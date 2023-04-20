Даниэл Карвальо: «Газзаев – наш знаменитый усач. В ЦСКА больше никогда не будет такого тренера»

Даниэл Карвальо высоко отозвался об экс-тренере ЦСКА Валерии Газзаеве.

Экс-игрока ЦСКА рассказал, каким тренером был Газзаев, под руководством которого армейцы выиграли Кубок УЕФА в 2005 году.

«Наш знаменитый усач. Все, кто с ним когда-либо работал, называют своим футбольным отцом. И как отец всегда требует максимум от своих детей, так и Газзаев всегда требовал от нас максимум.

Он вызывал уважение и восхищение. Газзаев вошел в историю. Мне кажется, в ЦСКА больше никогда не будет такого тренера, как он», – заявил бразилец.

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