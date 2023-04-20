Лапорта поговорил с Чеферином о деле Негрейры. Глава «Барсы» хочет, чтобы УЕФА не принимал решение о санкциях против клуба до вердикта суда

Теги Барселона Ла Лига Лига чемпионов УЕФА УЕФА Жоан Лапорта Александер Чеферин Хосе Мария Энрикес Негрейра Футбол

Жоан Лапорта провел встречу с Александером Чеферином .

Сегодня президент «Барселоны» отправился в Словению, где встретился с главой УЕФА. Лапорта хотел прояснить ситуацию вокруг дела Негрейры и обвинений в адрес его клуба.

Глава «Барсы» в очередной раз подчеркнул, что клуб не платил за подкуп судей.

Он хочет, чтобы в УЕФА дождались вердикта суда по этому делу, прежде чем принимать решение о возможных спортивных санкциях в отношении клуба. 

Отмечается, что руководство «Барселоны» считает, что клубу очень важно наладить отношения с УЕФА

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38 комментариев

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Экселлент
Ответ Мадрид наказывает!
Под стол поди залез ему)) Не спасет))
Не разглашай свои методы
+48
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+34
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Igmu
Ответ Мадрид наказывает!
Под стол поди залез ему)) Не спасет))
Ну по себе людей не судят. Если ты так привык свои вопросы решать, это же не означает, что другие люди делают тоже самое.
+25
-7
+18
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A K
Пока неплохо справляются с налаживанием отношений: при каждом удобном случае говорят о Суперлиге, одновременно попав в скандал с подкупом судей.
+18
-10
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Aydin Guliyev
Ответ Parce
УЕФА видя конфликт Барсы и Реала, может выбрать сторону Барсы взамен на отказ от Суперлиги, как в случаем с Ювентусом
Очень справедливо заметили. Вся причина в Суперлиги. Нет ниодного факта подкупа Барсой судей. Почему-то об этом вспомнили через 20 лет спустя. УЕФА боится конкуренции с Суперлигой. Видимо Юве уже сломали. Вернули 15 очков и проход в ЛЧ. Это нонсес. А Тебас мстить за отказ борсы продать Телеправа на трансляции матчей Лалиги. УЕФА это коррумпированная структура.
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Kaloyan Yalamov
Ответ Parce
Вы правы, кроме того что слово санкции это анти юридическое слово
Ну, может и так в принципе, но на сегодняшний день "санкции" это основной рычаг дворового права... 👊 Как много мейнстримовых слов в одном предложении набралось то 🤧😆
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Pelerin
Конечно хочет. Вот только требования к доказательствам в уголовном и футбольном суде разные.
Чтобы посадить в тюрьму требования более строгие, чем для того, чтобы отстранить от турнира. Вот Лапорта и хочет усложнить задачу обвинителей. Вряд ли УЕФА сама на это пойдëт.
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Igmu
Ответ Мадрид наказывает!
два предыдущих? это какие?))
Ну очевидно проект с Райкардом и проект с Гвардиолой. Возможно ты тогда ещё даже не родился и поэтому не в курсе дел. Судя по твоим комментариям так и есть.
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Igmu
Ответ Мадрид наказывает!
Что он запустил? Вообще-то адвокатишка через Барселону хотел в политику попасть, однако его партия проиграла на выборах, вот и приходится барахтаться с Барселоной.
Проект запустил, со зрением проблемы? Два предыдущих проекта были очень успешными, посмотрим что сейчас получится. Как бы вам этого не хотелось, но Лапорта очень сильный президент и своё дело знает.
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Меган Лайф
Ответ Parce
А ты в курсе, что Барселона это юридическое лицо и посадить их за решетку попросту не возможно, так что бред какой-то сказал. А чтобы выдвинуть какое-то административное наказание, надо сначала хотяб иметь какие-то доказательства.
Барса платила необоснованно футбольном чиновнику. Это она доказала сама, когда продавалась на налоговый вычет
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FC.Barcelona
Чефир катается на катарской карусели о чем с ним вообще говорить
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Александр Нижников
а он ему че?
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Kaloyan Yalamov
Если будут "санкции" (какое нелепое и анти юридическое слово) до суда, то УЕФА это обойдется слишком дорого )))
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2vdhrvmmzf
Ответ Pelerin
Конечно хочет. Вот только требования к доказательствам в уголовном и футбольном суде разные. Чтобы посадить в тюрьму требования более строгие, чем для того, чтобы отстранить от турнира. Вот Лапорта и хочет усложнить задачу обвинителей. Вряд ли УЕФА сама на это пойдëт.
Ну УЕФА если отстранит, а суд потом не подтвердит обвинения, попадёт УЕФА на сотни миллионов
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Vlad
Ответ Parce
УЕФА видя конфликт Барсы и Реала, может выбрать сторону Барсы взамен на отказ от Суперлиги, как в случаем с Ювентусом
Да нахрен сдалась эта СЛ Барсе. Пусть этот пройдоха и прохиндей Перес создаёт и сам играет в ней как изгой сам с собой. АПЛ и лига 1 не поддержат его. Серия А после санкций с Юве не рискнут. Прагматичным немцам тоже не особо нужна эта СЛ. Один Перес как дурачок будет как в песочнице сам с собой
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instasamka
Ответ Мадрид наказывает!
Под стол поди залез ему)) Не спасет))
Привык свои дела так решать?
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Parce
Ответ Меган Лайф
Так это и расследуют. Прокуратура ведёт дело
Так к чему твои слова о выплатах судье техническому комитета, как доказательства коррупции?
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Pelerin
Ответ 2vdhrvmmzf
Ты пишешь пример где речь о двух решениях судов, а решение уефа никак не равно решению суда для применения такого примера
Тем более. Хотят и решают. В чëм проблема то, если их собственный регламент не нарушен?
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Parce
Ответ Kaloyan Yalamov
Если будут "санкции" (какое нелепое и анти юридическое слово) до суда, то УЕФА это обойдется слишком дорого )))
Вы правы, кроме того что слово санкции это анти юридическое слово
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instasamka
Конец Суперлиге!
Перец раздвинул ножки перед Уефа. Сдал Юве и Барсу.
Теперь Барсе надо самостоятельно вести дела с Уефа.
Вор юве договорился и все отстали, даже очки вернули!
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Homelender_666
Ответ A K
Пока неплохо справляются с налаживанием отношений: при каждом удобном случае говорят о Суперлиге, одновременно попав в скандал с подкупом судей.
Именно. Как Барса собралась налаживать отношения, если она участник Суперлиги?
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mqh9pzrxgf
Ответ Parce
А ты в курсе, что Барселона это юридическое лицо и посадить их за решетку попросту не возможно, так что бред какой-то сказал. А чтобы выдвинуть какое-то административное наказание, надо сначала хотяб иметь какие-то доказательства.
Застройщик тоже юр лицо бывает, но наказание бывает на президенте) посмотри кого в турции поймали после землятресений
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Pelerin
Ответ 2vdhrvmmzf
Ну УЕФА если отстранит, а суд потом не подтвердит обвинения, попадёт УЕФА на сотни миллионов
Нет. Ты, похоже, познаëшь мир.

Например, О. Джей. Симпсона оправдал уголовный суд, но суд по частному обвинению родственников убитой жены признал его виновным и приговорил к многомиллионным выплатам. Стандарты обвинения разные.

Суд не постанавливает, что он невиновен. Суд может только постановить, что не доказано по его стандартам, что он виновен.
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Parce
Ответ Меган Лайф
Барса платила необоснованно футбольном чиновнику. Это она доказала сама, когда продавалась на налоговый вычет
И? Что дальше следует, ну расскажи мне и почему Барсу за это еще не наказали? А может все законно?
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Пако
Без сомнений УЕФА пойдёт навстречу «Барселоне». Лишь бы та отказалась от идей СуперЛиги.
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Ааа Ббб
Ответ Igmu
Ну по себе людей не судят. Если ты так привык свои вопросы решать, это же не означает, что другие люди делают тоже самое.
😁😁😁😁
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