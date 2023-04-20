Лапорта поговорил с Чеферином о деле Негрейры. Глава «Барсы» хочет, чтобы УЕФА не принимал решение о санкциях против клуба до вердикта суда
Жоан Лапорта провел встречу с Александером Чеферином .
Сегодня президент «Барселоны» отправился в Словению, где встретился с главой УЕФА. Лапорта хотел прояснить ситуацию вокруг дела Негрейры и обвинений в адрес его клуба.
Глава «Барсы» в очередной раз подчеркнул, что клуб не платил за подкуп судей.
Он хочет, чтобы в УЕФА дождались вердикта суда по этому делу, прежде чем принимать решение о возможных спортивных санкциях в отношении клуба.
Отмечается, что руководство «Барселоны» считает, что клубу очень важно наладить отношения с УЕФА.
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Чтобы посадить в тюрьму требования более строгие, чем для того, чтобы отстранить от турнира. Вот Лапорта и хочет усложнить задачу обвинителей. Вряд ли УЕФА сама на это пойдëт.
Перец раздвинул ножки перед Уефа. Сдал Юве и Барсу.
Теперь Барсе надо самостоятельно вести дела с Уефа.
Вор юве договорился и все отстали, даже очки вернули!
Например, О. Джей. Симпсона оправдал уголовный суд, но суд по частному обвинению родственников убитой жены признал его виновным и приговорил к многомиллионным выплатам. Стандарты обвинения разные.
Суд не постанавливает, что он невиновен. Суд может только постановить, что не доказано по его стандартам, что он виновен.