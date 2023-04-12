«Лав, Карвальо, Жо сильнее Малкома, Клаудиньо и Вендела». Ролан Гусев о легионерах ЦСКА и «Зенита»

Ролан Гусев уверен, что легионеры в ЦСКА в его годы были сильнее, чем сейчас в «Зените».

– После победы в Кубке УЕФА Евгений Гинер ставил цель для ЦСКА выиграть Лигу чемпионов. На ваш взгляд, в каком году был сильнейший ЦСКА в истории?

– В 2005 году.

– Многие соперники ЦСКА в 2000-х отмечали, что им было неприятно играть против и из-за их жесткости. В 2010-х – против . А был ли футболист в , который вас выводил из себя, против которого было неприятно играть?

– Назову Лекхето, который был в «Локомотиве». Он ничего не давал сделать на бровке.

– Газзаев не так давно сказал, что его бразильцы в ЦСКА были сильнее нынешних в « ». Согласны?

– Я согласен с Валерием Георгиевичем. Вагнер Лав, Карвальо, Жо сильнее Малкома, Клаудиньо и Вендела, – сказал экс-хавбек ЦСКА.