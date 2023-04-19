Вальдано о пресс-конференции Лапорты: «Детский сад. Он искал врагов, делал акцент на теме Каталонии, но не прояснил проблему, которая привела его туда»
Хорхе Вальдано поделился мнением о пресс-конференции Жоана Лапорты.
В понедельник президент «Барселоны» высказался о деле Хосе Марии Энрикеса Негрейры, связанном с выплатами бывшему вице-президенту технического судейского комитета.
«Мне он показался безоружным командующим армией Каталонии, если говорить словами Мануэля Васкеса Монтальбана. Он намеревался объявить себя жертвой, выступил очень агрессивно. Он казался чрезвычайно взволнованным в своей речи, несколько сбитым с толку, и он также не заострял внимание на проблеме.
Он провел все выступление, ходя вокруг да около, но без полного прояснения проблемы, которая привела его туда. Мне показалось, что два месяца паузы для такого выступления – это слишком долго.
Если у них есть группа консультантов по связям с общественностью, то результат их деятельности кажется мне детским садом. Он [Лапорта] искал врагов, делал акцент на теме Каталонии, Барселоны», – сказал победитель ЧМ-1986 и бывший генеральный директор «Реала» в эфире Movistar.
Лапорта о деле Негрейры: «Барса» была образцом честной игры. Никакая кампания по дискредитации не помешает нам оставаться эталоном мирового спорта»
Лапорта об участии «Реала» в деле Негрейры: «Клуб, который считался командой режима, чувствует себя ущемленным. 70 лет большинство президентов CTA были связаны с Мадридом»
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Лапорта как мужик должен признаться, что покупал свистки для того чтобы догнать хозяина по трофеям,и чем раньше он сделает,тем раньше кабинет отправится в сегунду)
а отчёты делал его сын
у вас даже не выходит составить хоть одну вменяемую версию - то реал виноват, то тебас, то ещё отмывание денег
Один простой ответ можно услышать на простой вопрос: за что платили негрейре столько лет?
«Сегодня мы дали Лапорте около 20 минут, чтобы объясниться по делу Негрейры. Пресс-конференция Лапорты не ответила на все вопросы, которые нас волновали. Жоан Лапорта сегодня отстаивал позицию своего клуба по поводу невиновности в подкупах судей, и большинство представителей клубов уважали его слова. Тем не менее, расследование ещё не окончено»
«Мы не планируем начинать внутреннее расследование в отношении «Барселоны», но я лично сказал Жоану, что его объяснение на пресс-конференции не совсем убедительно. Я не вижу смысла платить вице-президенту судейского комитета такие большие деньги».