «Ньюкасл».

« » вынужден продавать игроков до 30 июня, чтобы продажи можно было включить в их финансовый отчет за сезон-2022/23. Конкуренты знают об этой проблеме и могут использовать ее в качестве рычага воздействия, сбивая цену игроков по мере приближения дедлайна.

Клуб из Лондона занимает 11-е место в таблице , набрав 39 очков за 31 матч.

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