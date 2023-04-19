Тебас о деле Негрейры: «Клубы хотят расследовать эти выплаты, они не считают их правильными. Нас не убедили объяснения Лапорты»

Теги Барселона Ла Лига Жоан Лапорта Хавьер Тебас Хосе Мария Энрикес Негрейра Футбол

Хавьер Тебас подвел итоги собрания Ла Лиги по делу Хосе Марии Энрикеса Негрейры.

Сегодня президент «Барселоны» Жоан Лапорта выступил перед представителями лиги и других клубов. Он попытался прояснить ситуацию с выплатами бывшему вице-президенту технического судейского комитета.

«Лапорта давал свои объяснения в течение 20 минут, краткое изложив вчерашнюю пресс-конференцию. Но допроса президента «Барселоны» не было.

Клубы хотят, чтобы эти выплаты были расследованы, они не считают их правильными.

Нас не убедили объяснения Лапорты. Мы считаем, что они не были ясны», – сказал президент Ла Лиги

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47 комментариев

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ten Hag
Лапорта ничего по делу не сказал
Пытался обвинить всех вокруг, как это любят местные «кулес» делать 🤡
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Меган Лайф
Ответ Raindrop Drop Top
А кто и что по делу сказал и доказал, что Барса должна оправдываться? 🤣 Ты по сути тоже самое делаешь, просто обвиняешь, как это любят местные правоохранители 🤣
Факт выплат чиновнику без твёрдого контракта и аудита уже установлен
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Inside 88 LW
Клубы хотят расследование - так займись им) Пол года чем ты занимаешься?
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-5
+9
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Rio de Janeiro
Ответ Мадрид наказывает!
Комментарий удален модератором
Лапорта объяснил при этом он не обязан ничего доказывать в рамках презумпции невиновности.Это должен делать Тебас и Ла Лига
+18
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Фёдор Кузнецов
Ответ 2vdhrvmmzf
Какие клубы то? Там кроме Реала никто к обвинениям не присоединился. Реал и Тебас, вот и все
Так там всё клубы Ла Лиги и Сегунды подписали заявление в котором требуют начать расследование
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CM1
Ответ Rio de Janeiro
Лапорта объяснил при этом он не обязан ничего доказывать в рамках презумпции невиновности.Это должен делать Тебас и Ла Лига
Вообще, это должна делать прокуратура, а не Тебас и Ла Лига. А вот если суд найдет тут состав преступления (в данном случае коррупции) - тогда уже остальные смогут подключаться...
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Adam Murdalov
Ответ soulsick
Здесь вменяемые болелы Барсы есть вообще? Что за дичь вы несете? В 100500-ый раз повторяю - любые выплаты и подарки, дороже символической суммы в условные пару сотен долларов/евро, любым чиновникам, должностным лицам на абсолютно всех уровнях запрещены законодательством всех стран мира. Согласно ГК РФ, например, нельзя делать подарки дороже 3000 рублей. Всё, что больше автоматически подпадает уже под правонарушение, в том числе преступление. ГК РФ Статья 575. Запрещение дарения Не допускается дарение, за исключением обычных подарков, стоимость которых не превышает трех тысяч рублей. Барса 18 лет вообще де факто выплачивала зарплату чиновнику - это очевиднейшее нарушение законов, включая уголовный. И да, если это всё было законно в глазах и Барсы, и Негрейры, то почему Негрейра шантажировал Барсу? https://www.sports.ru/football/1114906086-vicze-prezidenta-komiteta-sudej-shantazhiroval-barsu-iz-za-prekrashhen.html Вице-президент комитета судей шантажировал «Барсу» из-за прекращения платы за услуги. Он угрожал рассказать о действиях клуба
есть хоть какое-то доказательство что негрейра шантажировал барсу, есть только новости из газет про это, но нет не какого доказательства, это из разряда кто придумает новость что сильнее очернит барсу, но вам П*****сам галное закинуть побольше желтой инфы в которой 0 доказательств
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Arkadios Avgitidis
Ответ Nike of FW
"Факт выплат чиновнику без аудита" - что за хрень написана? ты хоть знаешь что значит слово "аудит" ?
это ауди тт))))
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Dasein
А что вы ждали от Лапорта? "Мы платили судьям, чтобы они нам подсуживали"? Хех
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Марслан Акматалиев
Лапорта вообще-то мог просто промолчать и дождаться окончания расследования прокуратуры.
Но вот власти и лига до сих пор не могут ничего вразумительного предъявить, до сих пор нет доказательств.
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Alexlagodny
В суде тебя все пояснят коррупционер чертов!
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КрутойЧувак
Ответ Мадрид наказывает!
Так они сделали - поймали жулика на выплатах судьям.
О каких судьях идет речь? назови имя хоть одного судьи, которому платила "Барселона"?
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geoo9
Упёрся с концами, тем интереснее
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Adam Murdalov
Ответ soulsick
Здесь вменяемые болелы Барсы есть вообще? Что за дичь вы несете? В 100500-ый раз повторяю - любые выплаты и подарки, дороже символической суммы в условные пару сотен долларов/евро, любым чиновникам, должностным лицам на абсолютно всех уровнях запрещены законодательством всех стран мира. Согласно ГК РФ, например, нельзя делать подарки дороже 3000 рублей. Всё, что больше автоматически подпадает уже под правонарушение, в том числе преступление. ГК РФ Статья 575. Запрещение дарения Не допускается дарение, за исключением обычных подарков, стоимость которых не превышает трех тысяч рублей. Барса 18 лет вообще де факто выплачивала зарплату чиновнику - это очевиднейшее нарушение законов, включая уголовный. И да, если это всё было законно в глазах и Барсы, и Негрейры, то почему Негрейра шантажировал Барсу? https://www.sports.ru/football/1114906086-vicze-prezidenta-komiteta-sudej-shantazhiroval-barsu-iz-za-prekrashhen.html Вице-президент комитета судей шантажировал «Барсу» из-за прекращения платы за услуги. Он угрожал рассказать о действиях клуба
так если барса и платила нейгрей, почему она это не скрывала, а дакументировала, хотя и переводы были записаны на сына нигрейры, да и эти переводы были за информацию об игроках и молодых судья, так что это не подарки, а как распоряжаться этими деньгами решать уже самому негрейре
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blaugrano
Ну так расследуйте. Бремя доказывания лежит на стороне обвинения. До тех пор неадекваты, в том числе местные, могут писать что угодно.
Их слова - пыль.
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alireal
Ответ Raindrop Drop Top
Осталось только это доказать 🤣 Учитывая что тебас занимается фальсификациями и вбросами в сми, это разбирательство не скоро закончится 🤣
Мне интересно, что из того, что ты написал тебе кажется смешным?
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Raindrop Drop Top
Ответ alireal
Мне интересно, что из того, что ты написал тебе кажется смешным?
Да всё 🤣 Что тебас мадридский cкoмopox, что челы которые тут пишут что все раскрыли и все доказали быстрее чем испанская прокуратура, ну и как с этого не угорать? Скажи я прошу 🤣
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Мадрид наказывает!
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