Даниэл Карвальо: «Гинер учил игроков ЦСКА наслаждаться сигарами, разбираться в сортах табака, в оттенках вкуса вина»

Теги ЦСКА Вагнер Лав Евгений Гинер премьер-лига Россия Даниэл Карвальо алкоголь и спорт Футбол

Президент ЦСКА Евгений Гинер учил игроков разбираться в сигарах и вине.

Об этом рассказал бывший полузащитник армейцев Даниэл Карвальо.

– Первое слово, которое приходит на ум, – сигары! Я сам никогда не курил – ни сигар, ни сигарет, разве что кальян.

Гинер – человек очень умный, знающий. Кроме сигар, он любил вино. Президент учил нас, игроков ЦСКА, наслаждаться ими осознанно.

Раз уж куришь – надо понимать, что именно, изучать специфику. Разбираться в оттенках вкуса вина, сортах табака. А не просто сунул сигару в рот и пошел.

– Гинер обожал бразильцев ЦСКА. Как ты ощущал эту любовь?

– У нас всегда были добрые, доверительные отношения. Например, когда заходил в раздевалку, обнимал ребят – Вагнера, меня – и выражал свое восхищение.

Это были настоящие дружеские объятия. И делал все для нашего комфорта. Помню, «Манчестер Сити» и «Интер» сделали ЦСКА предложение о моем переходе. Гинер их отклонил, предложив мне больше денег.

– Еще Гинер терпел ваши с Вагнером длинные каникулы в Бразилии?

– Я всегда возвращался вовремя, когда нужно. Это Вагнер опаздывал! – сказал бразилец.

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39 комментариев

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Дядя ТУРА
Ответ Alexander Rakhilkin
Это реально нечто! Я тоже - очень умный, знающий. Кроме сигар, люблю вино. Виски, кстати, тоже, а ещё и коньяк, ром и джин!!!
ого. Александр какой вы умный и знающий. а что вы ещё любите?
+46
-1
+45
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Юрий Кечко
Ответ закрыт по беспределу
".. И делал все для нашего комфорта. Помню, «Манчестер Сити» и «Интер» сделали ЦСКА предложение о моем переходе. Гинер их отклонил, предложив мне больше денег." --------- 😁
Пиковый Карвальо вполне мог потянуть Интер
Ну а Сити тогда вообще по 8 от Мидлсбро глотал
+35
-4
+31
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igls54
Золотое время армейцев. Помнится беспроигрышная серия со Спартаком на протяжении 7,5 лет и Кубок УЕФА-2005, разумеется
+29
-3
+26
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Юрий Кечко
Карвальо сигару покурил, это Гинер все купил!
+16
-2
+14
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закрыт по беспределу
".. И делал все для нашего комфорта. Помню, «Манчестер Сити» и «Интер» сделали ЦСКА предложение о моем переходе. Гинер их отклонил, предложив мне больше денег."
---------
😁
+15
-5
+10
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Roman
По рассказам Карвальо выходит, что в то время в ЦСКА только бухали и курили. И побеждали)
В этом секрет побед он хочет сказать?
+10
-3
+7
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Сергей Искимжи
Ответ Оригинальный Ник
Да-да, заливай, десять лет без чемпионства скоро будет
ну и будет и что? больше 30 лет болею, за это время бывало всякое. только у вас и составы были, и тренера импортные, и бабло... и всё равно мы брали золото. сейчас тоже возьмёте, но с таким подбором игроков игра которую показываете позорная...
+8
-1
+7
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Kirkoroff
Ответ Оригинальный Ник
Золотой кошелёк Гинера. Ушёл он — ушли результаты ЦСКА
Кошелёк кошельком, никто не отрицает, но селекционная политика была на совсем другом уровне, как и большинство других процессов в клубе.
+5
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+5
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old folk
Согласен, обидно быть миллионером, покупать вино за 20к и не понимать, чем оно отличается от вина за 500 р)
+5
-1
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Andrew Petrov
тот ЦСКА был лучшим в истории,конкуренция была на высшем уровне
+3
0
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*MVP*
Ответ Юрий Кечко
Карвальо сигару покурил, это Гинер все купил!
Вагнеру вина налил -
это Гинер все купил.
+2
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Витольд Бубеный
Ответ *MVP*
Вагнеру вина налил - это Гинер все купил.
Вагнер выпил и забил - это Гинер все купил!
+2
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Дитя олигарха
Ответ Roman
По рассказам Карвальо выходит, что в то время в ЦСКА только бухали и курили. И побеждали) В этом секрет побед он хочет сказать?
Похоже на то)
+2
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dmitry.tchidakin
Гинер мог ещё научить: "покрутил, погадал, думал шарик угадал, за хорошее зрение - сто рублей премия"... Или "смотрим смотрим, господа, кто слепой - тому беда, а кто зоркий - тому приз, ну и где король завис?" ваша удача, мои денежки плачут)))
+2
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Ростов-на-Дону
Леонорыч окультуривал диких коней!
+3
-2
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Volgogradets
и ##### спартак, гыгы
+4
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Сергей Искимжи
Ответ Оригинальный Ник
Золотой кошелёк Гинера. Ушёл он — ушли результаты ЦСКА
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Kirkoroff
Ответ Roman
По рассказам Карвальо выходит, что в то время в ЦСКА только бухали и курили. И побеждали) В этом секрет побед он хочет сказать?
В то время в любой команде мира бухали и курили.
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закрыт по беспределу
Ответ Юрий Кечко
Про Интер тогда реально было в 2007 вроде Он даже что то вроде предварительного контракта подписал , потому что даже в новостях говорили , но что то не срослось
Помню итальянский отъезд Красича.
Про Карвальо чë-то не особо запомнилось.
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Юрий Кечко
Ответ закрыт по беспределу
Вот мне и понравилась фраза про комфорт. Ещë и контраст прикольный получился в связи со свежим выходом Интера и Сити в 1/2 ЛЧ.
Про Интер тогда реально было в 2007 вроде
Он даже что то вроде предварительного контракта подписал , потому что даже в новостях говорили , но что то не срослось
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кашкаКа
Людей хотел из них сделать... А они в загул с чемоданом водки.
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Ходор
Вот я наивный,думал они о футболе только говорили((
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Brennet
Легенды, мифы, басни… Куда ж без них?
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Игореха Веселов
Раз уж куришь – надо понимать, что именно, изучать специфику. Разбираться в оттенках вкуса вина, сортах табака. А не просто сунул сигару в рот и пошел...

Да, вот раньше футболисты и пили, и курили вовсю и при этом чемпионами становились регулярно, даже Кубок УЕФА затащили! А нынешние- вроде как ЗОЖ, не пьют, не курят, но и не выигрывают ни черта)
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Pok_Toholo
Ответ Ростов-на-Дону
Леонорыч окультуривал диких коней!
Жаль на тебя Леонорычей не хватило
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