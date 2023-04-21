Даниэл Карвальо: «Команда, которая не пьет, не побеждает! В ЦСКА непьющим был, пожалуй, только переводчик»

Теги ЦСКА Игорь Акинфеев премьер-лига Россия Даниэл Карвальо Максим Головлев алкоголь и спорт Футбол

Даниэл Карвальо считает, что Игорю Акинфееву нет равных в российском футболе.

 – Без сомнения лучший вратарь ЦСКА. Да и в российском футболе ему нет равных. Акинфеева все уважают, им восхищаются. Возможно, ему уже даже нет смысла продолжать играть.

Так глубоко вошел в историю, что на этом, наверное, стоит поставить точку. Игорь – прирожденный лидер. Он верен своей команде. И это достойно уважения.

– История про Игоря Акинфеева, которую никто не знает.

– Сложно вспомнить: он достаточно тихий, немного даже закрытый парень. И совершенно точно не любит быть на виду. Хотя очень компанейский.

Знаете, с командой Игорь иногда мог выпить и потусить. А вот на публике… Даже на пресс-конференциях, кажется, почти не появлялся.

– Когда ты рассказываешь про бывших одноклубников, в каждой истории так или иначе присутствует алкоголь. Назови хотя бы одного человека из твоего ЦСКА, который не пил.

– Непьющим был, пожалуй, только наш переводчик [Максим Головлев, официальная должность – главный специалист по международным отношениям].

А вообще команда, которая не пьет, не побеждает! – сказал бывший футболист ЦСКА.

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34 комментария

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Serge Vendino
Заголовок: Даниэл Карвальо: «Команда, которая не пьет, не побеждает! В ЦСКА непьющим был, пожалуй, только переводчик»
Начало статьи: Даниэл Карвальо считает, что Игорю Акинфееву нет равных в российском футболе.
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Рома Политов
Карвальо в Москве пару дней провел, а баек нарассказывал на месяц новостей)
+40
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Peter Parker
Ответ Serge Vendino
Заголовок: Даниэл Карвальо: «Команда, которая не пьет, не побеждает! В ЦСКА непьющим был, пожалуй, только переводчик» Начало статьи: Даниэл Карвальо считает, что Игорю Акинфееву нет равных в российском футболе.
Sports.ru «делаем спорт лучше»
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зенит - три два раз
в магазинах водки нет, я уже три дня не пил. Кто же мне за все ответит?
+13
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инок
Все знают о том, что алкоголь снимает напряжение. Только надо знать свою меру.
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mean machine/
А кто не пьет? Назови! Нет, я жду! Достаточно.... Вы мне плюнули в душу!©
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ak80
Ответ зенит - три два раз
в магазинах водки нет, я уже три дня не пил. Кто же мне за все ответит?
ЭТО ГИНЕР ВСЁ КУПИЛ!
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Николай Иванов
Любитель колы и сникерсов всех сдал с потрохами
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Alexandr Sokolov
Ответ Serge Vendino
Заголовок: Даниэл Карвальо: «Команда, которая не пьет, не побеждает! В ЦСКА непьющим был, пожалуй, только переводчик» Начало статьи: Даниэл Карвальо считает, что Игорю Акинфееву нет равных в российском футболе.
да тут все чаще ChatGPT подключают походу
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Уся Ваткин
Не пьёт один верблюд - житель пустыни⁠⁠ ©
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Игорь Китаев
Понятно, в 90е Спартак бухал (а про это тоже не мало слухов) так что похоже на правду)) в нулевые ЦСКА, сейчас похоже Зенит не просыхает, а вот остальным пора бы уже и "развязаться")) а то конкуренции мало)
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Катя СПб
Продолжу мысль: чем больше пьешь, тем больше побеждаешь
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Антон Абызов
Синька - чмо, его не брошу, потому что он хороший.
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Назар Игорь
Вспомнилась старая шутка - "Кто не курит и не пьëт тот здоровеньким помрëт".
А если серьëзно то великий Лев Иванович баловался и водочкой и папиросами.
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maks44
Даня Карвалов - наш парень, свой в доску.
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Mr.Oizo
Если синька поможет нашим командам так же выступать в ЛЕ как ЦСКА в КУЕФА, то лично буду водочку развозить по базам всех клубов. Готов рейд по городам сделать!!!
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Tigo_Volchara93
Кто не курит и не пьет, тот в состав не попадет !
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Zenith forever
Ответ ak80
ЭТО ГИНЕР ВСЁ КУПИЛ!
Это Гинер все Скупил!
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ЦСКА на первом Месте!
)))))
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зато патриот
Жаль, если бы Даниэль был режимщиком, мог бы и в ведущем чемпионате заблистать
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Алексей Сергеевич
Свой человек! Дайте ему российский паспорт!
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Vladislav Gryzlov
Ответ зенит - три два раз
в магазинах водки нет, я уже три дня не пил. Кто же мне за все ответит?
Трубач с Титовым нашалил
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zanuda59
Взял и слил переводчика😁
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Roman
База от Карвальо
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tyuiop tyuiop
Ответ Serge Vendino
Заголовок: Даниэл Карвальо: «Команда, которая не пьет, не побеждает! В ЦСКА непьющим был, пожалуй, только переводчик» Начало статьи: Даниэл Карвальо считает, что Игорю Акинфееву нет равных в российском футболе.
ну так потому что пил
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