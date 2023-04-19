Фанаты «Реала» скандировали «Гибралтар – испанский» и оскорбляли «Барсу» из-за дела Негрейры на матче с «Челси»

Теги Челси Барселона Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Политика Хосе Мария Энрикес Негрейра Футбол

Фанаты «Реала» выкрикивали политические и оскорбительные кричалки на матче с «Челси».

После того, как Родриго оформил дубль в матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «Челси», фанаты «Мадрида» начали скандировать различные лозунги.

Как и в прошлом противостоянии команд в Лиге чемпионов-2021/22, болельщики «бланкос» кричали «Гибралтар – испанский», напоминая о конфликте Великобритании и Испании из-за этой территории.

Кроме того, болельщики пели «Короли Европы», а также скандировали оскорбления в адрес «Барселоны» из-за дела о выплатах Хосе Марии Энрикесу Негрейре.

В 1713 году Испания уступила Великобритании территорию Гибралтара, передав ее в бессрочное пользование. Однако Испания не признает британского суверенитета над Гибралтаром, полагая, что Великобритании принадлежит только периметр города, а на остальные территории договор не распространяется.

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35 комментариев

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АланСмити
Гибралтар-Лабрадор! Это все знают!
+30
-2
+28
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Dimario
Ответ Антон Киселёв
Гибралтар будет свободным, Шотландия будет свободной, Каталония будет свободной, Баскония будет свободной, да здравствует Северо-Ирландская Народная Республика!
это уже гойда или ещё нет?
+19
-6
+13
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аdidаs
не знаю как насчёт справедливости или умесности других кричалок, но Гибралтар это действительно испания
+17
-5
+12
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Антон Киселёв
Гибралтар будет свободным, Шотландия будет свободной, Каталония будет свободной, Баскония будет свободной, да здравствует Северо-Ирландская Народная Республика!
+12
-4
+8
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Wasilij Petrow
Дмитрий Пригов (1978 г.)
Гибралтарский перешеек
С незапамятных времен
Неотъемлемою частью
Родины моей являлся
А потом пришли авары
И вандалы и хунза
Незаконно овладели
И владеют до сих пор
+2
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Василий Никулин
Лабрадор
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Scorpion
Иногда мне кажется, что у некоторых фанатов меньше мозгов чем у кур.
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Slavnov
Ответ Stewart D.
Гибралтар чей ?
Англичашек вроде
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Леха Гибкий
Ответ Dimario
это уже гойда или ещё нет?
Интересный герб у Милана, ниче не скажешь
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Рустам Давудов
Ответ Антон Киселёв
Гибралтар будет свободным, Шотландия будет свободной, Каталония будет свободной, Баскония будет свободной, да здравствует Северо-Ирландская Народная Республика!
Супер!!
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messi_leo
Ответ psixyec
По этому поводу предлагаю БЧК заявить в чемпионат Гибралтара.
Тебя лучше заявить на прием к проктологу. Может покопается в твоей голове - повысит твой iq
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Bleck Ridermen
Ответ Barca_mania
Не могу представить как в человеке может быть столько ненависти
Чья бы корова мычала! 😏
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Пацанчик реальный
Ответ Barca_mania
Не могу представить как в человеке может быть столько ненависти
В каком именно?
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mlkwd
Ответ аdidаs
не знаю как насчёт справедливости или умесности других кричалок, но Гибралтар это действительно испания
А Сеута?)
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Антон Киселёв
Ответ аdidаs
не знаю как насчёт справедливости или умесности других кричалок, но Гибралтар это действительно испания
Ну так бритиши считают что могут туда приплыть и установить свои порядки, но у испанцев возможностей для ответа оказалось больше, чем у Аргентины в вопросе Фолклендских островов
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Bleck Ridermen
Правильно делали!
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fidelio
Настоящее "Маугли"...а еще он назвал его...
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Slavnov
Гибралтар Россия
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Stewart D.
Гибралтар чей ?
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Антон Абызов
ну опять..
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