У Де Хеа 5-я результативная ошибка со старта прошлого сезона. У него и Льориса их больше всего среди игроков АПЛ
Давид Де Хеа лидирует по результативным ошибкам среди игроков из АПЛ за два сезона.
«Манчестер Юнайтед» крупно проиграл «Севилье» (0:3) в ответном матче 1/4 финала и покинул турнир.
Испанский вратарь в случае с первым голом, пропущенным «МЮ», отдал мяч защитнику Харри Магуайру, которого прессинговали соперники, англичанин ошибся, пасуя назад под давлением, и Юссеф Эн-Несири открыл счет на 8-й минуте.
На 81-й Эн-Несири сделал дубль и установил окончательный счет в матче уже после непосредственно ошибки Де Хеа – голкипер плохо обработал мяч за пределами штрафной, и форвард «Севильи» забил в пустые ворота.
Таким образом, «Ман Юнайтед» допустил две ошибки, которые привели к голу соперника, во второй раз в этом сезоне – также это случилось против «Брентфорда» (0:4) в августе 2022-го.
Что касается Де Хеа, то для него результативная ошибка стала 5-й во всех турнирах с начала прошлого сезона – ни один футболист из АПЛ не совершил больше результативных ошибок за это время. У вратаря «Тоттенхэма» Уго Льориса таких ошибок тоже пять.
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