«Спартаку» интересен Раков. Красно-белые хотят сохранить Пруцева и не рассматривают обмен с «Локомотивом» (Иван Карпов)

Вадим Раков интересен «Спартаку».

20-летний вингер принадлежит «Локомотиву », но в этом сезоне на правах аренды выступает за «Крылья Советов », за которые забил 5 голов и сделал 2 передачи в 8 матчах Мир РПЛ .

Красно-белым нравится игра футболиста, сообщил журналист Иван Карпов.

Сторона Вадима Ракова рассчитывает включить вингера в сделку по вероятному трансферу Данила Пруцева в «Локомотив», за который сейчас он играет на правах аренды. Сумма выкупа, как отмечалось ранее, составляет 6,5 миллиона евро .

При этом «Спартак » желает сохранить полузащитника и формат обмена не рассматривает на данный момент.