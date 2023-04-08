Карвальо о премиальных в ЦСКА: «За победу в обычной игре – 10 000 долларов, за дерби со «Спартаком» – 20 000»
Даниэл Карвальо рассказал о премиальных в ЦСКА в 2000-х
Бразильский полузащитник выступал за ЦСКА с 2004 по 2010 год.
– Какие ты помнишь самые большие премиальные от ЦСКА за победу над «Спартаком»?
– За дерби всегда больше платили. На премиальные мы тогда жили – все дерби выигрывали.
В то время за победу в обычной игре платили 10 000 долларов, за дерби давали 20 000. В лучшие годы в Москве я жил только на премиальные, а всю зарплату оставлял отцу, – вспомнил Даниэл Карвальо в беседе с «Это футбол, брат!»
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