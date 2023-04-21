Даниэл Карвальо: «Команда, которая не пьет, не побеждает! В ЦСКА непьющим был, пожалуй, только переводчик»

Даниэл Карвальо считает, что Игорю Акинфееву нет равных в российском футболе.

– Без сомнения лучший вратарь ЦСКА. Да и в российском футболе ему нет равных. Акинфеева все уважают, им восхищаются. Возможно, ему уже даже нет смысла продолжать играть.

Так глубоко вошел в историю, что на этом, наверное, стоит поставить точку. Игорь – прирожденный лидер. Он верен своей команде. И это достойно уважения.

– История про , которую никто не знает.

– Сложно вспомнить: он достаточно тихий, немного даже закрытый парень. И совершенно точно не любит быть на виду. Хотя очень компанейский.

Знаете, с командой Игорь иногда мог выпить и потусить. А вот на публике… Даже на пресс-конференциях, кажется, почти не появлялся.

– Когда ты рассказываешь про бывших одноклубников, в каждой истории так или иначе присутствует алкоголь. Назови хотя бы одного человека из твоего ЦСКА, который не пил.

– Непьющим был, пожалуй, только наш переводчик [Максим Головлев, официальная должность – главный специалист по международным отношениям].

А вообще команда, которая не пьет, не побеждает! – сказал бывший футболист .

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