УЕФА может направить дело об отстранении «Барсы» от еврокубков сразу в апелляционную инстанцию, чтобы ускорить процесс. Участники турниров должны определиться к 12 июня

УЕФА хочет поскорее решить вопрос с возможным отстранением «Барселоны» от еврокубков.

Как передает As, Союзом европейских футбольных ассоциаций в европейские футбольные федерации направлена информация о сроках регистрации участников турниров в сезоне-2023/24.

Так, предварительная регистрация должна быть завершена 19 мая, а окончательная – 12 июня.

По этой причине хочет ускорить процесс рассмотрения дела, касающегося дисквалификации «Барселоны» в связи с делом . В организации ожидают, что каталонцы обжалуют возможный обвинительный приговор в Спортивном арбитражном суде, и не хотят ставить целостность соревнований под угрозу из-за неопределенности с одним из участников.

Руководствуясь этими соображениями, УЕФА может направить дело напрямую в апелляционную инстанцию, минуя контрольно-дисциплинарную и этическую инстанцию.

На данный момент « » претендует на победу в чемпионате и участие в чемпионов в следующем сезоне.

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