Вальдано о пресс-конференции Лапорты: «Детский сад. Он искал врагов, делал акцент на теме Каталонии, но не прояснил проблему, которая привела его туда»

Хорхе Вальдано поделился мнением о пресс-конференции Жоана Лапорты.

В понедельник президент «Барселоны» высказался о деле Хосе Марии Энрикеса Негрейры, связанном с выплатами бывшему вице-президенту технического судейского комитета.

«Мне он показался безоружным командующим армией Каталонии, если говорить словами Мануэля Васкеса Монтальбана. Он намеревался объявить себя жертвой, выступил очень агрессивно. Он казался чрезвычайно взволнованным в своей речи, несколько сбитым с толку, и он также не заострял внимание на проблеме.

Он провел все выступление, ходя вокруг да около, но без полного прояснения проблемы, которая привела его туда. Мне показалось, что два месяца паузы для такого выступления – это слишком долго.

Если у них есть группа консультантов по связям с общественностью, то результат их деятельности кажется мне детским садом. Он [Лапорта] искал врагов, делал акцент на теме Каталонии, Барселоны», – сказал победитель ЧМ-1986 и бывший генеральный директор «Реала» в эфире Movistar.

Лапорта о деле Негрейры: «Барса» была образцом честной игры. Никакая кампания по дискредитации не помешает нам оставаться эталоном мирового спорта»

Лапорта об участии «Реала» в деле Негрейры: «Клуб, который считался командой режима, чувствует себя ущемленным. 70 лет большинство президентов CTA были связаны с Мадридом»

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