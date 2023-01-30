Амельченко об игре за «Ахмат»: «Знакомство с Кадыровым запомнилось. Рыбусу подарили «Мерседес» за дубль «Динамо». С Депардье плавали в бассейне»

вспомнил о временах своей игры за «Терек».

«Терек» – бывшее название « », которое грозненский клуб носил до 2017 года. Белорусский вратарь провел в нем сезон-2012/13 на правах аренды из «Локомотива».

– В «Тереке» что было интересного? Дорогие подарки от ?

– В «Тереке» тоже прошел определенный этап карьеры. Мы проживали в городе-курорте Кисловодске. Думаю, многие люди за всю жизнь там столько не оздоравливаются (улыбается).

Запомнилось само знакомство с Кадыровым, поездка в его резиденцию. Кстати, когда мы жили в отеле в Грозном, там находился , и вот мы вместе с ним плавали в бассейне. Помню, еще говорит: «Сфотографируй с легендой» (смеется).

А вот подарки мне там не дарили. Мачею Рыбусу за два гола в ворота «Динамо» в Москве подарили «Мерседес», если не ошибаюсь. В то время в «Тереке» уже не было таких громких подарков, как годами ранее, – сказал Амельченко.