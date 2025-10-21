«Реал» из-за матча «Барсы» и «Вильярреала» в США обратился в Национальный спортивный совет. «Мадрид» считает, что это нарушает принцип честности турнира

«Реал» подал апелляцию против матча Ла Лиги в США.

Мадридский клуб обратился в Национальный спортивный совет Испании (CSD) из-за матча «Барселоны» и «Вильярреала » в Майами. УЕФА ранее в качестве исключения разрешил командам сыграть 20 декабря в США.

«Реал» выступает против этого решения и считает, что проведение матча нарушает принцип честности соревнований.

Получив обращение «Реала», CSD запросил у Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) подробную информацию относительно аргументов в пользу решения Ла Лиги провести матч за пределами Испании. RFEF, в свою очередь, запросила доступ к обращению «Реала» для предоставления обоснованного ответа.

