Гончаренко о Фернандесе: «Легенда ЦСКА наравне с Акинфеевым, Березуцкими, Игнашевичем»

высказался о решении Марио Фернандеса приостановить карьеру.

«Мы все знаем человеческие и игровые качества Марио. Как он выглядел за сборную, сколько и как он играл за ЦСКА… Это один из лучших, если не лучший игрок, с кем я работал. Не совершает ошибки в защите, а в атаке эффективен. Невероятный футболист.

Временами он своим и примером, и видом заводил всю команду. Показывал всем, как должен выглядеть настоящий игрок.

Марио – настоящая легенда, точно наравне с братьями Березуцкими, Игнашевичем, Акинфеевым. Великолепная карьера!» – сказал бывший главный тренер армейцев.

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