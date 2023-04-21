«Возвращение Фернандеса порадовало бы болельщиков ЦСКА, ведь он легенда клуба наравне с Акинфеевым». Гришин о Марио
Александр Гришин допустил, что Марио Фернандес вернется в ЦСКА.
Сообщалось, что защитник расторг контракт с «Интернасьоналом». Права на 32-летнего игрока принадлежат армейцам.
«Никто не знает, как в итоге сложится ситуация с Фернандесом, и захочет ли он вернуться в ЦСКА. Если у Марио есть такое желание, то, наверное, летом мы его увидим в команде. Но настоящую правду знает только Фернандес.
Я думаю, что он нужен ЦСКА, потому что каждому тренеру нужен сильный игрок. Плюс Марио — легенда армейцев.
Ничего страшного, если будет конкуренция на правом фланге, возможно, Гайич может и на другой позиции играть. Это уже будет головная боль тренерского штаба. Но лучше иметь длинную скамейку и делать ротацию, чем совсем не иметь футболистов.
Поэтому, если Фернандес вернется, то место найдется и Гайичу и Марио. Думаю, возвращение Фернандеса порадовало бы болельщиков ЦСКА, ведь он легенда клуба наравне с Акинфеевым», — сказал экс-игрок ЦСКА.
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Президент Бразилии наш человек - может просто издать Указ !
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Напомнило Евро-2000, когда перед важным матчем сборной Португалии был дисквалифицирован Фигу, а вместо него на поле вышел Сержиу Консейсау и сделал хет-трик.
После матча тренера португальцев (увы, не помню, кто тогда их тренировал) спросили:
- И как вы теперь будете решать проблему, кого ставить в состав - Фигу или Консейсау?
- Это не проблема, - ответил тренер. - Проблема была бы, если бы у нас не было ни Фигу, ни Консейсау.
Иду грабить банк!
Удачи , Марио!
Эй, Марио! Когда долг отдашь?
Когда ограблю банк!
Удачи тебе!
ну, кино...