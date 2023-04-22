«Челси» хочет продать ряд игроков до 30 июня, чтобы вписаться в ФФП. Уйти могут Лукаку, Кулибали, Обамеянг, Маунт и другие

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«Челси» хочет продать Ромелу Лукаку и еще ряд игроков до 30 июня, чтобы вписаться в ФФП.

Лондонцы планируют провести чистку состава до завершения финансового года, чтобы соответствовать правилам финансового фэйр-плей.

После покупки футболистов более чем на 600 миллионов фунтов в сезоне-2022/23 «синим» нужно сбалансировать отчетность.

«Челси» может продать Кристиана Пулишича, Хакима Зиеш, Калиду Кулибали, Рубена Лофтус-Чика, Конора Галлахера, Ромелу Лукаку и Пьера-Эмерика Обамеянга.

Также уйти может Мэйсон Маунт, на которого претендуют «Ливерпуль», «Манчестер Юнайтед» и «Ньюкасл».

«Челси» вынужден продавать игроков до 30 июня, чтобы продажи можно было включить в их финансовый отчет за сезон-2022/23. Конкуренты знают об этой проблеме и могут использовать ее в качестве рычага воздействия, сбивая цену игроков по мере приближения дедлайна.

Клуб из Лондона занимает 11-е место в таблице АПЛ, набрав 39 очков за 31 матч.

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73 комментария

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savik-A.M.
Ответ СуперНегр228
А зачем брали Обаму и Кулибали?
Что бы было ) Как домохозяйка на распродаже , сначала берём а потом уже думаем - зачем?
+58
-2
+56
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СуперНегр228
А зачем брали Обаму и Кулибали?
+59
-3
+56
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Я всех их сделал
Кулибали лоханулся конкретно, вместо долгожданного скудетто, за которое бился годами, получает пролёт мимо еврокубков, тренерскую чехарду и неясные перспективы команды в будущем, из нынешнего Челси игроки скоро массово будут проситься на выход, если бездарное управление без чёткого проекта продолжится
+52
-4
+48
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Alexandr Sokolov
мда, Обаму немного жалко, отлично начал в Барсе, а потом сбагрили, чтобы не платить зп
+42
-4
+38
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Shuller18
Ответ Я всех их сделал
Кулибали лоханулся конкретно, вместо долгожданного скудетто, за которое бился годами, получает пролёт мимо еврокубков, тренерскую чехарду и неясные перспективы команды в будущем, из нынешнего Челси игроки скоро массово будут проситься на выход, если бездарное управление без чёткого проекта продолжится
Ну откуда он знал? Формально шел на повышение
+29
-3
+26
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Temp LC
Ответ Алекс Самойлов
сам понял что написал ??? какая там у него зп в Барсе была ?? кусок хлеба да вода
Так ему только со второго сезона говорили будут платить зарплату.И после первого выкинули, дабы не платить
+19
-3
+16
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igls54
Может Челси разумнее продаться обратно Абрамовичу и таким образом вернуть Грановскую и остальной менеджмент?
+19
-4
+15
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Джанлука Нальюка
Ответ Я всех их сделал
Кулибали лоханулся конкретно, вместо долгожданного скудетто, за которое бился годами, получает пролёт мимо еврокубков, тренерскую чехарду и неясные перспективы команды в будущем, из нынешнего Челси игроки скоро массово будут проситься на выход, если бездарное управление без чёткого проекта продолжится
Но и деньги он тоже заработает
+10
-1
+9
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TravenS
Ответ СуперНегр228
А зачем брали Обаму и Кулибали?
У них всю защиту растащили, действительно, зачем?) да и Обама в барсе играл добротно и стоил недорого. Кто ж знал, что они не приживутся
+10
-1
+9
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Rainn
Ответ Я всех их сделал
Кулибали лоханулся конкретно, вместо долгожданного скудетто, за которое бился годами, получает пролёт мимо еврокубков, тренерскую чехарду и неясные перспективы команды в будущем, из нынешнего Челси игроки скоро массово будут проситься на выход, если бездарное управление без чёткого проекта продолжится
Может, с ним бы и не взяли))
+8
-1
+7
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savik-A.M.
Бред , того же Лукаку с его "личкой" не возможно продать , как и Кулибали . Боули перед тем как купить Челси , надо было хоть бы в футбольный менеджер пару сезонов сыграть )
+6
-1
+5
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ДМ-1чемпион
Мудрик должен идти первым в этом списке! Это днище полное!
+13
-8
+5
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krealpmoney
Ответ Константин Эсперов
может Китай ?
Какой Китай? Там уже давно шаром покати
+4
0
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edward_freeman
Новость подана так, что продать нужно кровь из носа, иначе хана, прям вообще кирдык
На деле в отчёт ФФП будут три сезона, а не один. Продать желательно, но не обязательно.
Но разбираться никто не будет.
Паника!!! Распродажа!!!!
+6
-2
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swoff0rd 019
Ответ СуперНегр228
А зачем брали Обаму и Кулибали?
Обамеянг к Тухелю приходил
+4
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savik-A.M.
Ответ Константин Эсперов
Абрамович не возьмёт
Абрамович такой "только отобрали и подарил пару миллиардов , и теперь по новой ?" Ну нахрен)
+4
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Константин Кв
ХОТЕТЬ-то продать они могут сколько угодно)))
+3
0
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Томаш Спенсер
#ВернитеЧелсиРусским
+2
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EnergyStyle
Чтобы решить какую-то проблему, нужно её в начале создать...бизнесмен от бога
+2
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etozhelesha
Ага, кулибали так и уйдёт в 31 год с зп 300к
+5
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jonnysilverhand01
Кулибали возвращайся в Неаполь, с новым корейцем будет ТОП пара защитников !
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Александр Гончаров
Лукаку за 25 в Баварию норм было бы.
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Вечно в бане
У Барселоны рычаг и у Челси рычаг. Но есть нюанс…
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ман сити фейк
Ответ СуперНегр228
А зачем брали Обаму и Кулибали?
Чтобы Мудрик стоял переодевался на коридоре
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vladism
Ответ donatodonatore
Лукаку однозначно продавать да поскорее. И только в Саудовскую Аравию задорого. Больше никто не возьмет.
Баварии бы подошел
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