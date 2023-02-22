У «Спартака» нет легионеров в старте на матч с «Локомотивом». Промес, Бальде, Мартинс – в запасе
«Спартак» включил в стартовый состав на матч с «Локомотивом» только российских футболистов.
С первой минуты на поле выйдут Александр Максименко, Даниил Денисов, Никита Чернов, Георгий Джикия, Даниил Хлусевич, Роман Зобнин, Руслан Литвинов, Данил Пруцев, Михаил Игнатов, Антон Зиньковский и Павел Мелешин.
В запасе на игру Фонбет Кубка России оказались Антон Шитов, Михаил Волков, Алексис Дуарте, Томаш Тавареш, Леон Классен, Павел Маслов, Мачей Рыбус, Кристофер Мартинс Перейра, Квинси Промес, Даниил Зорин, Кейта Бальде и Максим Веденеев.
Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Дзюба, Пиняев, Лантратов, Смольников и Камано – в старте «Локомотива» на матч со «Спартаком»
А Селихов куда делся?
Главное результат, а не количество своих/легионеров в составе
Я уже молчу про качество этих "своих", которыми так гордятся спартаковцы))
🇷🇺 Вон у Локо Миранчук играет в Торино, а у ЦСКА Головин в Монако рассекает
🇺🇦 У киевского Динамо Мыколенко и Циганков в Эвертоне и Жироне, а у Шахтёра Мудрик в Челси
А что там у народной помады?