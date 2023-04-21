Тен Хаг о том, останется ли Де Хеа первым номером «МЮ»: «У него больше всего сухих матчей в АПЛ, что показывает, что он очень способный вратарь»

Эрик тен Хаг высказался о будущем Давида Де Хеа в «Манчестер Юнайтед».

Главный тренер манкунианцев после поражения от «Севильи» в (0:3) ответил на вопрос о том, останется ли испанский вратарь первым номером команды в следующем году и сезонах за ним.

«У него больше всего сухих матчей в Премьер-лиге, что показывает, что он очень способный вратарь.

Думаю, в прошлом они [игроки этого состава] показывали, что могут [играть за клуб], но сегодня мы не были достаточно хороши. Мы не соответствовали стандартам, которых ожидают от « », – сказал тен Хаг.

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