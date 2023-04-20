Лапорта поговорил с Чеферином о деле Негрейры. Глава «Барсы» хочет, чтобы УЕФА не принимал решение о санкциях против клуба до вердикта суда

Жоан Лапорта провел встречу с Александером Чеферином .

Сегодня президент «Барселоны» отправился в Словению, где встретился с главой УЕФА. Лапорта хотел прояснить ситуацию вокруг дела и обвинений в адрес его клуба.

Глава «Барсы» в очередной раз подчеркнул, что клуб не платил за подкуп судей.

Он хочет, чтобы в УЕФА дождались вердикта суда по этому делу, прежде чем принимать решение о возможных спортивных санкциях в отношении клуба.

Отмечается, что руководство «Барселоны» считает, что клубу очень важно наладить отношения с .

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