«Лав, Карвальо, Жо сильнее Малкома, Клаудиньо и Вендела». Ролан Гусев о легионерах ЦСКА и «Зенита»

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Ролан Гусев уверен, что легионеры в ЦСКА в его годы были сильнее, чем сейчас в «Зените».

– После победы в Кубке УЕФА Евгений Гинер ставил цель для ЦСКА выиграть Лигу чемпионов. На ваш взгляд, в каком году был сильнейший ЦСКА в истории?

– В 2005 году.

– Многие соперники ЦСКА в 2000-х отмечали, что им было неприятно играть против Рахимича и Шембераса из-за их жесткости. В 2010-х – против Вернблума. А был ли футболист в РПЛ, который вас выводил из себя, против которого было неприятно играть?

– Назову Лекхето, который был в «Локомотиве». Он ничего не давал сделать на бровке.

– Газзаев не так давно сказал, что его бразильцы в ЦСКА были сильнее нынешних в «Зените». Согласны?

– Я согласен с Валерием Георгиевичем. Вагнер Лав, Карвальо, Жо сильнее Малкома, Клаудиньо и Вендела, – сказал экс-хавбек ЦСКА.

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10 комментариев

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Удар Кержакова
Хорошая реклама чемпионата Бразилии.
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иван кочубей
а ещё трава была зеленее
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mahurat
Вагнер Лав и Жо без Рахимича, как Малком и Вендел без Барриоса.
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melowchi
Ответ Екн Лор
Роналдо, Роналдиньо, Роберто Карлос сильнее Жо, Карвальо и Вагнера
Пеле, Гарринча и Карлос Альберто не слабее Роналдо, Роналдиньо, Роберто Карлос
+1
0
+1
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TheSportNik
Кстати поздравляю всех болельщиков ЦСКА, наш хоккейный ЦСКА победил хоккейный Зенит 3:0 и отправил тех в Санкт-Петербург лить слезы.
Наш ждет футбольный финал РПЛ ЦСКА-Урал и хоккейный КХЛ финал ЦСКА- Ак Барс.
Кстати регулярку в хоккее выиграл СКА, а Зенит наверно выиграет регулярку в футболе.
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Shepot
Истина, их достижения говорят сами за себя. Да и в целом кто успел увидеть их игру, будут солидарны с Роланом.
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bad
Жо то как попал в сравнение , кого он сильнее
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Екн Лор
Роналдо, Роналдиньо, Роберто Карлос сильнее Жо, Карвальо и Вагнера
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Parker_92
И что? Какой смысл об этом сейчас рассуждать?
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TheSportNik
Конечно сильнее, да Вагнер Лав с Карвальо вкатали бы этот Зенит в газон и не заметили, причем громили бы без проблем, главное премиальные им побольше за победу, чем больше премиальные, тем больше Вагнер Лав забьет голов в ворота Зенита.
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