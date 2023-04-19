УЕФА может направить дело об отстранении «Барсы» от еврокубков сразу в апелляционную инстанцию, чтобы ускорить процесс. Участники турниров должны определиться к 12 июня

Теги Барселона Ла Лига Лига чемпионов УЕФА УЕФА Хосе Мария Энрикес Негрейра Футбол

УЕФА хочет поскорее решить вопрос с возможным отстранением «Барселоны» от еврокубков.

Как передает As, Союзом европейских футбольных ассоциаций в европейские футбольные федерации направлена информация о сроках регистрации участников турниров в сезоне-2023/24.

Так, предварительная регистрация должна быть завершена 19 мая, а окончательная – 12 июня.

По этой причине УЕФА хочет ускорить процесс рассмотрения дела, касающегося дисквалификации «Барселоны» в связи с делом Негрейры. В организации ожидают, что каталонцы обжалуют возможный обвинительный приговор в Спортивном арбитражном суде, и не хотят ставить целостность соревнований под угрозу из-за неопределенности с одним из участников.

Руководствуясь этими соображениями, УЕФА может направить дело напрямую в апелляционную инстанцию, минуя контрольно-дисциплинарную и этическую инстанцию.

На данный момент «Барселона» претендует на победу в чемпионате Испании и участие в Лиге чемпионов в следующем сезоне.

👀 Где начинали топ-игроки РПЛ? Вспомните карьеры наших звезд в игре про российский футбол

Материалы по теме

38 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Headly
А когда успели приговор вынести? Или это опять новость ради срача?
+20
-7
+13
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Алексей Муравьёв
Ответ Roni7730
Ну наконец-то, этого путалцов давно надо в пердив...
А тебя в дурку долбая давно пора отправить!
+17
-6
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
justbored
...боже, в какой же абсолютный позор превратилась вся спортивная система.
+8
-1
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
бек саидов
Запускать пора уже суперлигу. УЕФА уже не тот организация, чтобы править футболом. Нету ничего у них, чтобы обвинить Барсу , но надо выполнят грязные хотелки халамадрид
+11
-5
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Kubinec_
налетели шакалы мафиозные чеферина
+18
-15
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Адепт Суперлиги
Ну тут все ясно. Сейчас Ювентус оправдают, так Кефир нарисует, что мол они несогласны с юридическим решением суда и отстраняют Ювентус от еврокубков) это шапито не закончится, Чефиру нужны послушные союзники, вроде Нассера, чтобы мутить свои откаты.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ljolik888
Ответ зак
И лишить всех еврокубков за этот период, хоть из за Месси этого не сделают..
Но разве что в твоих фантазиях .
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ljolik888
Наконец-то узнал время- когда все будут извиняться
+7
-6
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
бек саидов
Ответ Alex Rhea
Отстранения мало за такое, нужно и титулов лишать всех за указанный период
Мечтайте вы там сливочные. Если кого то надо лишить титулов, это только реал. Позорные левые чашки никто не признаёт, кроме самих сливочных.
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Stannis_Baratheon
Ответ Alex Rhea
Отстранения мало за такое, нужно и титулов лишать всех за указанный период
не бомби глор реалушки
+6
-5
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ljolik888
Ответ Headly
А когда успели приговор вынести? Или это опять новость ради срача?
Никто не читает новости и пытаются привлечь себя . А там написано дайте доказательства чтобы Барселона не играла в евро кубках
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
marshalericsson1357
Ответ Инженер Управляющий
надо бан на 5 лет в еврокубках, лишение титулов, сегунда и запрет на рычаги
Все таки сбежал из палаты?
+9
-8
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Кирилл
Ответ Инженер Управляющий
надо бан на 5 лет в еврокубках, лишение титулов, сегунда и запрет на рычаги
Но только после официального расследования прокуратурой и решения суда, согласны ?)
+7
-6
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Кирилл
Ответ Инженер Управляющий
можно и до, потом новое юрлицо откроют типа Урожай, пару лет и вернут имя
«Логика», конечно, невероятная: прокуратура и суд ничего еще не вынесли, но мы все равно отстраним ото всюду потому что потому )
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
sC@ryClown!
Ответ зак
И лишить всех еврокубков за этот период, хоть из за Месси этого не сделают..
титулы выиграны честно,успокойся монобровый,даже 2 кубка ЛЧ недобрали.
+7
-7
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Дороф
Ответ Headly
А когда успели приговор вынести? Или это опять новость ради срача?
Опять новость ради срача. Источник же As(s).
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
justbored
Спортивное правосудие самое справедливое правосудие на свете. Sort of.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
flowhal
AS 😭😭😭
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Биограф Венгера
Ответ бек саидов
Запускать пора уже суперлигу. УЕФА уже не тот организация, чтобы править футболом. Нету ничего у них, чтобы обвинить Барсу , но надо выполнят грязные хотелки халамадрид
С Реалом сраться не надо было для этого.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий