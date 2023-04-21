Даниэл Карвальо: «Для водки придется купить отдельный чемодан. Моя семья и друзья обожают ее. Кола мне нравится больше»
Даниэл Карвальо планирует привезти в Бразилию целый чемодан с водкой.
– Должен признаться: кола мне нравится гораздо больше водки. Но вот моя семья и друзья обожают русскую водку.
И всегда, когда путешествую, стараюсь привезти несколько бутылок. А сейчас я в России, так что уехать без водки точно не получится.
– Уже успел закупиться? Или только предстоит?
– Буду закупаться сразу после интервью. И, кажется, мне придется купить для водки отдельный чемодан! – заявил бывший полузащитник ЦСКА.
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Прозрачную, как слеза!
Моя бабушка любит водку,
Не хочет с неё слезать!
Моя бабушка любит водку
И обожает её с утра!
И когда я к бабуле заскочу на минутку,
Мы выжираем по два ведра!
У неё ничего не осталось,
У неё в кошельке три рубля!
Но моя бабушка любит водку!
Водку любит бабушка моя!
I’m drinking everyday