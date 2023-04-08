Карвальо о премиальных в ЦСКА: «За победу в обычной игре – 10 000 долларов, за дерби со «Спартаком» – 20 000»

Теги Спартак ЦСКА премьер-лига Россия Даниэл Карвальо деньги Футбол

Даниэл Карвальо рассказал о премиальных в ЦСКА в 2000-х

Бразильский полузащитник выступал за ЦСКА с 2004 по 2010 год.

– Какие ты помнишь самые большие премиальные от ЦСКА за победу над «Спартаком»?

– За дерби всегда больше платили. На премиальные мы тогда жили – все дерби выигрывали.

В то время за победу в обычной игре платили 10 000 долларов, за дерби давали 20 000. В лучшие годы в Москве я жил только на премиальные, а всю зарплату оставлял отцу, – вспомнил Даниэл Карвальо в беседе с «Это футбол, брат!»

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5 комментариев

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инок
Так и жил на премиальные за счет Спартака, "а всю зарплату оставлял отцу"..))
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Владимир Владимирович
«Оставлял отцу» красавчик бразилец
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Ярик01
При зарплате в миллион-полтора прибавка не такая уж и большая
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Мексиканская песня
Это зарплата, брат!
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Abid_88
Золотые времена Гинера
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