У «Спартака» нет легионеров в старте на матч с «Локомотивом». Промес, Бальде, Мартинс – в запасе

«Спартак» включил в стартовый состав на матч с « » только российских футболистов.

С первой минуты на поле выйдут , , , , Даниил Хлусевич, Роман Зобнин, Руслан Литвинов, Данил Пруцев, Михаил Игнатов, Антон Зиньковский и Павел Мелешин.

В запасе на игру Фонбет Кубка России оказались Антон Шитов, Михаил Волков, Алексис Дуарте, Томаш Тавареш, Леон Классен, Павел Маслов, Мачей Рыбус, Кристофер Мартинс Перейра, Квинси Промес, Даниил Зорин, Кейта Бальде и Максим Веденеев.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

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