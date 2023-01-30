Амельченко об игре за «Ахмат»: «Знакомство с Кадыровым запомнилось. Рыбусу подарили «Мерседес» за дубль «Динамо». С Депардье плавали в бассейне»

Теги Антон Амельченко Игорь Лебеденко премьер-лига Россия Ахмат Рамзан Кадыров Мачей Рыбус Жерар Депардье кино Футбол

Антон Амельченко вспомнил о временах своей игры за «Терек».

«Терек» – бывшее название «Ахмата», которое грозненский клуб носил до 2017 года. Белорусский вратарь провел в нем сезон-2012/13 на правах аренды из «Локомотива».

– В «Тереке» что было интересного? Дорогие подарки от Кадырова?

– В «Тереке» тоже прошел определенный этап карьеры. Мы проживали в городе-курорте Кисловодске. Думаю, многие люди за всю жизнь там столько не оздоравливаются (улыбается).

Запомнилось само знакомство с Кадыровым, поездка в его резиденцию. Кстати, когда мы жили в отеле в Грозном, там находился Жерар Депардье, и вот мы вместе с ним плавали в бассейне. Помню, еще Игорь Лебеденко говорит: «Сфотографируй с легендой» (смеется).

А вот подарки мне там не дарили. Мачею Рыбусу за два гола в ворота «Динамо» в Москве подарили «Мерседес», если не ошибаюсь. В то время в «Тереке» уже не было таких громких подарков, как годами ранее, – сказал Амельченко.

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11 комментариев

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Eric_Cartman
Плавать с Депардьё в бассейне… ну такое себе 🤷🏻‍♂️
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Wiley Fox
Депардье не видно и не слышно

Видимо, стыдно старику за годы в России
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Winterburn
Как же хорошо гулять на деньги Аллаха!
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Tigo_Volchara93
Вот так наши налоги уходили всякими рыбусям и мбенгам за голы
А в больницах врачам по 30к в месяц платят, и никаких мерседесов за спасенные жизни
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Ovi174
Кто может объяснить в чем прикол всем Мерседесы дарить? Разве высокой зарплаты футболистам и прочим спортсменам не достаточно, чтобы самостоятельно их себе купить? Других проблем в регионе нету?
+9
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OldRedWhite
Ответ Zlatan Ibra
Вот они - истинные ценности
Два мира - два Шапиро !
Каждому своё…
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Классный руководитель
про деньги налогоплательщиков уже было?
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Михаил Солдатенков
Ещё вроде было интервью тоже с каким-то игроком или экс-игроком "Ахмата", якобы у Кадырова там зоопарк с экзотическими животными.
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Zlatan Ibra
Вот они - истинные ценности
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Bartez1986
Ну Лебеденко то похлеще легенда, чем Депардье
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evil
Хороший тамада и конкурсы интересные
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