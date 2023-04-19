Фанаты «Реала» скандировали «Гибралтар – испанский» и оскорбляли «Барсу» из-за дела Негрейры на матче с «Челси»

Фанаты «Реала» выкрикивали политические и оскорбительные кричалки на матче с «Челси».

После того, как Родриго оформил дубль в матче 1/4 финала чемпионов с « », фанаты « » начали скандировать различные лозунги.

Как и в прошлом противостоянии команд в Лиге чемпионов-2021/22, болельщики «бланкос» кричали «Гибралтар – испанский», напоминая о конфликте Великобритании и Испании из-за этой территории.

Кроме того, болельщики пели «Короли Европы», а также скандировали оскорбления в адрес «Барселоны» из-за дела о выплатах .

В 1713 году Испания уступила Великобритании территорию Гибралтара, передав ее в бессрочное пользование. Однако Испания не признает британского суверенитета над Гибралтаром, полагая, что Великобритании принадлежит только периметр города, а на остальные территории договор не распространяется.

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