ЦСКА о 3-м месте по выплатам посредникам: «Это агентские аж по 15 игрокам. Cумма трансферных выплат за 2022-й оказалась ниже агентских – так удается работать на рынке в условиях санкций»
В ЦСКА объяснили нахождение клуба на 3-м месте в Мир РПЛ по выплатам посредникам.
Сообщалось, что армейцы в 2022 году потратили на эти цели 910 881 долларов, 6 582 253,47 евро.
«РФС были опубликованы данные по выплатам клубами агентских вознаграждений за 2022 год. ЦСКА расположился на 3-й позиции, и болельщикам эти траты могут показаться внушительными, поэтому считаем нужным прокомментировать, каким образом эта сумма формируется.
Во-первых, необходимо учесть, что сюда входят агентские аж по 15 (!) футболистам, а не только по новичкам. То есть тут зашит и транш за продление контракта Марио Фернандесом еще в 2020 году, или, например, продление контракта Бийолом для последующей успешной продажи. Здесь же учитываются агентские за реализованную опцию трансфера Карраскаля с подходящими для нас условиями. И так далее.
Теперь второй момент. Как мы знаем, в случае подписания игрока в статусе свободного агента определенные деньги выплачиваются футболисту и агенту в качестве подписного бонуса, так как статус свободного агента позволяет клубу ничего не платить за сам трансфер. И это существенная экономия клубных средств.
Медина был свободным агентом: клубу ничего не платили, но что-то заплатили агенту за возможный трансфер. Похожая ситуация и по Милану Гайичу. Милан был на контракте, однако за счет агентских выплат и последующего выкупа нам удалось сделать так, чтобы был осуществлен переход Милана как свободного агента.
Кому-то может показаться парадоксальным, но сумма трансферных выплат ЦСКА за 2022 год оказалась ниже агентских. И как раз благодаря вышеупомянутым применяемым инструментам в условиях финансовой ограниченности и давления санкций клубу удается работать на трансферном рынке», – написал директор ЦСКА по коммуникациям Кирилл Брейдо.
п.с. всё равно ничего толком не понятно, тем не менее: fan id - убийца футбола!