«Возвращение Фернандеса порадовало бы болельщиков ЦСКА, ведь он легенда клуба наравне с Акинфеевым». Гришин о Марио

Александр Гришин допустил, что Марио Фернандес вернется в ЦСКА.

Сообщалось, что защитник расторг контракт с «Интернасьоналом». Права на 32-летнего игрока принадлежат армейцам.

«Никто не знает, как в итоге сложится ситуация с , и захочет ли он вернуться в . Если у Марио есть такое желание, то, наверное, летом мы его увидим в команде. Но настоящую правду знает только Фернандес.

Я думаю, что он нужен ЦСКА, потому что каждому тренеру нужен сильный игрок. Плюс Марио — легенда армейцев.

Ничего страшного, если будет конкуренция на правом фланге, возможно, Гайич может и на другой позиции играть. Это уже будет головная боль тренерского штаба. Но лучше иметь длинную скамейку и делать ротацию, чем совсем не иметь футболистов.

Поэтому, если Фернандес вернется, то место найдется и и Марио. Думаю, возвращение Фернандеса порадовало бы болельщиков ЦСКА, ведь он легенда клуба наравне с », — сказал экс-игрок ЦСКА.

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