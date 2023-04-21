Даниэл Карвальо: «Для водки придется купить отдельный чемодан. Моя семья и друзья обожают ее. Кола мне нравится больше»

Теги ЦСКА премьер-лига Россия Даниэл Карвальо алкоголь и спорт Футбол

Даниэл Карвальо планирует привезти в Бразилию целый чемодан с водкой.

– Должен признаться: кола мне нравится гораздо больше водки. Но вот моя семья и друзья обожают русскую водку.

И всегда, когда путешествую, стараюсь привезти несколько бутылок. А сейчас я в России, так что уехать без водки точно не получится.

– Уже успел закупиться? Или только предстоит?

– Буду закупаться сразу после интервью. И, кажется, мне придется купить для водки отдельный чемодан! – заявил бывший полузащитник ЦСКА.

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15 комментариев

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Мадина Уйгурова
Какую колу привезёшь в Бразилию? Черноголовка, Добрый кола, Cool Cola, Classic Cola, БелКола?)))
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Добрый Ретроград
— Дорогая, я дома! — Почему так поздно? — По дороге медведь ногу вывихнул — пришлось водкой отпаивать. — Садитесь все! Давайте выпьем водки. — Мам, я пойду поиграю с медведем. — Хорошо, только сначала выпей водки. — А где наш дедушка? — Он вторую неделю стоит в очереди за талонами на талоны. — Хорошо, что он перед этим выпил водки. И ты без дела не сиди — иди тоже выпей водки. — Ладно, иди, погуляй, сынок, и не забудь написать вечером отчет в КГБ! А по пути домой не забудь купить водки — она заканчивается. — Дорогая, что-то жарко. Выключи, пожалуйста, атомный реактор. — Сейчас водку допью и выключу, а ты пока сыграй на балалайке.
+11
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+11
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Кан и Баллак сидят в баре
Прям совсем не палится в причинах такого раннего окончания карьеры) главное рад и честен)
+4
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+4
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Glukinho
Ответ Доктор Верховцев
Обычную Coca Cola. Из солнечного Азербайджана. В Ленте была.
они все одинаковые, я уже со всего глобуса перепробовал
+4
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Доктор Верховцев
Ответ Мадина Уйгурова
Какую колу привезёшь в Бразилию? Черноголовка, Добрый кола, Cool Cola, Classic Cola, БелКола?)))
Обычную Coca Cola. Из солнечного Азербайджана. В Ленте была.
+3
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Добрый Ретроград
Ответ Мадина Уйгурова
Какую колу привезёшь в Бразилию? Черноголовка, Добрый кола, Cool Cola, Classic Cola, БелКола?)))
Добрый Кола недавно покупал.
+2
0
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Ilya Petrov
Ответ Мадина Уйгурова
Какую колу привезёшь в Бразилию? Черноголовка, Добрый кола, Cool Cola, Classic Cola, БелКола?)))
Кола добрый? Да-да, кола хороший, кола друг
+2
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Доктор Верховцев
Моя бабушка любит водку!
Прозрачную, как слеза!
Моя бабушка любит водку,
Не хочет с неё слезать!
Моя бабушка любит водку
И обожает её с утра!
И когда я к бабуле заскочу на минутку,
Мы выжираем по два ведра!
У неё ничего не осталось,
У неё в кошельке три рубля!
Но моя бабушка любит водку!
Водку любит бабушка моя!
+2
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Sinister Kid
Everyday I’m drinking
I’m drinking everyday
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Алексей Павлинов
Больше литра нельзя, не пропустят
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Spaten
Карвальо: мои друзья хоть не в Болонье, зато не тащат из семьи!
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max0129
Даниэл, куда разбежалсясемья? Семью без водки оставишь. Затаривайся в дюти фри и чемодан там же купи.
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Ilya Petrov
Ответ Мадина Уйгурова
Какую колу привезёшь в Бразилию? Черноголовка, Добрый кола, Cool Cola, Classic Cola, БелКола?)))
Добрый Коля
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Наум Приход
Ответ Мадина Уйгурова
Какую колу привезёшь в Бразилию? Черноголовка, Добрый кола, Cool Cola, Classic Cola, БелКола?)))
Казахской Coca-Cola в магазинах завались
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