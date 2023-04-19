Тебас о деле Негрейры: «Клубы хотят расследовать эти выплаты, они не считают их правильными. Нас не убедили объяснения Лапорты»

Хавьер Тебас подвел итоги собрания Ла Лиги по делу Хосе Марии Энрикеса Негрейры.

Сегодня президент «Барселоны» выступил перед представителями лиги и других клубов. Он попытался прояснить ситуацию с выплатами бывшему вице-президенту технического судейского комитета.

«Лапорта давал свои объяснения в течение 20 минут, краткое изложив вчерашнюю пресс-конференцию. Но допроса президента «Барселоны» не было.

Клубы хотят, чтобы эти выплаты были расследованы, они не считают их правильными.

Нас не убедили объяснения Лапорты. Мы считаем, что они не были ясны», – сказал президент .

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