Вальдано о пресс-конференции Лапорты: «Детский сад. Он искал врагов, делал акцент на теме Каталонии, но не прояснил проблему, которая привела его туда»

Теги Барселона Реал Мадрид Ла Лига Жоан Лапорта Хорхе Вальдано Хосе Мария Энрикес Негрейра Футбол

Хорхе Вальдано поделился мнением о пресс-конференции Жоана Лапорты.

В понедельник президент «Барселоны» высказался о деле Хосе Марии Энрикеса Негрейры, связанном с выплатами бывшему вице-президенту технического судейского комитета.

«Мне он показался безоружным командующим армией Каталонии, если говорить словами Мануэля Васкеса Монтальбана. Он намеревался объявить себя жертвой, выступил очень агрессивно. Он казался чрезвычайно взволнованным в своей речи, несколько сбитым с толку, и он также не заострял внимание на проблеме.

Он провел все выступление, ходя вокруг да около, но без полного прояснения проблемы, которая привела его туда. Мне показалось, что два месяца паузы для такого выступления – это слишком долго.

Если у них есть группа консультантов по связям с общественностью, то результат их деятельности кажется мне детским садом. Он [Лапорта] искал врагов, делал акцент на теме Каталонии, Барселоны», – сказал победитель ЧМ-1986 и бывший генеральный директор «Реала» в эфире Movistar.

Лапорта о деле Негрейры: «Барса» была образцом честной игры. Никакая кампания по дискредитации не помешает нам оставаться эталоном мирового спорта»

Лапорта об участии «Реала» в деле Негрейры: «Клуб, который считался командой режима, чувствует себя ущемленным. 70 лет большинство президентов CTA были связаны с Мадридом»

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25 комментариев

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белошип
От Лапорты ждали объяснений по поводу выплат судьям,вместо этого он начал гнать на Реал и Тебаса
Лапорта как мужик должен признаться, что покупал свистки для того чтобы догнать хозяина по трофеям,и чем раньше он сделает,тем раньше кабинет отправится в сегунду)
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+74
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Roja
Ответ Родя Раскольников
Каким образом обвиняемая сторона может опровергнуть обвинения не иначе как оправдательным приговором СУДА? Реально, футбольное сообщество это некая каста альтернативно одаренных.
все хотят услышать, за что столько времени платили негрейре
а отчёты делал его сын
у вас даже не выходит составить хоть одну вменяемую версию - то реал виноват, то тебас, то ещё отмывание денег
Один простой ответ можно услышать на простой вопрос: за что платили негрейре столько лет?
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+34
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bostonKG
💯
+25
-7
+18
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Zemanuha
Ответ белошип
От Лапорты ждали объяснений по поводу выплат судьям,вместо этого он начал гнать на Реал и Тебаса Лапорта как мужик должен признаться, что покупал свистки для того чтобы догнать хозяина по трофеям,и чем раньше он сделает,тем раньше кабинет отправится в сегунду)
Хавьер Тебас:
«Сегодня мы дали Лапорте около 20 минут, чтобы объясниться по делу Негрейры. Пресс-конференция Лапорты не ответила на все вопросы, которые нас волновали. Жоан Лапорта сегодня отстаивал позицию своего клуба по поводу невиновности в подкупах судей, и большинство представителей клубов уважали его слова. Тем не менее, расследование ещё не окончено»

«Мы не планируем начинать внутреннее расследование в отношении «Барселоны», но я лично сказал Жоану, что его объяснение на пресс-конференции не совсем убедительно. Я не вижу смысла платить вице-президенту судейского комитета такие большие деньги».
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Мадрид наказывает!
Весь мир поржал вчера над "кругом враги" от Лапорты))
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Подкат Пенальтьевич
Лапорта реально сам Барсу подставляет. Был вариант съехать на внутреннюю коррупцию в клубе, отмывание денег бывшим руководством. Но видимо и сам подворовывал. Поэтому гонит эти отмазки про Мадрид.
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Меган Лайф
Ответ Родя Раскольников
Каким образом обвиняемая сторона может опровергнуть обвинения не иначе как оправдательным приговором СУДА? Реально, футбольное сообщество это некая каста альтернативно одаренных.
Любые сделки с чиновниками нелегальных, пока не доказано обратное. Здесь бремя доказательств лежит на барсе, это она должна доказывать, что отчёты негрейры реально столько стоят. Поскольку любой овердоход чиновника автоматически является коррупцией.
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Алексей Ненахов
Лапорта выбрал легкий путь сделать всех виновными ,и на этой волне уйти от ответов почему все же платили Негрейрре , конечно свалить надо было всё на Реал , ведь это самая популиская позиция
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Ааа Ааа
Как надоело читать про этих стрелочников и плакс
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Yubaba
Очередной раз убеждаюсь, какой клуб, такое и все остальное. От хозяина, до тренера
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Balt
Интересно, этот период позора у Барсы когда закончится? Кто приплетает политику и через неё пытается оправдываться и отмазываться всегда обречён на поражение. Лапорта сам себе злобный Буратино.
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DolJun
Ответ Футбол_это_жизнь
Как ты это делаешь????? Как ты умудряешься на новости про Барсу оставить комменты одним из первых. Я ещё прочитать новость не успел, а ты уже выкатил простыню!!!! Гений, Чертов гений!
а тебя очень просто удивить) представляю как ты проигрываешь с фокусников и уличных магов)
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pasmike
Ответ белошип
От Лапорты ждали объяснений по поводу выплат судьям,вместо этого он начал гнать на Реал и Тебаса Лапорта как мужик должен признаться, что покупал свистки для того чтобы догнать хозяина по трофеям,и чем раньше он сделает,тем раньше кабинет отправится в сегунду)
Удивляет что их отправляют в сегунду только. Я предпочитаю чтобы в Терсеру. Глазго Рейнджерс (гранд по меркам Шотландии) вон отправляли в 4 дивизион. Ничего, вернулись, даже стали чемпионами, до финала еврокубка дошли. Так и Барса в сезоне 2029/30 будет иметь шанс на титул. Да и Кубок Испании доступен всем каждый год.
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Андрей Хенто
Не в бровь, а в глаз. Лапоньк своим выступлением окончательно испортил отношения с Мадридом. Это ни к чему хорошему не приведет.
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Arkadios Avgitidis
ресурс беременных арабоцыган)
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Реал Мадрид/Ла Лига
Ответ данислам дадыбаев
Заткни.ь пажалыста у Переса тоже полно враги
Разговаривать научись. Новость про Лапорту.
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