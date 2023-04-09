Заболотный – капитан ЦСКА в матче с «Химками». Акинфеев – в запасе, 19-летний Тороп проведет 2-ю игру в РПЛ за карьеру

Теги ЦСКА Химки Игорь Акинфеев премьер-лига Россия Мойзес Антон Заболотный Виллиан Роша Саша Здьелар Милан Гайич Федор Чалов Бахтиер Зайнутдинов Игорь Дивеев Иван Обляков Фелипе Мендес Владислав Тороп Футбол

Антон Заболотный будет капитаном ЦСКА в матче против «Химок»

Капитан ЦСКА Игорь Акинфеев впервые в сезоне остался в запасе на игру Мир РПЛ – по состоянию здоровья. Его в воротах заменит Владислав Тороп, для которого этот матч станет вторым в РПЛ за карьеру.

Также с первых минут на поле выйдут Милан Гайич, Виллиан Роша, Игорь Дивеев, Мойзес, Бахтиер Зайнутдинов, Саша Здьелар, Фелипе Мендес, Иван Обляков, Федор Чалов и Антон Заболотный, который получил капитанскую повязку на эту игру.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 16:30 по московскому времени.

58 комментариев

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а ты смешной
Ответ Jaroslav Alexandrov
Со стороны Дивеев выглядит более подходящей фигурой, мое мнение
Дивеев контракт не продлевает, наверное, поэтому не он
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Эдуард Суровый
Игорян по ходу др нормально отметил вчера
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Анатолий Григорьев
Ответ Distroff
Ну, хоть сегодня-то забьёт?
Это фантастика!
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jonnysilverhand01
Смена подрастает Льву Яшину !
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Анатолий Григорьев
Заболотный начал пороть моменты!
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МАГА 123
Гайч как футболист плох, и не оправдал ожидания, но с чего Заболотный на голову лучше? Он в его возрасте бродил просторы фнл, в то время как Гайч играл за молодежку Аргентины
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ARIGAMI ARIGAMI
Капитан Зе
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Толик Вдовенко
Ответ raulka
Федотов себе на уме - то Зе с банки не вылезал, то стал незаменимым игроком и кэпом.
Гол забил в кубке и Федотов решил что теперь он с чистой совестью может ставить в состав футболиста, который подходит для его схемы сдерживания, схемы для клуба середняка. Будь у Чалова мячей 6-7 сейчас забито он бы плотно на лавке сидел, а так Федотова не поймут, вот и приходится задвигать Чалова на позицию слева или под нападающим.
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Толик Вдовенко
Ответ Александр Зубков
Ну в подыгрыше Зе неплох. Старания тоже не занимать, а по праздникам ещё и забивает.
В подыгрыше? Он в прошлом матче всего пару раз за 90 минут мяч не потерял, а смог его катнуть на ближнего, в остальном либо запнулся в своих ногах, либо пнул непонятно куда, либо правила нарушил, либо мяч вообще отскочил непредсказуемо. Вся его якобы борьба не имеет никакого продолжения, его скидки в 90% случаев достаются сопернику, он не умеет бить со средних дистанций, не умеет открываться, не может отдать обостряющую передачу, не может обыгрывать, не может убежать, не нарушить правила в борьбе для него большая проблема. В атаке с ним одни мучения.
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Alex Metallov
Капец, ну ок например Чалов капитан не у кого бы вопросов не было бы.
Блин, да вон Дивеев у него хоть голос такой капитанский я бы сказал. Пусть он и не из ЦСКА.
Но Заболотный капитан это конечно... Федотов конечно.
Ну, а Торопу удачи. Как знать может в будущем станет основным вратарем команды. Хотя есть же еще Помазун.
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Best game on Earth
Стату будет набивать с Химками.
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OldRedWhite
Ответ МАГА 123
Адольфо, мяч с 40 метров в ворота отправил,пусть и в пустые, Заба бы, с его деревянностью и с 20 не факт, что попал бы
Вы смотрите Серию А ?
Верону в частности ?
Три гола за 100 матчей у этого убогого во всех лигах и командах )))
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Игорь Соколов
Ответ Severfan
за последние матчи не припомни ни разу, чтобы он нормально принял мяч/ударил по нему. я даже не помню, от кого ещё в ЦСКА мяч отскакивал так далеко
Был такой Оланаре.
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Толик Вдовенко
Позорище просто невероятное, футболист который должен сидеть на лавке, от которого нет толка становится капитаном. Это Федотовское кумовство, не иначе. В старте играет Чалов, который с 9 лет в ЦСКА, который сейчас вообще лучший в составе, к человеческим качествам которого никогда не возникало вопросов, но он почему-то недостоин.
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Толик Вдовенко
Ответ Барыга блинами
При всём хейтерстве в его адрес, он красавчик, подкупает трудолюбием, и даже когда игра совсем не идёт всегда пашет на поле.
Да где он пашет? Нападающему в футбол нужно играть! А этот товарищ полностью бесполезен для организации атакующих действий! Толкаться кто угодно может, в этом нет смысла!
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"ЦСКА"!!!
Ответ Александр Зубков
Ну в подыгрыше Зе неплох. Старания тоже не занимать, а по праздникам ещё и забивает.
В подыгрыше? Забавно! Это не футболист, а недоразумение! Принять мяч не может, бегать не может, пас отдать не может, бить не может, техники 0!
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Толик Вдовенко
Ответ Metalloid
Ну в принципе заслужил, своим отношением.
Каким отношением? Своей полной бесполезностью? Тем что он мяч обработать не может и пас отдать? Тем что он правила нарушает постоянно и на газоне валяется?
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Ибн Хоттабыч
Не могу понять любовь Федотова к Заболотному?!
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МАГА 123
Ответ Shuller18
Владу удачи, а вот чем такое исключительное доверие заслужил Зе, что регулярно выходит в старте, для меня загадка. И ведь Федотов 146%, что снимет первым с Чалова с игры, а не Антошку.
Чалов бесполезен в концовках,вспомните матчи когда он в концовке матча решал эпизоды? Он проседает в конце существенно
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Shuller18
Ответ Severfan
вот именно, что на Облякова мяч отскочил абсолютно вопреки тому, что хотел сделать Антон) по поводу Феди согласен на все 146%, считаю его одним из самых умных футболистов в лиге сейчас
А играть инсайда Феде не сподручно. Он конечно же определенный уровень держит, но все-таки его позиция это центральный нападающий. Место Заболотного где-нибудь в Пари НН
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Честный контроль
Удачи Армейцам!
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Severfan
Ответ Shuller18
С Факелом на Облякова удачно отскочил) На этом все. Чалов на острие гораздо больше профита дает, в том числе и как подыгрывающий.
вот именно, что на Облякова мяч отскочил абсолютно вопреки тому, что хотел сделать Антон)
по поводу Феди согласен на все 146%, считаю его одним из самых умных футболистов в лиге сейчас
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leon74
Будем надеяться,что ставка Федотова на Зе сыграет.
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Shuller18
Ответ Severfan
за последние матчи не припомни ни разу, чтобы он нормально принял мяч/ударил по нему. я даже не помню, от кого ещё в ЦСКА мяч отскакивал так далеко
С Факелом на Облякова удачно отскочил) На этом все. Чалов на острие гораздо больше профита дает, в том числе и как подыгрывающий.
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Severfan
Ответ Shuller18
В подыгрыше?)) Это реально смешно. Просто как можно жертвовать Чаловым на острие ради ЭТОГО
за последние матчи не припомни ни разу, чтобы он нормально принял мяч/ударил по нему.
я даже не помню, от кого ещё в ЦСКА мяч отскакивал так далеко
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