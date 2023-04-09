Заболотный – капитан ЦСКА в матче с «Химками». Акинфеев – в запасе, 19-летний Тороп проведет 2-ю игру в РПЛ за карьеру

Антон Заболотный будет капитаном ЦСКА в матче против «Химок»

Капитан ЦСКА Игорь Акинфеев впервые в сезоне остался в запасе на игру Мир – по состоянию здоровья. Его в воротах заменит , для которого этот матч станет вторым в РПЛ за карьеру.

Также с первых минут на поле выйдут , Виллиан Роша, , Мойзес, , Саша Здьелар, Фелипе Мендес, Иван Обляков, Федор Чалов и Антон Заболотный, который получил капитанскую повязку на эту игру.

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 16:30 по московскому времени.