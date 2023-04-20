Даниэл Карвальо: «Газзаев – наш знаменитый усач. В ЦСКА больше никогда не будет такого тренера»

Теги ЦСКА Валерий Газзаев премьер-лига Россия Даниэл Карвальо Футбол

Даниэл Карвальо высоко отозвался об экс-тренере ЦСКА Валерии Газзаеве.

Экс-игрока ЦСКА рассказал, каким тренером был Газзаев, под руководством которого армейцы выиграли Кубок УЕФА в 2005 году.

«Наш знаменитый усач. Все, кто с ним когда-либо работал, называют Валерия своим футбольным отцом. И как отец всегда требует максимум от своих детей, так и Газзаев всегда требовал от нас максимум.

Он вызывал уважение и восхищение. Газзаев вошел в историю. Мне кажется, в ЦСКА больше никогда не будет такого тренера, как он», – заявил бразилец. 

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13 комментариев

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Dmitry Orlov
Ответ pavlik-morozov
Да, породистый!
Вы что делаете?!
+10
-2
+8
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Владимир Тищенко
Валерий Георгиевич, Самый лучший тренер в истории ЦСКА при нем были лучшие времена!
+5
-2
+3
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Мыкола
Фанаты Торпэдо немного по-другому его назвали )))
+2
0
+2
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Spitamen Gonzales
Верный !)
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Nogoi89
Ну, пока ЛЕ не возьмут, зто будет сильнейший тренер ЦСКА.
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La Crosse Bobcats
я так понимаю, Карвалью у нас теперь будет как Каррера и Петржела? будет давай свой экспертный комментарий по любому поводу?
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evmig
Усы Газзаев обещал сбрить, если ЦСКА выиграет кубок УЕФА. И не сбрил. Трепло. .
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Spitamen Gonzales
Ответ Dmitry Orlov
Вы что делаете?!
( просто в голос проржал)))
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