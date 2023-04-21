У Де Хеа 5-я результативная ошибка со старта прошлого сезона. У него и Льориса их больше всего среди игроков АПЛ

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Севилья Лига Европы УЕФА Тоттенхэм Давид Де Хеа Уго Льорис Харри Магуайр Юссеф Эн-Несири Футбол

Давид Де Хеа лидирует по результативным ошибкам среди игроков из АПЛ за два сезона.

«Манчестер Юнайтед» крупно проиграл «Севилье» (0:3) в ответном матче 1/4 финала и покинул турнир.

Испанский вратарь в случае с первым голом, пропущенным «МЮ», отдал мяч защитнику Харри Магуайру, которого прессинговали соперники, англичанин ошибся, пасуя назад под давлением, и Юссеф Эн-Несири открыл счет на 8-й минуте.

На 81-й Эн-Несири сделал дубль и установил окончательный счет в матче уже после непосредственно ошибки Де Хеа – голкипер плохо обработал мяч за пределами штрафной, и форвард «Севильи» забил в пустые ворота.

Таким образом, «Ман Юнайтед» допустил две ошибки, которые привели к голу соперника, во второй раз в этом сезоне – также это случилось против «Брентфорда» (0:4) в августе 2022-го.

Что касается Де Хеа, то для него результативная ошибка стала 5-й во всех турнирах с начала прошлого сезона – ни один футболист из АПЛ не совершил больше результативных ошибок за это время. У вратаря «Тоттенхэма» Уго Льориса таких ошибок тоже пять.

«Севилья» прошла «МЮ»! Помогли две дикие ошибки Де Хеа и Магуайра

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Так кто больше виноват в первом голе «Севильи»?
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Давид Де Хеа
41%
Давид Де Хеа
Харри Магуайр
46%
Харри Магуайр
Никто не виноват
13%
Севилья

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20 комментариев

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Befire
Ответ Аморалинни
О да, результативные ошибки, звучит то как Привез сегодня третий гол, когда исход матча был ясен С Брентфордом отдал нормальные передачи, но почему-то "технарь" Эриксон не может мяч отдать в одно касание.
Он и первый гол привез, и во втором ворота потерял и пропустил черпачок, который не то что двухметровая шпала, любой ребенок должен вытаскивать.
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Donald J. Trump
Легенда клуба не профессия.Де Хеа уже 5 лет не является топ вратарём, перестал вызываться в сборную Испании, в АПЛ - вообще по расширенной статистике очень средний вратарь. Но некоторые болельщики МЮ не хотят смотреть правде в глаза, прикрываясь былыми заслугам Де Хеа.
+20
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Befire
У него за 10 лет последних наберется столько ошибок, Червяк вообще с головой не слишком дружит, привозил, привозит, и будет привозить - его девиз.
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jxmazefan
Никогда не нравился Де Хеа. При Фергюсоне люто привозил, утихомирился, пару сильных сезонов провёл и последние лет 5 снова привозит. Перед глазами до сих пор корявый хет трик Роналду в Сочи, где Де Хеа просто лютую фигню творил
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Ksandvankneshas
Ответ Аморалинни
О да, результативные ошибки, звучит то как Привез сегодня третий гол, когда исход матча был ясен С Брентфордом отдал нормальные передачи, но почему-то "технарь" Эриксон не может мяч отдать в одно касание.
Де Хеа с завидной постоянностью отдаёт пасы прямо в ноги соперникам недалеко от своей штрафной. Спасибо Госпоже Удаче и основным защитникам, что он не напривозил ещё больше.
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jxmazefan
Мне кажется Магваер более менее адекватно в сборной играет, потому что там какой никакой, но вратарь
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Loginov
Как же надоел этот Магуайр и Де Хеа, постоянно ошибаются, какие деньги получают, вообще играть не хотят ....
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#SharkTeam
Ответ Аморалинни
Угу, любой ребенок должен вытаскивать рикошет от плеча, который влетел под самую перекладину
Рослый вратарь должен. Удар то на скидку от своего похож был. Просто кто-то выключился из игры
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#SharkTeam
Ответ Аморалинни
О да, результативные ошибки, звучит то как Привез сегодня третий гол, когда исход матча был ясен С Брентфордом отдал нормальные передачи, но почему-то "технарь" Эриксон не может мяч отдать в одно касание.
Привез два и в одном сыграл на днищенском уровне. Ты кстати живой что ли, тебе ведь того уже пора
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United_LP
Ответ Аморалинни
О да, результативные ошибки, звучит то как Привез сегодня третий гол, когда исход матча был ясен С Брентфордом отдал нормальные передачи, но почему-то "технарь" Эриксон не может мяч отдать в одно касание.
Я тоже вижу большую вину Эриксена в поражении, чем эти "результативные ошибки".
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RiFF RAFF
Ответ Donald J. Trump
Легенда клуба не профессия.Де Хеа уже 5 лет не является топ вратарём, перестал вызываться в сборную Испании, в АПЛ - вообще по расширенной статистике очень средний вратарь. Но некоторые болельщики МЮ не хотят смотреть правде в глаза, прикрываясь былыми заслугам Де Хеа.
Поплыл после великолепного сезона, когда его не отпустили в Реал, мог бы заиграть в Реале на своём прежнем уровне, либо быть сбитым лётчиком как Азар, а в МЮ бы на его место взяли более мотивированного игрока, та же ситуация, что и с Кейном
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Ra Thi
15 years ago mu signed de gea. 15 years mu have nothing in premier league, and champions league too
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Born is the King
Макваер и Де хеа в двоем затащили Маню07 на дно
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SergScouser
Ответ RiFF RAFF
Поплыл после великолепного сезона, когда его не отпустили в Реал, мог бы заиграть в Реале на своём прежнем уровне, либо быть сбитым лётчиком как Азар, а в МЮ бы на его место взяли более мотивированного игрока, та же ситуация, что и с Кейном
Вообще разные ситуации, Кейн остается топ-форвардом, Де Хеа уже много лет не является топ-вратарем.
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