Даниэл Карвальо: «Для водки придется купить отдельный чемодан. Моя семья и друзья обожают ее. Кола мне нравится больше»

Даниэл Карвальо планирует привезти в Бразилию целый чемодан с водкой.

– Должен признаться: кола мне нравится гораздо больше водки. Но вот моя семья и друзья обожают русскую водку.

И всегда, когда путешествую, стараюсь привезти несколько бутылок. А сейчас я в России, так что уехать без водки точно не получится.

– Уже успел закупиться? Или только предстоит?

– Буду закупаться сразу после интервью. И, кажется, мне придется купить для водки отдельный чемодан! – заявил бывший полузащитник .

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