У «Спартака» нет легионеров в старте на матч с «Локомотивом». Промес, Бальде, Мартинс – в запасе

Теги Спартак Локомотив премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Георгий Джикия Мачей Рыбус Роман Зобнин Квинси Промес Кейта Бальде Никита Чернов Антон Зиньковский Кристофер Мартинс Перейра Александр Максименко Антон Шитов Павел Маслов Леон Классен Михаил Игнатов Алексис Дуарте Даниил Хлусевич Данил Пруцев Томаш Тавареш Руслан Литвинов Даниил Денисов Михаил Волков Павел Мелешин Даниил Зорин Футбол

«Спартак» включил в стартовый состав на матч с «Локомотивом» только российских футболистов.

С первой минуты на поле выйдут Александр Максименко, Даниил Денисов, Никита Чернов, Георгий Джикия, Даниил Хлусевич, Роман Зобнин, Руслан Литвинов, Данил Пруцев, Михаил Игнатов, Антон Зиньковский и Павел Мелешин.

В запасе на игру Фонбет Кубка России оказались Антон Шитов, Михаил Волков, Алексис Дуарте, Томаш Тавареш, Леон Классен, Павел Маслов, Мачей Рыбус, Кристофер Мартинс Перейра, Квинси Промес, Даниил Зорин, Кейта Бальде и Максим Веденеев.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Дзюба, Пиняев, Лантратов, Смольников и Камано – в старте «Локомотива» на матч со «Спартаком»

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24 комментария

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ТТД Бубнова
Ответ Roman Araslanov
зеныт в ответ выставит в старте 11 бразильцев)
Два из них на половину уже россияне 😅
+4
0
+4
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burefan
Красавцы
0
0
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jwbmwbqvih
Ответ Жаргал Шадапов
Где Селихов?
Они,с Соболевым и Шамаром,сегодня на мешках работают.
0
0
0
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Nekrasof
Смело довольно!!!
0
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SntKillerMikhail
Ну у локо только один Камано лег
+1
0
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evil
Русские, вперёд
0
0
0
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Roman Araslanov
зеныт в ответ выставит в старте 11 бразильцев)
+9
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+8
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Федя Букин
Ответ Иван Шуткин
Когда такое было последний раз?) Во времена Тихонова, Кечинова и Василия Баранова наверно))
Баранов белорус 😌
+8
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Иван Шуткин
Когда такое было последний раз?) Во времена Тихонова, Кечинова и Василия Баранова наверно))
+8
0
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Пакаев
Ну и отлично
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Олег Кондратов
Ответ encaro_one
Думал, что Рыбуса они сплавили. А Селихов куда делся?
Дисквалификация до финала
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Sizt
Такой себе футбол в -13°C
+2
-4
-2
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Дмитрий Агалаков
Ответ Жаргал Шадапов
Где Селихов?
Дисквалификация на 6 матчей.
+9
0
+9
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Andrey Yaroslavtsev
Ответ Древесил Сундуков
Решили поберечь их от мороза
Холодно, однако
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Дани Алисса
только щас публиковали🤦
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Жаргал Шадапов
Где Селихов?
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Kurban Babayev
что то очень мало комментариев в последнее время
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WSW
Снегурочки бойкотируют
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Ебздрогыч
Я как будто в детство вернулся!
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Дмитрий Агалаков
Приятно смотреть на игру Спартака.
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Вратарь Бага
Похвально.
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-1
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Древесил Сундуков
Решили поберечь их от мороза
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-1
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encaro_one
Думал, что Рыбуса они сплавили.
А Селихов куда делся?
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Artem Piatkov
Ну нет и нет, какая разница?
Главное результат, а не количество своих/легионеров в составе

Я уже молчу про качество этих "своих", которыми так гордятся спартаковцы))

🇷🇺 Вон у Локо Миранчук играет в Торино, а у ЦСКА Головин в Монако рассекает
🇺🇦 У киевского Динамо Мыколенко и Циганков в Эвертоне и Жироне, а у Шахтёра Мудрик в Челси

А что там у народной помады?
+5
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