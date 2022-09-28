«Сотрудникам ФСИН дали 3-3,5 года за избиение заключенного до смерти. У Ларина из мертвых были только «души». Шнякин о приговоре директора академии «Чертаново»

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Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Шнякин высказался о приговоре Николая Ларина.

Бывшего директора академии «Чертаново» приговорили к трем годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

«Слов нет 🤦🏼‍♂️.

Кроме таких: 20 часами ранее пришла новость о том, что трем сотрудникам ФСИН дали 3-3,5 года за избиение заключенного до смерти.

У Ларина же из мертвых были только «души», благодаря которым он вырастил плеяду игроков уровня РПЛ/ФНЛ.

В чем проблема наказать выплатой ущерба, штрафами, работами? В чем смысл пребывания Ларина в тюрьме?» – написал Шнякин в своем телеграм-канале.

27 сентября суд Ярославля вынес приговор трем сотрудникам ФСИН, до смерти избившим резиновой дубинкой заключенного. Двое получили по три года колонии каждый, еще один – три года и шесть месяцев колонии.

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