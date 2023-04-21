«Возвращение Фернандеса порадовало бы болельщиков ЦСКА, ведь он легенда клуба наравне с Акинфеевым». Гришин о Марио

Теги ЦСКА Игорь Акинфеев премьер-лига Россия Александр Гришин Марио Фернандес Милан Гайич Футбол

Александр Гришин допустил, что Марио Фернандес вернется в ЦСКА.

Сообщалось, что защитник расторг контракт с «Интернасьоналом». Права на 32-летнего игрока принадлежат армейцам.

«Никто не знает, как в итоге сложится ситуация с Фернандесом, и захочет ли он вернуться в ЦСКА. Если у Марио есть такое желание, то, наверное, летом мы его увидим в команде. Но настоящую правду знает только Фернандес.

Я думаю, что он нужен ЦСКА, потому что каждому тренеру нужен сильный игрок. Плюс Марио — легенда армейцев.

Ничего страшного, если будет конкуренция на правом фланге, возможно, Гайич может и на другой позиции играть. Это уже будет головная боль тренерского штаба. Но лучше иметь длинную скамейку и делать ротацию, чем совсем не иметь футболистов.

Поэтому, если Фернандес вернется, то место найдется и Гайичу и Марио. Думаю, возвращение Фернандеса порадовало бы болельщиков ЦСКА, ведь он легенда клуба наравне с Акинфеевым», — сказал экс-игрок ЦСКА.

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11 комментариев

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Владимир Тищенко
Я думаю что Марио завершить карьеру
+2
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+2
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alex_fanat_cska
Ответ Алексей Полиенков
Хз, нужно ли нам это. Уходя - уходи, так обычно говорят. В Бразилии не потянул, а у нас потянет ли?
У нас Набабкин регулярно играет. +летом вполне можем лишиться Дивеева и Бахи
+2
0
+2
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Алексей Полиенков
Хз, нужно ли нам это. Уходя - уходи, так обычно говорят. В Бразилии не потянул, а у нас потянет ли?
0
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OldRedWhite
Какие проблемы ?
Президент Бразилии наш человек - может просто издать Указ !
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apossym
Марио только не спросили, нужно ли это ему.
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krokodilych
"Ничего страшного, если будет конкуренция на правом фланге, возможно, Гайич может и на другой позиции играть."
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Напомнило Евро-2000, когда перед важным матчем сборной Португалии был дисквалифицирован Фигу, а вместо него на поле вышел Сержиу Консейсау и сделал хет-трик.

После матча тренера португальцев (увы, не помню, кто тогда их тренировал) спросили:

- И как вы теперь будете решать проблему, кого ставить в состав - Фигу или Консейсау?
- Это не проблема, - ответил тренер. - Проблема была бы, если бы у нас не было ни Фигу, ни Консейсау.
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UseR
Аахахахах. Россиянин....
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AIBOLIT66
Привет, Марио! Куда идешь?
Иду грабить банк!
Удачи , Марио!
Эй, Марио! Когда долг отдашь?
Когда ограблю банк!
Удачи тебе!
ну, кино...
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GrandLoG
Ответ Владимир Тищенко
Я думаю что Марио завершить карьеру
Зачем? Когда он уходил он был очень хорош. Думаю пройдет предсезонка с командой и наберёт форму. Гайич всё таки, не самый сильный игрок
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Владимир Тищенко
Ответ GrandLoG
Зачем? Когда он уходил он был очень хорош. Думаю пройдет предсезонка с командой и наберёт форму. Гайич всё таки, не самый сильный игрок
Так у него семейные обстоятельства
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Алексей Полиенков
Ответ alex_fanat_cska
У нас Набабкин регулярно играет. +летом вполне можем лишиться Дивеева и Бахи
Ну значит нужно брать!
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