Амельченко об игре за «Ахмат»: «Знакомство с Кадыровым запомнилось. Рыбусу подарили «Мерседес» за дубль «Динамо». С Депардье плавали в бассейне»
Антон Амельченко вспомнил о временах своей игры за «Терек».
«Терек» – бывшее название «Ахмата», которое грозненский клуб носил до 2017 года. Белорусский вратарь провел в нем сезон-2012/13 на правах аренды из «Локомотива».
– В «Тереке» что было интересного? Дорогие подарки от Кадырова?
– В «Тереке» тоже прошел определенный этап карьеры. Мы проживали в городе-курорте Кисловодске. Думаю, многие люди за всю жизнь там столько не оздоравливаются (улыбается).
Запомнилось само знакомство с Кадыровым, поездка в его резиденцию. Кстати, когда мы жили в отеле в Грозном, там находился Жерар Депардье, и вот мы вместе с ним плавали в бассейне. Помню, еще Игорь Лебеденко говорит: «Сфотографируй с легендой» (смеется).
А вот подарки мне там не дарили. Мачею Рыбусу за два гола в ворота «Динамо» в Москве подарили «Мерседес», если не ошибаюсь. В то время в «Тереке» уже не было таких громких подарков, как годами ранее, – сказал Амельченко.
Видимо, стыдно старику за годы в России
А в больницах врачам по 30к в месяц платят, и никаких мерседесов за спасенные жизни
Каждому своё…