Фанаты «Реала» скандировали «Гибралтар – испанский» и оскорбляли «Барсу» из-за дела Негрейры на матче с «Челси»
Фанаты «Реала» выкрикивали политические и оскорбительные кричалки на матче с «Челси».
После того, как Родриго оформил дубль в матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «Челси», фанаты «Мадрида» начали скандировать различные лозунги.
Как и в прошлом противостоянии команд в Лиге чемпионов-2021/22, болельщики «бланкос» кричали «Гибралтар – испанский», напоминая о конфликте Великобритании и Испании из-за этой территории.
Кроме того, болельщики пели «Короли Европы», а также скандировали оскорбления в адрес «Барселоны» из-за дела о выплатах Хосе Марии Энрикесу Негрейре.
В 1713 году Испания уступила Великобритании территорию Гибралтара, передав ее в бессрочное пользование. Однако Испания не признает британского суверенитета над Гибралтаром, полагая, что Великобритании принадлежит только периметр города, а на остальные территории договор не распространяется.
👀 Где начинали топ-игроки РПЛ? Вспомните карьеры наших звезд в игре про российский футбол
Гибралтарский перешеек
С незапамятных времен
Неотъемлемою частью
Родины моей являлся
А потом пришли авары
И вандалы и хунза
Незаконно овладели
И владеют до сих пор