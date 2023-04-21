Тен Хаг о том, останется ли Де Хеа первым номером «МЮ»: «У него больше всего сухих матчей в АПЛ, что показывает, что он очень способный вратарь»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Лига Европы УЕФА Давид Де Хеа Эрик тен Хаг Футбол

Эрик тен Хаг высказался о будущем Давида Де Хеа в «Манчестер Юнайтед».

Главный тренер манкунианцев после поражения от «Севильи» в Лиге Европы (0:3) ответил на вопрос о том, останется ли испанский вратарь первым номером команды в следующем году и сезонах за ним.

«У него больше всего сухих матчей в Премьер-лиге, что показывает, что он очень способный вратарь.

Думаю, в прошлом они [игроки этого состава] показывали, что могут [играть за клуб], но сегодня мы не были достаточно хороши. Мы не соответствовали стандартам, которых ожидают от «Манчестер Юнайтед», – сказал тен Хаг. 

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38 комментариев

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Ksandvankneshas
И больше всего ошибок среди вратарей топ-5. Как говорится: талантливый человек талантлив во всём 🙂
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AA MM
Ответ Фран
Де Хеа все важные матчи и все турниры, играя за Сборную команду, провалил абсолютно. У этого кипера нет менталитета победителя в принципе. Он может вытащить мёртвый мяч, который никто не вытащить, но он не может руководить обороной вообще, ужасен в серии пенальти и ментально слаб. МЮ надо брать Мартинеса.
Только не этого клоуна.
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Ksandvankneshas
Ответ Фран
Де Хеа все важные матчи и все турниры, играя за Сборную команду, провалил абсолютно. У этого кипера нет менталитета победителя в принципе. Он может вытащить мёртвый мяч, который никто не вытащить, но он не может руководить обороной вообще, ужасен в серии пенальти и ментально слаб. МЮ надо брать Мартинеса.
Со всем согласен, кроме последнего предложения)
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Stewart D.
Ответ Tpy6kaMerlina
Если это точный перевод, то это максимальное неуважение к вратарю, с 2011 года играющему за МЮ. Это не просто "способный вратарь", это легенда клуба и один из лучших вратарей мира на пике.
Только пик его прошёл в 2017 году
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Фран
Де Хеа все важные матчи и все турниры, играя за Сборную команду, провалил абсолютно. У этого кипера нет менталитета победителя в принципе. Он может вытащить мёртвый мяч, который никто не вытащить, но он не может руководить обороной вообще, ужасен в серии пенальти и ментально слаб. МЮ надо брать Мартинеса.
+15
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Фут.Боль
Чуваку в этом году 33,а оценки типа "очень способный вратарь" подходят скорее молодому голкиперу лет 20.
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Donald J. Trump
Ответ Ascar Shatmanov
Де Хеа жертва дебильной защиты и полузащиты МЮ.
Де Хеа - жертва собственной бездарной игры ногами
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Granero-24
Ответ vova123456
Если тебя так сильно интересует из-за чего он так пишет, из-за обиды на проигрыш Барсы или он по делу пишет, то просто иди и проверь, правда ли у Тен Хага больше унижении по сравнению с другими последними тренерами Му или нет. Сам не мог додуматся это сделать? У Тен Хага вроде 4 больших проигрыша за снзон: 4-0, 6-3, 7-0 и этот 3-0. Теперь и у других ищи, если так интересно.
Кто за последние 10 лет четко тренировал МЮ ? У всех были большие проблемы, никто не поставил МЮ стабильную игру. В следующем сезоне можно оценивать работу Тен Хага. Артета что-то делает же с Арсеналом, может даже выиграть АПЛ. Тен Хаг тоже вроде ученик Пепа, вот в след сезоне будем смотреть.
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Ksandvankneshas
Ответ Аморалинни
И что же это за ошибки? Небось когда Пуль в упор расстреливал?
Нет, с Ливером у него не было явных ошибок вроде, хоть и пропустил всё что летело. А так вот сегодня, с Эвертоном в кубке смешнейший привоз, в начале чемпионата первые два гола с Брентфордом вроде на его совести . Ну это я уже смутно помню, но косяков хватает вот таких.
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Фран
Ответ Davron Tashkenbaev
Какой менталитет может быть после 10 лет вратарем в МЮ?!))
Тут спорить сложно))
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Ashot Kafka
Ответ Фран
Де Хеа все важные матчи и все турниры, играя за Сборную команду, провалил абсолютно. У этого кипера нет менталитета победителя в принципе. Он может вытащить мёртвый мяч, который никто не вытащить, но он не может руководить обороной вообще, ужасен в серии пенальти и ментально слаб. МЮ надо брать Мартинеса.
отличная идея взять вместо одного не умеющего играть ногами вратаря второго такого же, который еще и во всем остальном хуже по сравнению с Де Хеа, кроме пеналей (но и то, если сейчас запретят клоунаду мартинесовскую с провокациями - а к этому и идет, то и тут все может измениться)
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fellx
Ответ Фран
Де Хеа все важные матчи и все турниры, играя за Сборную команду, провалил абсолютно. У этого кипера нет менталитета победителя в принципе. Он может вытащить мёртвый мяч, который никто не вытащить, но он не может руководить обороной вообще, ужасен в серии пенальти и ментально слаб. МЮ надо брать Мартинеса.
Ахаха))) КОГО??? Человека, который пропускает всё, что в него летит?
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EminenceGrise
Сойдемся на том: в этой игре игра обоих была примерно равна. Играли два *****!
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<~Inter~>
Сама идея разыгрывать коротко когда у тебя в защите Магуайр и Линделеф была сомнительной. Магуайр отвратительно играет под давлением и по сути выходить из обороны через пас должен был Де Хеа который крайне плох в этом компоненте
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Лёха Жданчик
Ответ Аморалинни
Лучше спросите у ТенХага, где его Антони за сотку, которого он так выпрашивал купить
Если бы ты смотрел матчи МЮ то увидел бы что Энтони один из лучших в МЮ
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Ola BP
Ответ Hans Castorp
Когда-то уровень МЮ не соответствовал уровню ДДХ, и он частенько тащил манков просто в одиночку, теперь он сам деградировал , и вернуться к былой игре не может. А так МЮ в колбасит уже 10 лет ,и дело тут далеко не водном лишь ДДХ
Лол
Без ДеХаа Юнайтед боролся бы с Челси за топ6.
Советую посмотреть обзор чуть ли не всех матчей в АПЛ, где испанец оставлял Юнайтед в игре своими космическими сейвами.
Напомню, что МЮ очень мало забивает, но идёт в топ3. И в каждом матче есть куча моментов, когда Давид дарит очки своей команде.
Этот тупой хейт уже подбешивает.
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Davron Tashkenbaev
Ответ Фран
Де Хеа все важные матчи и все турниры, играя за Сборную команду, провалил абсолютно. У этого кипера нет менталитета победителя в принципе. Он может вытащить мёртвый мяч, который никто не вытащить, но он не может руководить обороной вообще, ужасен в серии пенальти и ментально слаб. МЮ надо брать Мартинеса.
Какой менталитет может быть после 10 лет вратарем в МЮ?!))
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Free Nemoy
Ответ Лёха Жданчик
Если бы ты смотрел матчи МЮ то увидел бы что Энтони один из лучших в МЮ
Теперь вспомни сколько отдали за Холланда и Левандовски, сложи, умножь на 1,2 и получишь стоимость прыщавого откатника тенхага
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Аморалинни
Ответ Лёха Жданчик
Если бы ты смотрел матчи МЮ то увидел бы что Энтони один из лучших в МЮ
Один из лучших в МЮ ... для соперника
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5hxrb7mywu
Он останется сказал Тен Хаг,а я нет😂
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Ksandvankneshas
Ответ DavidRobertJosephBeckham
А ведь Тен Хаг казался адекватным..
А что он должен сказать? Вообще, тут главное не слова, а действия: Давида нужно отпускать на все 4 стороны, а не новый контракт предлагать.
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Donald J. Trump
Ответ Ascar Shatmanov
Вы судите по одной игре) этими ногами он в лч отбивал мертвые мячи и выводил команду дальше, но дальше защита лажала.
Я видел все матчи МЮ в этом сезоне и могу много чего рассказать про ужасную игру Де Хеа ногами. И половины моментов у ворот МЮ не было бы, если бы Давид мог спокойно начинать атаки ил просто отдать пас ближнему партнёру по команде.
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Ascar Shatmanov
Ответ Donald J. Trump
Де Хеа - жертва собственной бездарной игры ногами
Вы судите по одной игре) этими ногами он в лч отбивал мертвые мячи и выводил команду дальше, но дальше защита лажала.
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Теннисный абсолют
Сейчас Тен Хааг очередного бывшего бездомного с какого-нить Ден Хаага пригласит за 40 млн охранять раму МЮ.
МЮ конечно - это шапито. Два раза подряд пригласить аферистов тренерами.
МЮ - это по-моему самый что ни на есть эталонный пример мешка на сегодня.
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Руслан
Де Хеа уже не должен стоять на воротах в новом сезоне у МЮ. Это не уровень эдерсона куртуа Тер Штегена. Сколько уже можно привозить? То Де Хеа то МАГУАЙР, ошибки раз бывают два, не вечно. От Маги и де Хеа а дальше будут такие привозы уверен.
Лучше взять Тер Штегена или Ян облака.
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