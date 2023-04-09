Заболотный – капитан ЦСКА в матче с «Химками». Акинфеев – в запасе, 19-летний Тороп проведет 2-ю игру в РПЛ за карьеру
Антон Заболотный будет капитаном ЦСКА в матче против «Химок»
Капитан ЦСКА Игорь Акинфеев впервые в сезоне остался в запасе на игру Мир РПЛ – по состоянию здоровья. Его в воротах заменит Владислав Тороп, для которого этот матч станет вторым в РПЛ за карьеру.
Также с первых минут на поле выйдут Милан Гайич, Виллиан Роша, Игорь Дивеев, Мойзес, Бахтиер Зайнутдинов, Саша Здьелар, Фелипе Мендес, Иван Обляков, Федор Чалов и Антон Заболотный, который получил капитанскую повязку на эту игру.
Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 16:30 по московскому времени.
Блин, да вон Дивеев у него хоть голос такой капитанский я бы сказал. Пусть он и не из ЦСКА.
Но Заболотный капитан это конечно... Федотов конечно.
Ну, а Торопу удачи. Как знать может в будущем станет основным вратарем команды. Хотя есть же еще Помазун.
Верону в частности ?
Три гола за 100 матчей у этого убогого во всех лигах и командах )))
по поводу Феди согласен на все 146%, считаю его одним из самых умных футболистов в лиге сейчас
я даже не помню, от кого ещё в ЦСКА мяч отскакивал так далеко