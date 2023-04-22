Даниэл Карвальо: «Гинер учил игроков ЦСКА наслаждаться сигарами, разбираться в сортах табака, в оттенках вкуса вина»

Президент ЦСКА Евгений Гинер учил игроков разбираться в сигарах и вине.

Об этом рассказал бывший полузащитник армейцев .

– Первое слово, которое приходит на ум, – сигары! Я сам никогда не курил – ни сигар, ни сигарет, разве что кальян.

Гинер – человек очень умный, знающий. Кроме сигар, он любил вино. Президент учил нас, игроков ЦСКА, наслаждаться ими осознанно.

Раз уж куришь – надо понимать, что именно, изучать специфику. Разбираться в оттенках вкуса вина, сортах табака. А не просто сунул сигару в рот и пошел.

– Гинер обожал бразильцев ЦСКА. Как ты ощущал эту любовь?

– У нас всегда были добрые, доверительные отношения. Например, когда заходил в раздевалку, обнимал ребят – Вагнера, меня – и выражал свое восхищение.

Это были настоящие дружеские объятия. И делал все для нашего комфорта. Помню, «Манчестер Сити» и «Интер» сделали предложение о моем переходе. Гинер их отклонил, предложив мне больше денег.

– Еще Гинер терпел ваши с Вагнером длинные каникулы в Бразилии?

– Я всегда возвращался вовремя, когда нужно. Это Вагнер опаздывал! – сказал бразилец.

👀 Где начинали топ-игроки РПЛ? Вспомните карьеры наших звезд в игре про российский футбол