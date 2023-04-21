Тен Хаг о том, останется ли Де Хеа первым номером «МЮ»: «У него больше всего сухих матчей в АПЛ, что показывает, что он очень способный вратарь»
Эрик тен Хаг высказался о будущем Давида Де Хеа в «Манчестер Юнайтед».
Главный тренер манкунианцев после поражения от «Севильи» в Лиге Европы (0:3) ответил на вопрос о том, останется ли испанский вратарь первым номером команды в следующем году и сезонах за ним.
«У него больше всего сухих матчей в Премьер-лиге, что показывает, что он очень способный вратарь.
Думаю, в прошлом они [игроки этого состава] показывали, что могут [играть за клуб], но сегодня мы не были достаточно хороши. Мы не соответствовали стандартам, которых ожидают от «Манчестер Юнайтед», – сказал тен Хаг.
👀 Где начинали топ-игроки РПЛ? Вспомните карьеры наших звезд в игре про российский футбол
Без ДеХаа Юнайтед боролся бы с Челси за топ6.
Советую посмотреть обзор чуть ли не всех матчей в АПЛ, где испанец оставлял Юнайтед в игре своими космическими сейвами.
Напомню, что МЮ очень мало забивает, но идёт в топ3. И в каждом матче есть куча моментов, когда Давид дарит очки своей команде.
Этот тупой хейт уже подбешивает.
МЮ конечно - это шапито. Два раза подряд пригласить аферистов тренерами.
МЮ - это по-моему самый что ни на есть эталонный пример мешка на сегодня.
Лучше взять Тер Штегена или Ян облака.