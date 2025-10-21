  • Спортс
Лапорта о матче в США: «Источник радости для болельщиков «Барсы» в этом регионе и способ продвинуть наш имидж в Америке, поездки куда каждый раз приносят нам прибыль»

Жоан Лапорта заявил о желании продвинуть имидж «Барселоны» за счет матча в США.

УЕФА ранее в качестве исключения разрешил «Барселоне» и «Вильярреалу» сыграть матч в рамках Ла Лиги в Майами. Игра пройдет 20 декабря.

«Для нас игра в Майами – это источник радости для наших болельщиков в этом регионе и способ продвинуть наш имидж в Америке, поездки куда каждый раз приносят нам прибыль», – сказал президент каталонского клуба Жоан Лапорта.

По ходу прошедшего тура команды Ла Лиги выразили протест против этого матча, когда несколько секунд неподвижно стояли в начале игр.

