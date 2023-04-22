Даниэл Карвальо: «Гинер учил игроков ЦСКА наслаждаться сигарами, разбираться в сортах табака, в оттенках вкуса вина»
Президент ЦСКА Евгений Гинер учил игроков разбираться в сигарах и вине.
Об этом рассказал бывший полузащитник армейцев Даниэл Карвальо.
– Первое слово, которое приходит на ум, – сигары! Я сам никогда не курил – ни сигар, ни сигарет, разве что кальян.
Гинер – человек очень умный, знающий. Кроме сигар, он любил вино. Президент учил нас, игроков ЦСКА, наслаждаться ими осознанно.
Раз уж куришь – надо понимать, что именно, изучать специфику. Разбираться в оттенках вкуса вина, сортах табака. А не просто сунул сигару в рот и пошел.
– Гинер обожал бразильцев ЦСКА. Как ты ощущал эту любовь?
– У нас всегда были добрые, доверительные отношения. Например, когда заходил в раздевалку, обнимал ребят – Вагнера, меня – и выражал свое восхищение.
Это были настоящие дружеские объятия. И делал все для нашего комфорта. Помню, «Манчестер Сити» и «Интер» сделали ЦСКА предложение о моем переходе. Гинер их отклонил, предложив мне больше денег.
– Еще Гинер терпел ваши с Вагнером длинные каникулы в Бразилии?
– Я всегда возвращался вовремя, когда нужно. Это Вагнер опаздывал! – сказал бразилец.
👀 Где начинали топ-игроки РПЛ? Вспомните карьеры наших звезд в игре про российский футбол
Ну а Сити тогда вообще по 8 от Мидлсбро глотал
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😁
В этом секрет побед он хочет сказать?
это Гинер все купил.
Про Карвальо чë-то не особо запомнилось.
Он даже что то вроде предварительного контракта подписал , потому что даже в новостях говорили , но что то не срослось
Да, вот раньше футболисты и пили, и курили вовсю и при этом чемпионами становились регулярно, даже Кубок УЕФА затащили! А нынешние- вроде как ЗОЖ, не пьют, не курят, но и не выигрывают ни черта)